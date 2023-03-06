為它再來一趟！小本愛玉小琉球旗艦店：海龜愛玉、海龜下蛋必吃，每一道都超級可愛

小本愛玉小琉球旗艦店一定要來！話說，我們在環島的時候就看到了小本愛玉小琉球旗艦店這家可愛的店，可是路過時肚子還撐著，所以就沒有停下車來享用，後來是因為看到粉絲朋友分享，所以我們決定要再來一趟，所以我們真的是專程跑到小本愛玉小琉球旗艦店品嘗的。一吃果然沒有後悔，每樣甜品的海龜都不盡相同，相同的是都好可愛，來小琉球一定要吃起來。

小本愛玉小琉球旗艦店：搶先看海龜甜點影片

小本愛玉小琉球旗艦店：果然是旗艦店

雖然不是第一次吃小本愛玉的甜點，可是小本愛玉小琉球旗艦店的龜龜甜品們實在太可愛了，不來一趟真的會後悔，而且這家店超好拍的，雖然天空不作媒，然而可愛的海龜，加上灰黑白的建築，真的很搭。相信如果天氣再更好一點，那就更好拍照了。

來這裡不僅要吃海龜，也要拍海龜！不論從哪一個角度拍照，小本愛玉小琉球旗艦店上頭的那隻海龜都好可愛喔！

小本愛玉小琉球旗艦店：外帶區也這麼酷

這裡是小本愛玉小琉球旗艦店的外帶區，不過好像沒看到有人外帶，因為這趟3天2夜的小琉球之旅來到這邊2次，真的沒看到有人外帶，大概外帶就沒有fu了吧！

小本愛玉小琉球旗艦店：店門口就有海龜跳格子

本來是要直接進入店內了，可是妮妮妹突然看到店門口有海龜的跳格子彩繪，跳了一遍又一遍，只因為她說海龜很可愛，就像我們在小琉球海域浮潛看到的一樣。

緩緩地走上階梯，就是小本愛玉小琉球旗艦店，不過要進店內要記得先看一下「食用須知」，每個人都有低消，都需要點一份甜品才可以喔！

小本愛玉小琉球旗艦店：2樓用餐區就有網美牆

一走進店內就看到這個網美牆，牆上的文字也很有意境，不過，這裡的位置比較窄小一點，所以我們略過這一區。

小本愛玉小琉球旗艦店：2樓吧檯用餐區

看看吧檯前面的座位好像也可以，不過小孩說桌子比較小一點XD，又說外頭的網美桌有點熱（很會挑），所以最後我們上3樓。

小本愛玉小琉球旗艦店：3樓用餐區適合家庭

因為比較早到訪的緣故，所以三樓只有一桌客人-在轉角處，沒想到，不一會兒功夫，竟然就滿了，真的就滿了，誇張到極點，所以早早吃甜點似乎是正確的選擇！

小本愛玉小琉球旗艦店：2樓點餐取餐區

因為小本愛玉小琉球旗艦店把大部分的空間規劃成用餐區，所以樓梯比較窄一點，建議先在這一層樓，也就是2樓點好餐再上樓，不然就是要有一個身輕如燕的朋友負責點餐，這樣可以避免上上下下樓梯。

小本愛玉小琉球旗艦店：玲瑯滿目菜單

看看這玲瑯滿目的甜品，還真的不知道該如何選擇，老爺說既然特地來了，那麼愛玉，還有飲品，以及冰品都要點起來，老爺還真是豪氣。

看看這一桌可愛的甜點，還有繽紛的冰品，讓心情都好了起來。

小本愛玉小琉球旗艦店：檸檬愛玉 70元

這天點一份冰的檸檬愛玉，也有點一份熱的檸檬愛玉。熱的就是微溫，沒有冰塊，如果不喜歡冰品的朋友，建議可以點熱的，也很好吃。照片中的這款是冰的檸檬愛玉，有兩隻海龜在碟子裡面游泳真的好可愛，而且小本愛玉家的愛玉本來就好吃，檸檬也是酸的可以，反正我很喜歡就對了。

小本愛玉小琉球旗艦店：海龜下蛋 120元

這一杯是妮妮妹的海龜下蛋，就是珍珠奶茶的概念，一杯要價120元，可真是不太便宜，不過有海龜載浮載沉的，也真夠可愛的了。

海龜下蛋的牛奶和黑糖比例可以自行添加，想要多一點牛奶，或是想要甜一點都可以，反正隨自己喜好，這點倒是還蠻彈性的。

小本愛玉小琉球旗艦店：海龜水果愛玉冰 130元

這是老爺點得海龜水果愛玉冰，裏頭有好幾樣水果，有火龍果、西瓜、芭樂、還有橘子和果乾，看起來超級豐富，重點是裏頭有一隻海龜，也是可愛到不行，吃這一款冰品，不好的心情都會一掃陰霾。好心情的當然就更好嚕！若有機會來到小琉球，小本愛玉小琉球旗艦店一定要吃起來。

其他小琉球美食吃起來：861DAYDAY海龜雞蛋糕

861DAYDAY一定要來！這是有原因的。其實是因為上回造訪小琉球時，861DAYDAY滿滿都是人，我們沒有機會吃到海龜雞蛋糕。這次前往小川壽司海龜便當店時經過861DAYDAY，看到沒有人在排隊，篤定絕對是購買海龜雞蛋糕的好時機，索性把摩托車停下來買了一份。不得不說這海龜雞蛋糕真的超可愛，來到小琉球不管怎麼樣都要買一份來拍照和品嘗！

小本愛玉小琉球旗艦店

小本愛玉小琉球旗艦店粉絲專頁

電話：08-861-4739

地址：屏東縣琉球鄉信義路1號

營業時間：9:30-17:30

停車：路邊停車

文章來源：Vicky媽媽的遊樂 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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