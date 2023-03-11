星際迷必追！ 2023岡山「太空漫遊公益市集」 張震嶽演出、匯集150家太空主題風格餐飲&原創設計

岡山河堤公園市集又來了！每年三月，岡山河堤公園固定舉辦高雄最大型公益市集，繼去年以「愛映I In岡山」為主題，今年則以《太空漫遊》為主題策劃，攜手曾為金曲獎前導動畫操刀的「YAGA.studio」籌劃主視覺 ，集結了150+風格餐飲、質感手作品牌，現場邀請流行搖滾創作歌手張震嶽、樂團宇宙人等多組音樂藝術表演，各式精彩表演不間斷，亮點還包括異次元傳送門、４米高巨型太空人、首屆太空設計展、太空漫遊限定料理、150家化身為太空船的風格餐飲、原創設計、岡山在地品牌、來自海外的甜點餐食創作等，邀請大家一起前往岡山星球前進宇宙航道。

2023岡山河堤公園市集以《太空漫遊》為主題策劃，邀請流行搖滾創作歌手張震嶽、樂團宇宙人等多組音樂人表演，以及150家餐飲、原創設計品牌；圖片提供／楊吉川基金會

2023岡山河堤公園市集以「宇宙」「太空」「星球」「極光」等意象作為視覺主軸；圖片提供／楊吉川基金會

金曲獎設計公司操刀主視覺主會場變身為岡山星球

今年主視覺由曾為金曲33前導視覺操刀的知名動態設計公司「YAGA.studio」擔當籌劃，以「宇宙」「太空」「星球」「極光」等意象作為視覺主軸，呼應岡山為台灣重要空軍基地之外，也傳達岡山近年逐漸起飛的上升意向，將整個會場變身為岡山星球，為活動注入外星異想世界。

2023岡山河堤公園市集主舞台、副舞台節目表；圖片提供／楊吉川基金會

進入會場，首先會遇見巨大拱門《異次元傳送門》和４米高巨型太空人，引領觀眾進入異次元岡山星球，主舞台部署《太空總署SpaceG》，邀請多位知名歌手一同響應，開場由宇宙人、DJ Lithely熱力開唱，壓軸由搖滾浪子張震嶽接棒，將熱力拉到最高點；副舞台改造公園現地，將竹林打造成限時秘境《異星殖民基地》，以DJ台為中心，舞台為同心圓，搭配燈光和環繞煙霧的沈浸式體驗，邀請眾靈魂們一起進入宇宙洪流。

充滿歡笑的街頭馬戲也將以雙舞台登台，《銀河馬戲台》由來自加納的雙人馬戲藝術家，以及結合巴西戰舞、民族舞蹈、立方體表演的張嘉洛，兩團都在身體注入流動的藝術。《魔幻丑戲棚》由風格獨特、功力深厚的小丑Mimofatguy，沒有傳統小丑的既定形象，帶領人們進入有淚有笑，時而溫馨，時而荒唐，充滿英文老歌，老派服裝的大時代情懷。

來自西班牙燉飯的來源地 - 凡倫西亞，道地的肉類西班牙燉飯《Paella Real道地西班牙燉飯》；圖片提供／楊吉川基金會

星際迷航站150艘太空船浩蕩降落

本次太空漫遊進駐約150家風格餐飲、原創設計、岡山在地品牌等風格餐飲，太空航站總長共1公里，下午至晚間搭配草地野餐和精彩表演、街頭馬戲輪番上陣，太空男女準備來一場跨越時空的宇宙之旅。

經典法式甜點《紅心芭樂可可閃電泡芙》上層裝飾以太空月球表面為主題；圖片提供／楊吉川基金會

星際迷航站亮點一次看！

● 太空漫遊限定料理

經典法式甜點《紅心芭樂可可閃電泡芙》上層裝飾以太空月球表面為主題，內餡搭配紅心芭樂製成的Ganache，酥脆的泡芙外殼搭配滑順飽滿的巧克力內餡，是大人小孩都會喜歡的一款經典甜點。據說太空滷肉就長得像肉醬一樣，又說太空中味覺嗅覺不靈敏，起司辣肉醬蛋餅將變身為《星際旅行者》，用辣味來刺激太空男女疼痛的感官刺激。《葉月堂雪花冰》這次特別為冰品加上火槍炙燒，火焰一下就像火箭般飛向宇宙。傳統小吃糖葫蘆變成《火紅的太陽系》，紅蘋果蘸上糖漿，外皮再撒上星星般的西班牙彩糖，每一口都進入黑洞領域。在東歐地方，月球在太陽反射下，因緯度的不同，月亮會變得非常的大與明亮，來自匈牙利的甜點品牌《青鳥甜點》，運用蘋果威士忌甜梨、西洋梨果醬，搭配威士忌蘋果跳跳糖內餡，將馬卡龍幻變為春分的星月之美。

