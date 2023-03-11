小資族的最愛！ 高雄榮總周邊平價輕食「Or或是」 捲餅、烤布蕾健康餐點超划算

開幕不久的【Or或是】店面位在高雄榮總旁，是一群女孩共同創業經營的輕食甜點店，原本是做烤布蕾餐車的老闆娘，結束了3年的餐車生涯後與志同道合的夥伴開始研發製作墨西哥捲餅、烤餅，同時也將口碑很好的烤布蕾保留，甚至研發更多不同風味，而餐點的口味都朝著健康輕盈的目標製作，即使是甜食原料也都以高品質、純天然的為選擇。

莎莎醬舒肥嫩雞捲

份量十足的捲餅加入了放山雞製成的舒肥雞肉，肉質Q彈鮮嫩，其中的靈魂醬汁不是那種會邊吃邊滴到你滿手狼狽的莎莎醬，而是將檸檬、墨西哥辣椒、香菜醃製在洋蔥與番茄中提味又不搶戲的好吃配方，而且店家非常捨得放料，每咬一口都可以吃到滿滿的雞肉、蔬菜，醃漬過的番茄與洋蔥讓捲餅的口味更有層次感，酸酸甜甜的滋味也非常清爽。

爽口沙拉盒

輕食店怎麼可以沒有沙拉！新鮮蔬食都是店家每天早晨採買的現貨，絕對都是「尚青欸」，淋上店家自製的凱薩醬，可以當作一天早晨的能量來源，也可以是每日下午的美食慰勞品。

招牌果茶

以甘潤的紅茶為基底，加入柳橙汁、百香果，還選用當季新鮮水果，讓你補充滿滿的維生素。

而這杯水果茶的甜味不是來自任何的工業糖精，而是店家自己熬煮的金鑽鳳梨糖，整杯水果茶除了水果香氣還有濃濃的鳳梨甜味，在杯底還吃得到熬煮過的鳳梨果肉，而這杯水果茶的神奇魔力是會越放越甜，完全真材實料，因此顧客們可以自行加點水調整甜度喔。

焦糖烤布蕾

布蕾的製作配方以減糖為主，上層的焦糖會烤兩層增加脆度與香氣，烤完後老闆娘會再將焦糖烤布蕾放回冰箱中靜置一下讓焦糖更為脆口，而脆脆的焦糖加上綿密的布蕾就是經典！

焦糖放久便會濕潤化而變得不脆口，所以買回焦糖烤布蕾的朋友們可別放置太久才品嘗喔。

烤餅

金黃酥脆的烤餅由起司、洋蔥與店家調製的配方醬料組合，酥脆口感熱熱吃香氣四溢，就算是冷掉還是嚐得到內層餡料的濃郁口味，讓人忍不住一口接一口。

【Or或是】

店家地址：高雄市左營區榮佑路5號

店家電話：0938759318

營業時間：10:00-20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3w7wNZl





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