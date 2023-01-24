快訊

加州「小台北」華人舞廳槍擊案1名傷者不治 死亡數增至11人

閣揆難產僵局 蔡英文的「主案、備案和備備案」埋下伏筆

高雄愛河沿岸 最具國際風情的觀光勝地

聯合新聞網／ 記者張瑞傑／台北報導
近年來高雄觀光蓬勃發展，許多大型活動展演皆沿著愛河灣舉辦，像是2022高雄燈會、聖誕節點燈與跨年煙火等等盛宴。圖/本報資料照
近年來高雄觀光蓬勃發展，許多大型活動展演皆沿著愛河灣舉辦，像是2022高雄燈會、聖誕節點燈與跨年煙火等等盛宴。圖/本報資料照

近年來高雄觀光蓬勃發展，許多大型活動展演皆沿著愛河灣舉辦，包括高雄燈會聖誕節點燈與跨年煙火等等盛宴，讓高雄再次在世界舞台發光，愛河灣如同高雄的城市意象，也是高雄城市實力的展現。

高雄發展最早、最知名的商圈聚落，即為與愛河相鄰的五福四路商圈，擁大立、漢神兩大精品百貨，一直以來就是政商、企業主、自營商、醫師名流等定址首選區域，百貨商圈繁榮發展，龐大人流與商圈盛行，也讓周邊土地釋出極為稀有，地價也頻頻創新高。

無法複製的港灣與愛河景觀，便利的交通與生活機能，讓愛河港灣沿線也發展成知名的景觀豪宅聚落，加上愛河灣新屋供給量體稀少，每每有新案釋出皆為市場焦點，吸引購屋客戶眼光。

座落愛河灣的全新預售建案「港灣1號院」，選址五星級港灣飯店華王大飯店地段原址，一次坐擁高雄山、河、海、港難得四面環景享受，「港灣1號院」同時與發展成熟的漢神、大立商圈為鄰，坐擁繁華市中心機能，媲美紐約曼哈頓的國際級河海豪景，新案推出後吸引許多購屋族目光。

「港灣1號院」集結國際級的建築團隊，施工實績享譽全球的日本大成建設作為監造團隊，此案也是日本大成營造高雄唯一打造的日系輕奢豪宅。日本大成建設擁有逾140年歷史，以世界級精工鑄造國家級地標工程技術，打造「港灣1號院」高37層樓，RC+SRC鋼骨結構的港灣國際地標。

「港灣1號院」基地1120坪，市場罕見僅29.6%的低公設比，精緻15~36坪規劃，多達20項豪華公設，公設空間禮聘豪宅御用大師張真一設計，宛如星級飯店排場，空中泳池、健身房、頂樓觀景招待所等，完美體現日系究極生活美學。

紐約 燈會 聖誕節 觀光 跨年

相關新聞

沒在鬧！全台首創「皮蛋飯糰」這裡吃，每月再推全新「隱藏版」

皮蛋加入早餐行列！創意早午餐店「五分鐘找餐」將「皮蛋」列為店家的招牌，並把皮蛋加入飯糰中變成全台首創的「黑金飯糰」，也能搭配經典中式蘿蔔糕，蹦出新滋味，而且都廣受食客好評。而店家也會在每月推出一款全新

屏東新年走春必訪！「車城共融遊戲場」超應景9米高洋蔥滑梯、籤詩攀爬網，再造訪福安宮拜拜祈福

udn走跳旅遊／Vicky 車城共融遊戲場我們來了！車城共融遊戲場與東南亞最大土地公廟做結合，真的超給力。邀請大家一起來好玩、看起來也好吃的車城共融遊戲場玩樂，這裡有超大顆洋蔥滑梯，還有別處都沒

遊戲魂大爆發！ 初二開玩屏菸「任天堂遊戲派對」 免費PK玩Switch、瑪利歐水管經典神還原

瑪利歐水管場景神還原！ 初二開玩屏菸「任天堂遊戲派對」 Nintendo Switch免費PK玩到爽

拍不停！高雄旗津「星空隧道」：輕鬆漫步海底隧道，閃耀夜空超浪漫

udn走跳旅遊／Vicky 高雄旗津星空隧道超好抵達的，可以說是一點難度都沒有。話說，這高雄旗津真的很好玩，一路玩可以玩一整天，還可以沿路還可吃美食。不過，有一個景點一定要來，那就是現在要分

美食大匯集！高雄「興達港觀光漁市」：花枝丸和海鮮餐盒一定要吃起來

udn走跳美食／Vicky 興達港觀光漁市挺好逛的！台灣是島國，四周環海，也正是因為如此，所以海產不僅新鮮，種類也非常多樣化。反正每次到觀光漁市尋寶就是開心。不過這天來興達港觀光漁市是專程來的，

一次吃到7種和牛！ 高雄「癮燒精肉酒舖」新堀江隱藏版高檔單點燒肉推薦

udn走跳美食／美食好芃友 本和牛這兩年成為台灣燒肉主流，但想吃到高品質的日本和牛，一定要來這間蠻多老饕推薦，高雄新堀江附近民享街上的癮燒精肉酒舖。主打來自日本冷藏保存的日本A5和牛燒烤，讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。