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工藝DIY體驗！ 高雄「玻璃再造」切割+塑形 變身獨一無二裝置藝術品

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

誰能想像，一般用完就隨即丟棄的玻璃瓶，其實還擁有三十六變的造型與功能！在去年十月進駐東九道之驛-高雄旗糖農創園區的【琉創工園玻璃工藝推廣教學中心】，創辦人陳老師極力推廣玻璃瓶的環保循環再造，將廢棄的玻璃瓶經過壓朔、切割、彩繪與設計，成為日常生活常用到的器具，比如杯盤、盆栽、燈罩等。

對於想體驗玻璃再造DIY課程的民眾，透過陳老師所設計的「微波窯爐燒」，讓大家自行在玻璃片上混色彩繪，再透過特殊的容器與家用微波爐，2小時的課程體驗即可帶回專屬於自己的紀念吊飾與飾品。

▲微波窯爐燒使用的特殊容器皆由陳老師所設計。圖片來源：琉創工園玻璃工藝推廣教學中心
▲微波窯爐燒使用的特殊容器皆由陳老師所設計。圖片來源：琉創工園玻璃工藝推廣教學中心

▲獨一無二的玻璃再造飾品
▲獨一無二的玻璃再造飾品

誰能想像每日早晨喝完的「牛奶瓶」，透過簡單四步驟即可成為一個飲用杯呢！陳老師說這項技術相當好入門，只要透過簡單切割、炙燒、研磨再上下黏著起來就能大功告成，以後賓客來家裡作訪也都不用愁杯具不夠用，還能有環保再利用的意義價值。

▲玻璃瓶的瓶口切割後，也能成為簡單的飾品
▲玻璃瓶的瓶口切割後，也能成為簡單的飾品

▲圖片來源：琉創工園玻璃工藝推廣教學中心
▲圖片來源：琉創工園玻璃工藝推廣教學中心

【琉創工園玻璃工藝推廣教學中心】創辦人陳老師說工坊內的展示區幾乎都是只供欣賞、不販賣的工藝品，因為他更希望來到此學習玻璃工藝的學員能帶走「技術」而非成品，因此架上許多工藝品都只是讓學員觀摩選擇想做的玻璃再造系列形狀，而除了教學中心內的器具機器可供租借外，現場更有陳老師即刻為你解惑教學。

許多有創業想法的朋友也紛紛前來求教，而陳老師所自創研發的工具也都有提供大家購買，許多玻璃工藝再造的相關材料也有提供選購，讓學員在家就能成立小小工作室，投入興趣與熱忱開創屬於自己的副業。

而對於來到東九道之驛-高雄旗糖農創園區的旅客，除了可遊歷走逛園區內的懷舊建築，爾後又有新的旅遊行程可排入了，而且【琉創工園玻璃工藝推廣教學中心】也會在粉絲專頁不定時公布課程體驗，在連假期間也會有超優惠的體驗課程，有興趣的朋友記得隨時關注第一手消息！

▲圖片來源：琉創工園玻璃工藝推廣教學中心
▲圖片來源：琉創工園玻璃工藝推廣教學中心

許多人接觸玻璃再造工藝後，以後看到廢棄的玻璃瓶都能想起它其實還有更多還未被開創的效用，這樣一步步喚醒民眾對於環保玻璃再利用的意識，也是陳老師辛苦開創的初衷，下回規劃個旗山一日遊，為自己打造獨一無二的玻璃再造飾品吧。


琉創工園玻璃工藝推廣教學中心

園區地址：高雄市旗山區忠孝街33之9號

預約電話：0937389750

開館時間：08:30–17:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3ETV0HD


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