《葉月堂雪花冰》這次特別為冰品加上火槍炙燒，火焰一下就像火箭般飛向宇宙；圖片提供／楊吉川基金會

● 來自銀河系的四海遊俠

從日本九州飄洋過海到鹿港的草莓大福《米弎豆お茶処》，法國老闆復刻朝思暮想家鄉味的法式鹹派《lefrenchquiche法式鹹派》。來自西班牙燉飯的來源地 - 凡倫西亞，道地的肉類西班牙燉飯《Paella Real道地西班牙燉飯》。嘉義知名餐車《星耀辰咖啡車計劃》施展限定咖啡魔術《宇宙紫魔方》，這杯咖啡醒腦，還能銀河紫雲。其他還有恆春老街上 70歲的老屋咖啡麵包廳《伯虎在二樓》，每次出場都造成大批排隊人潮的《H&H現炸吉拿棒》，甜點控千萬不能錯過的《Ally baking 製甜所》《共生咖啡》《散步路徑》，一樣來自恆春的《浪頭叔叔》帶來沙爹咖喱雞肉餡餅，看似平凡無奇的餡餅裡面藏著小宇宙，一口咬下後，把你從行天宮帶到外太空。

來自恆春的《浪頭叔叔》帶來沙爹咖喱雞肉餡餅，看似平凡無奇的餡餅裡面藏著小宇宙；圖片提供／楊吉川基金會

● 無肉太空人的菜單

許多太空飛行任務的太空人都喜歡食用蔬食，這次太空漫遊帶來《墨西哥純素塔可餅》《全植物法式鹹派》《蔬食古巴三明治》《有機自釀康普茶》《草莓星球木耳飲》，以及南義拿波里風格的蔬食披薩，超越肉食的宇宙飲食準備降落。

《擇日》以太空為主題，帶來猶如宇宙般的刷紋陶器、絞胎花器；圖片提供／楊吉川基金會

● 首屆太空設計展在岡山

《小陪》《擇日》以太空為主題，帶來猶如宇宙般的刷紋陶器、絞胎花器，迷幻藍褐色螺旋星系、灰褐色星雲、顆粒幽浮泡泡等刷紋陶器，在器皿上能有不同的聯想，每一款都獨一無二。《微漪》仿造太空星際裡漂浮的顆粒為質感設計的戒指，將星際漂浮的砂石融入金屬質感，加上金屬染色技法，染出小行星帶、紅色星雲等奇幻的星際顏色。現場期間限定活動還有《怪獸似顏繪》，這天把所有人類都將變成外星人，一同加入這場太空狂歡！

《微漪》仿造太空星際裡漂浮的顆粒為質感設計的戒指；圖片提供／楊吉川基金會

● 宇宙大爆炸，太空裡的煙花秀

伽馬射線爆是派對最霹靂的壓軸，邀請曾執行國慶煙火、花火節的煙火團隊設計2分鐘的《宇宙大爆炸》，五光四射的煙花和光雕直衝星際，搭配氣勢滂薄的交響樂，像是一場無預警的宇宙大爆炸。

星際迷航站購買公告

「我OK，你先買」有禮貌運動正在岡山星球醞釀中，基於公益精神，太空漫遊市集提供身心障礙朋友每人一張「600元公益兌換券」和「免排隊快速通關證」，讓身心障礙者能夠更輕鬆地參與市集，享受其中的樂趣，共同創造一個更美好、更溫馨的市集。

同時為了讓每位太空男女都能夠公平地購買產品，我們制定了「限購兩份」的規範，讓更多人有機會品嚐和體驗市集中的商品和服務。

「2023 愛映岡山．太空漫遊」

◍ 活動日期：2023.03.19 Sun.◍ 活動時間：14:00-20:00◍ 活動地點：高雄市岡山區河堤公園x筧橋路段◍ 主辦單位：楊吉川基金會、吉園、可寧衛◍ 策劃執行：LA RUE文創設計◍ 指導單位：高雄市政府觀光局

===================編輯／方雯玲 Wenling Fang

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