高雄百搭伴手禮！二代傳承蜂蜜王國 客製禮品、生態體驗顛覆傳統

【崗發蜂蜜養蜂之家】創立於1978年，秉持「安心國產、零參雜化學物質、無農藥殘留、100％國產蜜源」等訴求和堅持，良心精粹、自產自銷多種類型花種蜂蜜、蜂王乳、蜂花粉、蜂蜜醋、蜂膠等商品，純正國產的天然滋味擄獲大票人心，一步一腳印奠定蜂蜜王國基礎，並榮獲多張「全國及高雄市龍眼蜂蜜評鑑特優、頭等獎」。

▲現由二代接手營運的【崗發蜂蜜養蜂之家】，除了以嶄新面貌亮相之外，另也新增網絡、市集、官方LINE好友預訂等消費管道，即便無法親臨實體店面仍可購入崗發的純粹美味。

▲店內所售蜂蜜均有「台灣養蜂協會國產蜂產品證明標章」。

面對氣候變遷、全球暖化、果農用藥等問題，如今養殖蜂群以不像過往那般容易；而為了延續爸爸「100%天然國產」的經營理念及「無添加進口蜜、調和蜜」的堅持，二代老闆跳脫早期採收單一蜜源的形式，改以「隨花而居」的方式採收多元蜜種，提供龍眼、玉荷包、百花、棗花、烏桕等風味蜜，並另推出隨身瓶裝、擠壓瓶裝等兩款小容量規格選擇。

▲崗發旗下蜂蜜產品均附「國產蜂產品證明標章」編號、「產銷履歷農產品」追溯號碼及QR Code。

▲店內榮獲「全國國產蜂蜜評鑑—特等獎」的荔枝蜂蜜採限量販售，數量售完為止。

▲崗發「全國國產蜂蜜評鑑—特等獎」荔枝蜂蜜產品標章另附產品序號、生產者證明標籤。

▲130克的隨身瓶裝蜂蜜，共有荔枝、百花、棗花、龍眼、紅柴、烏桕等6種口味，其中棗花、紅柴、烏桕為限量販售。

▲350克擠壓瓶裝蜂蜜。

除了推出各式蜜源的國產風味蜂蜜之外，【崗發蜂蜜養蜂之家】也有供應茶花粉、蜂王乳、蜂巢蜜、手作蜂蠟護唇膏、結晶蜂蜜、蜂蜜醋等商品，並與生技公司合作提煉自產原物料成為蜂膠液、蜂王乳膠囊等品項，提供多元類型選擇，不管是身體保健或是調味料理都可一次購足！

▲由崗發自產自銷的「茶花粉」，產地以嘉義阿里山、屏東等地為主。

▲須以繁瑣工序採收而成的「蜂王乳」，內含天然蛋白質氨基酸、奎基酸等成分，具補充天然賀爾蒙、活化腦細胞等效用，長期食用可改善更年期的不適；空腹食用吸收效果好，可搭配蜂蜜、牛奶等冰飲使用，切勿使用溫熱水沖泡及使用鐵製器皿裝盛，以避免氧化！

▲採用蜂蜜與天然糯米釀造、發酵而成的「蜂蜜醋」，不同於普遍市售水果醋另含花粉酵素、天然礦物質等成分，稀釋泡水別具淡雅花香，酸中帶甜的滋味無論入菜調味或是混合沙拉使用都推薦。

▲荔枝蜂蜜內含葡萄糖比例高，久放易產生結晶，延續此特性崗發將其轉化成果醬形式販售，提供各位另一天然選擇抹醬。

近幾年【崗發蜂蜜養蜂之家】與阿蓮在地社區合作，規劃能與蜜蜂近距離互動的生態導覽，以及蜂蠟護唇膏、蜂蜜漬檸檬、蜂蠟蠟燭等手作體驗活動，如有興趣的朋友可於六至九月期間透過致電、官方粉絲專頁、官方 LINE好友等方式洽詢相關資訊。

▲圖片來源：崗發蜂蜜養蜂之家

▲圖片來源：崗發蜂蜜養蜂之家

致力推廣國產蜂蜜的【崗發蜂蜜養蜂之家】，旗下小瓶裝蜂蜜、手作蜂蠟護唇膏等品項另有推出婚禮、公司行號、週歲、年節等客製化禮品樣式，依照各位需求及預算進行包裝樣本挑選及美編設計；想要送不一樣的禮品？現在就快加入官方 LINE好友或於官方網站下訂參閱更多資訊吧！

崗發蜂蜜養蜂之家KungFarHoney

店家地址：高雄市阿蓮區峰山路563號

店家電話：076313588

營業時間：8:00～21:00（全年無休）

官方網站：http://bit.ly/3IcGX0q





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