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「蕨餅奶茶」買1送1！高雄「茶哺茶哺」人氣3品項買一送一，霜淇淋2支只要49元快吃爆
蕨餅配奶茶！先前「逮丸奶茶」夯到賣翻天，那「蕨餅奶茶」你喝過嗎？這家位於高雄的茶飲店「茶哺茶哺」將日式蕨餅放進飲料裡，打造全新口感手搖飲，更有黑糖、抹茶蕨餅2種口味，獨特風味與軟Q口感超新奇。即日起至3/25，還有指定人氣品項買一送一優惠，1+1開喝「蕨餅奶茶」啦！
蕨餅奶茶買一送一！高雄質感茶飲店「茶哺茶哺」創意打造「蕨餅醇奶茶」，配料蕨餅比粉粿軟糯、黑糖味濃郁，近日更推出抹茶綠蕨餅，回甘留香。即日起至3/25，於活動期間每日上午10點、下午3點起，凡至店現場購買大杯「蕨餅醇奶茶」、「十六夜焙茶」及「小日和烏龍霜淇淋」，可享同品項買一送一，數量有限、售完為止。
手搖店也有霜淇淋！「茶哺茶哺」除了招牌必點蕨餅茶飲外，還有販售其他手搖店少見的「霜淇淋」，同樣在優惠品項中的「小日和烏龍霜淇淋」茶香清新、奶香濃醇，搭配買一送一活動，兩支只要49元！正適合現在微熱的天氣，吃上一支超享受。
茶哺茶哺
地址：高雄市前鎮區一心二路118號
營業時間：10:00-18:30
優惠活動：即日起至3/25，於活動期間每日上午10點、下午3點起，凡至店現場購買大杯蕨餅醇奶茶(+20升級鮮奶茶)60元、十六夜焙茶50元、小日和烏龍霜淇淋49元，即享買一送一優惠
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