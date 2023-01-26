過年趴趴走！屏東六堆6米藍染兔迎兔年 精采藝陣表演體驗客家年味

【旅奇傳媒/編輯部整理】客委會客發中心於1月16日舉辦「2023六堆客家文化園區春節活動」記者會，預告六堆園區在今年正月初一至初七所推出之一系列精彩豐富的新春活動，包括藝文表演、客庄手作、主題展覽、「跌三烏」求伯公發財金、印福貼過好年與愛心義賣等活動，更結合了園區的菸田、花海地景，打造6米高的藍染兔裝置藝術驚艷亮相，邀請民眾闔家共下來六堆行春過新年。

客委會客發中心主任何金樑表示，高屏六堆12鄉區是展現六堆生態博物館重要的一環，而六堆客家文化園區是整合、展現六堆客家的重要平臺。今年六堆園區所推出的春節系列主題活動，除了提供客家新秀歌手、藝陣與表演團隊展現才藝特色，讓民眾有機會近距離欣賞客家藝文外；在活動設計，也融入了六堆客家傳統工藝－剪紙、藍染；生活美學體驗－盤花、油紙傘，以及客庄過年生活民俗特色等，讓更多民眾到六堆體驗六堆客家文化。同時歡迎大家到六堆園區參加春節活動後，也可以深入到六堆客庄走春遊賞，客委會客發中心目前在六堆唯一臨海客庄－佳冬鄉，規劃有「左堆聚落展」展出， 搭配周邊密集的古蹟歷建，讓人可以深刻感受到「轉角遇到博物館」的魅力！

▲六堆客家文化園區推出系列精采的春節活動。 圖：客委會客發中心／提供

客委會客發中心強調，田園地景6公尺高的藍染玉兔代表「兔升吉祥(tu siinˊgidˋxiongˇ)、兔來平安(tu loiˇpinˇonˊ)」的意涵，以客家傳統藍染技藝裝置藝術結合園區內菸田、花海景觀，希望可以吸引更多民眾將園區內的傘架、菸樓及花田美景，透過打卡拍照捕捉入鏡。另外，在初一到初七每天都有安排適合闔家觀賞的精彩藝文表演，包括熱鬧應景的龍獅舞陣、女子八家將、公揹婆、布馬陣、武術特技等藝陣，還有深受大家喜愛的金曲美聲客家歌手、活潑逗趣的兒童偶戲與YOYO家族…等節目演出；在客庄手作體驗也規劃了疊盤花、剪紙、植物拓染、檳榔扇與紙傘彩繪；另結合屬於六堆客家獨特的年節趣味遊戲「跌三烏」，可向六堆園區開基伯公求「限量發財金」，讓參與民眾增添喜氣，好運一整年。

另外，今年特別結合六堆客庄五福紙「福」、「祿」、「壽」意象，製作了精美限量的紅包袋，民眾過年前至園區拍照打卡即可至遊客服務中心兌換。

2023六堆春節活動，大年初一至初七，天天都精彩！歡迎全國鄉親朋友春節連假一起到屏東六堆行春，體驗最富客家年味的春節！活動期間還推出「走春抽電動機車」活動，民眾於春節期間來園區與「藍染兔花海地景」合照打卡，或是參與客庄手作體驗、參加愛心公益義賣，或於園區展場觀展拍照打卡，皆可獲得抽獎券，獎項將於1月28日公開抽出，歡迎大家到六堆客家文化園區過新年。更多詳細活動內容，可上六堆客家文化園區官網及活動粉絲專頁查詢。

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