來高雄過情人節！推薦7家高雄情人節高檔西餐廳 沉浸浪漫氛圍中

2023情人節即將到來，你是不是正在煩惱要帶另一伴去哪裡享受浪漫晚餐呢？今天我們將為你推薦7家位在高雄的西餐廳，這些餐廳擁有獨特的氛圍和美味的料理，讓你在情人節能夠享受到最好的用餐體驗，讓你和另一半能沉浸在浪漫氛圍裡，享受美好的情人節。讓我們一起來看看吧！

高雄情人節餐廳：蘼樂餐酒

圖片來源 / IG@ohmykpig

位在高雄漢神本館的蘼樂餐酒是去年11月新開的餐酒館，也是高雄知名無菜單料理雅樂廚苑旗下的新品牌。擁有獨特的風格和美味的料理。蘼樂餐酒將在地食材融合在經典的西餐料理中，提供沙拉、義大利麵與燉飯等選擇。身為餐酒館，這裡的酒單也不少，除了西餐廳常見的紅酒外，還有啤酒與調酒等選擇。裝潢方面以經典西餐廳的高質感裝潢，搭配上中式水墨風與彌勒佛畫像，中西合併的裝潢風格，非但不突兀，反到顯出了這裡的特色。

蘼樂餐酒

地址：高雄市前金區成功一路266-1號號B3F

電話：07 5576188

營業時間：每日11:30–14:00, 17:30–00:00

高雄情人節餐廳：ABURI

圖片來源 / IG@f4kin2000

低調又神秘的無菜單料理ABURI就位在高雄苓雅區，每個用餐時段只接八位客人，不提前預約就吃不到的特色美味。ABURI以炙燒料理為特色，除了有固定的八道菜套餐外，現場也能作加點，也因為是無菜單料理，每一次的餐點都有所不同，適合喜歡嘗鮮的情侶檔們，來這裡體驗驚喜的味蕾饗宴。這個情人節就帶著心愛的他來體驗ABURI獨一無二的料理吧！

ABURI

地址：高雄市苓雅區四維三路199號

電話：0925119187

營業時間：每日17:30 – 22:00

高雄情人節餐廳：étage15西餐廳

圖片來源 / IG@toby.food

完美的情人節餐廳除了要有美味的食物與典雅裝潢外，美麗的景緻當然也不能少。這家去年12月重新開幕的 étage15 西餐廳絕對能讓你的情人節之夜加倍地浪漫。，位在Hotel dùa頂樓的étage15不只是環境舒適，有著美味的義式料理外，更有能夠坐擁高雄夜景的戶外座位，甚至還能看到高雄港的夜間燈光秀。étage15西餐廳是你和另一半在情人節享受浪漫夜景的絕佳選擇。

étage15西餐廳

地址：高雄市新興區林森一路165號R樓

電話： 07 5362999

營業時間：每日06:30–10:00, 11:30–14:00, 18:00–01:00

高雄情人節餐廳：伊人西班牙小吃吧

圖片來源 / IG@ray_lin0304

吃膩義式料理嗎？這個情人節來點不一樣的料理吧！高雄三民區的這家伊人西班牙小吃吧，位置雖然隱密，但隱藏不住他的魅力，是當地熱門的西班牙小酒館。從餐廳色系就能感受到西班牙的熱情氛圍，店內也擺上不少西班牙的特色元素，讓人有置身在西班牙的錯覺。如同它的名稱一樣，這裡是以西班牙小吃為主的小酒館，清一色都是下酒小菜，適合跟另一半一起來這裡小酌一杯，好好地放鬆度過情人節。

伊人西班牙小吃吧

地址：高雄市三民區十全二路185號

電話：0986830883

營業時間：週二至週四、週日17:30－01:00；週五六17:30－02:00；週一公休

高雄情人節餐廳：Little Green

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位在民生路上的Little Green可以說是高雄約會口袋名單的常客，水晶燈飾與純白的風格，充滿歐式宮廷風格的Little Green不只氣氛浪漫，在桌與桌之間還有簡單的矮牆隔開，半包廂的形式很適合情侶們來這裡享受浪漫的兩人時光。這裡主要提供義大利麵和排餐的選擇，除了套餐外也可以單點喜歡的菜色。酒單部分除了香檳和威士忌外，更有一整排的比利時啤酒，適合喜歡小酌的情侶檔們前來。

Little Green

地址：高雄市新興區民生一路318號

電話：07 2155296

營業時間：週日至週四17:00–00:00；週五六17:00–00:30

高雄情人節餐廳：茹絲葵牛排

圖片來源 / IG@runa.food__

想吃排餐慶祝情人節的你，位在前金區的茹絲葵牛排是家值得一試的選擇。身為美國知名連鎖牛排館的茹絲葵，餐點的美味不在話下，可以說是經典的美式牛排。而位於25樓的茹絲葵牛排，不只有美味的餐點，還可以一窺美麗的高雄夜景。昏暗的燈光與木質裝潢，這裡洋溢著典雅的浪漫氣氛，服務更是周到，情人節不如就選擇高檔又舒適的茹絲葵牛排，和另一半一起享受這個值得紀念的日子吧！

茹絲葵牛排

地址：高雄市前金區中正四路211號25樓

電話：07 2418888

營業時間：每日11:30–15:00, 17:30–22:30

高雄情人節餐廳：安東尼奧

圖片來源 / IG@didier.mou

說到高檔排餐，就不能不提可以欣賞愛河夜景的法式餐廳安東尼奧。主打法式排餐的安東尼奧，從前菜、湯品到主菜都能看出老闆在食材挑選上的用心，不定期的更換菜色，為客人提供當季最適合的料理。除了美味的餐點外，安東尼奧服務更是周到，為每位前來的客人提供更別緻的專屬服務，就連菜單都會依照訂位人名字客製化專屬菜單。別忘了在訂位時說聲是慶祝情人節用餐，服務周到的他們還會貼心地為你準備專屬的桌面布置喔！

安東尼奧

地址：高雄市鹽埕區河西路7-1號

電話：07 5335330

營業時間：週三至週日17:30–22:00；週一二公休

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