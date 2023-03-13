隱身巷內的咖啡館！高雄新崛江「茉莉輕食‧咖啡‧下午茶」環境舒適 蓬鬆綿密舒芙蕾超激推

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【茉莉輕食咖啡下午茶】位於高雄熱鬧的新崛江商圈中，藏身在潮牌店林立的仁智街上，店內裝潢有濃濃的鄉村風氛圍。不同座位都藏有著小巧思，讓來店用餐的顧客擁有不同的驚喜，二樓用餐空間天花板甚至設計成星空，讓顧客都能在浪漫的星星點綴下享用餐點。

燻鮭魚沙拉

選用當季當地的時蔬，除了基本的舒肥雞胸肉外，【茉莉輕食‧咖啡‧下午茶】更推出煙燻鮭魚，讓喜歡吃沙拉的顧客也能嚐嚐海鮮與沙拉的組合，燻鮭魚沙拉搭配芥末和風醬，還吃得到淡淡的芥末風味，畫龍點睛地微嗆口感，讓整碗沙拉變得非常有趣，味道層次豐富不只是蔬菜與肉的單調風味。

野菇清炒義大利麵

義大利麵除了白醬、紅醬、青醬外，你還可以試試【茉莉輕食‧咖啡‧下午茶】的清炒義大利麵，少油少鹽的配方卻不會減損整體的濃郁香氣，反而是更能吃到蔬菜、菇類的清甜；而麵體也不會有太多的油吸附，店家還特別加入酸豆，吃起來十分爽口，而且裡面的蔬菜野菇一點都不隨便，杏鮑菇是完全可以看出原來形狀的大大一片，超級有嚼勁，雖然是全蔬菜的組合，但一點都不無聊！

伯爵珍珠厚鬆餅

【茉莉輕食‧咖啡‧下午茶】也提供多款甜點，頗受饕客喜愛，這款厚鬆餅，蛋糕體混合伯爵紅茶製作而成，香氣濃郁，表面在淋上店家自製的奶霜與當天現煮的黑糖波霸珍珠，相互搭配讓人忍不住一口接一口。

草莓舒芙蕾鬆餅

不同於厚鬆餅，【茉莉輕食‧咖啡‧下午茶】的舒芙蕾擁有入口即化的口感，搭配當季的大湖草莓與冰淇淋還有店家自製的果醬，酸酸甜甜，如此誘人的美食當前，怎能不親自來嚐嚐看。

除了輕食甜點外，【茉莉輕食‧咖啡‧下午茶】的飲品也有別出心裁的設計，「營養滿分地瓜鮮奶」，以台灣當地紫心地瓜打成泥再加入一點蜂蜜提味，滿滿一杯除了好喝外，還很有飽足感可以當成一餐絕對沒問題。

另外「花精靈水果茶」裡面有豐富的當季水果還有店家自己熬煮的鳳梨蘋果金桔基底，酸酸甜甜開胃又解渴。

由世界咖啡烘豆師親自挑選配置的義式配方，讓「牛仔愛喝牛奶拿鐵咖啡」味道超級優秀，滑順的濃縮咖啡及在地小農鮮奶，不論是一層一層喝，或是混著喝，都超級香醇，推薦給各地的咖啡控！

【茉莉輕食‧咖啡‧下午茶】

店家地址：高雄市新興區仁智街222號

店家電話：07-2168222

營業時間：11:00~19:00供餐止20:00打烊(周一公休，不定期店休，詳見粉專)

粉絲專頁：https://bit.ly/3HINEHw


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咖啡 輕食 下午茶

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