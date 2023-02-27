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高雄「愛美小市 x 湖畔市集」登場 把握機會嘗美食、看表演

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高雄市美濃湖畔風光綺麗。　圖：高雄市美濃商圈促進會／提供
高雄市美濃湖畔風光綺麗。　圖：高雄市美濃商圈促進會／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】228連假準備要開始囉~還再發愁不知到哪裡可以出遊散心漫步嗎，不如來傳說中的高雄後花園美濃吧!高雄市「愛美小市 x 湖畔市集」連假四天於(2/25~2/28)早上11點至晚上7點開市，將在泰安路美濃湖畔廣場熱鬧登場。

除了有在地小農產地直送優質新鮮產品讓民眾盡情選購外，還有高達50攤人氣品牌與美食與你相見歡，這四天還有街頭藝人表演，讓你們逛市集同時也能有多重的體驗! 高雄市美濃商圈促進會理事長林享達指出這次「愛美小市 x 湖畔市集」邀請很多東高雄優質在地小農，提供最優質的農特產品供民眾選擇，還有各式各樣特色美食齊聚「愛美小市」，美濃大部分店家較為分散，希望能透過市集能讓美濃的特色齊聚團結起來。

▲高雄市「愛美小市 x 湖畔市集」於2/25~28在美濃湖畔登場。　圖：高雄市美濃商圈促進會／提供
▲高雄市「愛美小市 x 湖畔市集」於2/25~28在美濃湖畔登場。　圖：高雄市美濃商圈促進會／提供

高雄市美濃區瀰濃社區發展協會宋順光理事長表示，這次還在美濃湖畔設置燈光裝置藝術，讓各位夜間來到湖畔市集時，定能感受到美濃人的浪漫，白天到晚上都能體驗美濃湖多樣的風光呢。 除此之外，來「愛美小市 x 湖畔市集」及美濃指定店家消費，只要滿額就可以享免費體驗搗麻糬一次的活動，此次搗麻糬體驗活動是用數位券的方式，讓搗麻糬體驗券數位化是本市集邀請在地小農與攤商共同響應之綠色行動，期望透過綠色及永續生活消費方式，讓逛市集的民眾能夠盡情地享受悠閒的假日午後時光外，還能進而改變觀念、生活習慣與消費行為，將低碳永續理念深耕於日常生活中。

▲「愛美小市 x 湖畔市集」活動海報。　圖：高雄市美濃商圈促進會／提供
▲「愛美小市 x 湖畔市集」活動海報。　圖：高雄市美濃商圈促進會／提供

歡迎市民朋友攜家帶眷鬥陣來逛全新打造的「愛美小市」，一定能讓大家滿載而歸。快點樓上揪樓下，阿公揪阿嬤，阿母揪阿爸，厝邊揪隔壁一同來享樂吧。

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市集 連假 裝置藝術

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