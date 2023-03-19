高雄百搭伴手禮！二代傳承蜂蜜王國 客製禮品、生態體驗顛覆傳統
【崗發蜂蜜養蜂之家】創立於1978年，秉持「安心國產、零參雜化學物質、無農藥殘留、100％國產蜜源」等訴求和堅持，良心精粹、自產自銷多種類型花種蜂蜜、蜂王乳、蜂花粉、蜂蜜醋、蜂膠等商品，純正國產的天然滋味擄獲大票人心，一步一腳印奠定蜂蜜王國基礎，並榮獲多張「全國及高雄市龍眼蜂蜜評鑑特優、頭等獎」。
面對氣候變遷、全球暖化、果農用藥等問題，如今養殖蜂群以不像過往那般容易；而為了延續爸爸「100%天然國產」的經營理念及「無添加進口蜜、調和蜜」的堅持，二代老闆跳脫早期採收單一蜜源的形式，改以「隨花而居」的方式採收多元蜜種，提供龍眼、玉荷包、百花、棗花、烏桕等風味蜜，並另推出隨身瓶裝、擠壓瓶裝等兩款小容量規格選擇。
除了推出各式蜜源的國產風味蜂蜜之外，【崗發蜂蜜養蜂之家】也有供應茶花粉、蜂王乳、蜂巢蜜、手作蜂蠟護唇膏、結晶蜂蜜、蜂蜜醋等商品，並與生技公司合作提煉自產原物料成為蜂膠液、蜂王乳膠囊等品項，提供多元類型選擇，不管是身體保健或是調味料理都可一次購足！
近幾年【崗發蜂蜜養蜂之家】與阿蓮在地社區合作，規劃能與蜜蜂近距離互動的生態導覽，以及蜂蠟護唇膏、蜂蜜漬檸檬、蜂蠟蠟燭等手作體驗活動，如有興趣的朋友可於六至九月期間透過致電、官方粉絲專頁、官方 LINE好友等方式洽詢相關資訊。
致力推廣國產蜂蜜的【崗發蜂蜜養蜂之家】，旗下小瓶裝蜂蜜、手作蜂蠟護唇膏等品項另有推出婚禮、公司行號、週歲、年節等客製化禮品樣式，依照各位需求及預算進行包裝樣本挑選及美編設計；想要送不一樣的禮品？現在就快加入官方 LINE好友或於官方網站下訂參閱更多資訊吧！
崗發蜂蜜養蜂之家KungFarHoney
店家地址：高雄市阿蓮區峰山路563號
店家電話：076313588
營業時間：8:00～21:00（全年無休）
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