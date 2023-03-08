夭壽好吃！小琉球「大福羊肉海鲜店｣不起眼但爆美味，招牌羊排酥和炸魚排必點

大福羊肉海鲜店真的令人回味無窮！寫著寫著，又想吃了啦！唉呦！本來也是不知道這家店，也沒在口袋名單裡面，能吃到這美食都要感謝古拉克民宿的闆娘，是她分享了這美味好料理，我們這天吃到的每一道菜都好好吃，不過如果肚子空間有限，那麼招牌羊排酥和炸魚排一定要點。想來大福羊肉海鲜店，記得一定要使用導航，因為店面不怎麼顯眼，扛棒好像也不怎麼清楚，一不小心就會錯過喔！

大福羊肉海鲜店：菜單

菜單有兩面，其中包含了羊肉和海鮮料理，真的不需要懷疑！人家店名寫得很清楚-大福羊肉海鲜店，不是只有賣羊肉而已，還有海鮮喔！多一點人可以享用的料理就更多，說不定還可以有辦桌的概念，所以要到小琉球，記得呼朋引伴喔！

大福羊肉海鲜店：菜單-羊肉湯頭真好-80元

先上桌的是羊肉湯，湯匙一撈，習慣會撈到米粉，撈了兩下都沒看見米粉才想起我點得是羊肉湯。片片羊肉大小一致，加上薑絲更顯美味。大福羊肉海鲜店沒有濃郁的當歸味道，可是湯頭喝起來相當清爽，感覺這也是店家的獨門配方。孩子本來說喝不下，結果一喝驚為天人，所以我們又加點了。這樣一大碗80元真的很可以，記得點起來！

大福羊肉海鲜店：菜單-蔥爆羊肉好下飯-180元

只要到羊肉店Vicky一定都會點蔥爆羊肉。吃習慣岡山蔥爆羊肉的料理手法，會覺得大福羊肉海鲜店的料理方式很不一樣，沒有豆瓣醬的味道，有的是青蔥的香氣，好吃又下飯。

大福羊肉海鲜店：菜單-蛋炒飯也好吃-60元

點菜的時候問孩子想要吃飯還是吃麵，得到的回答就是蛋炒飯。不過蛋炒飯要好吃，也是要技術的，大福羊肉海鲜店的蛋炒飯超好吃的，大福羊肉海鲜店沒有一道菜是地雷，我們吃的很滿足！

大福羊肉海鲜店：菜單-招牌羊排酥必點-200元

這招牌羊排酥就真的要鄭重推薦給大家了，真的好好吃。雖然最近也吃了好幾回羊肉料理，可是這些店家都沒有這道菜，真的好想念大福羊肉海鲜店酥酥脆脆，又帶點椒鹽香氣的羊排酥，天啊！這味道簡直太美好。

大福羊肉海鲜店：菜單-炸魚排意外的好吃-220元

這道菜也是店家推薦的！我們在菜單上看到了好幾道打星星的菜色，既然點了招牌羊排酥，那麼就再來點在它下方的炸魚排。

說真的，這炸魚排吃起來的口感很像鹹酥雞，可是完全不油膩，不僅表皮好吃，包裹的魚肉也相當美味，值得推薦！

大福羊肉海鲜店：菜單-冰淇淋生魚片好特別

大福羊肉雖是羊肉店，不過它是合併海鮮的羊肉海鮮店，說真的很妙。我不過，這天我們點得幾乎都是羊肉料理，雖然也在菜單上看到冰淇淋生魚片這道菜，不過並沒有貿然就點下去。在點菜的時候還特地詢問店家，店家說明這是在東港處理後急速冷凍的生魚片，吃起來口感很特別，問我們要不要嘗試看看。

由於是第一次看到這樣的料理，所以點了一份嘗嘗。據說這小黑鮪魚是季節限定的料理，也不是每個時候都吃的到。

全家最愛吃生魚片的是老爺，一盤12片裝的冰淇淋生魚片就交給他了。老爺說口感很像雪綿冰，也挺像雪糕的，口感很是特別。在這裡分享給也喜歡吃生魚片的朋友，可以來試試！

大福羊肉海鲜店：菜單-炒青菜

吃到最後，上桌的是炒龍鬚菜，可能前面的菜色都太好吃了，所以這道顯得暗淡無光。不管怎麼說，大福羊肉海鲜店就是美味，來到小琉球記得吃起來！

大福羊肉海鲜店

電話：08-861-4626

地址：屏東縣琉球鄉仁愛路104-8號

營業時間：11:00-13:30，17:30-19:30，週四公休

文章來源：Vicky媽媽的遊樂 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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