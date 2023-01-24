高雄愛河沿岸 最具國際風情的觀光勝地

近年來高雄觀光蓬勃發展，許多大型活動展演皆沿著愛河灣舉辦，包括高雄燈會、聖誕節點燈與跨年煙火等等盛宴，讓高雄再次在世界舞台發光，愛河灣如同高雄的城市意象，也是高雄城市實力的展現。

高雄發展最早、最知名的商圈聚落，即為與愛河相鄰的五福四路商圈，擁大立、漢神兩大精品百貨，一直以來就是政商、企業主、自營商、醫師名流等定址首選區域，百貨商圈繁榮發展，龐大人流與商圈盛行，也讓周邊土地釋出極為稀有，地價也頻頻創新高。

無法複製的港灣與愛河景觀，便利的交通與生活機能，讓愛河港灣沿線也發展成知名的景觀豪宅聚落，加上愛河灣新屋供給量體稀少，每每有新案釋出皆為市場焦點，吸引購屋客戶眼光。

座落愛河灣的全新預售建案「港灣1號院」，選址五星級港灣飯店華王大飯店地段原址，一次坐擁高雄山、河、海、港難得四面環景享受，「港灣1號院」同時與發展成熟的漢神、大立商圈為鄰，坐擁繁華市中心機能，媲美紐約曼哈頓的國際級河海豪景，新案推出後吸引許多購屋族目光。

「港灣1號院」集結國際級的建築團隊，施工實績享譽全球的日本大成建設作為監造團隊，此案也是日本大成營造高雄唯一打造的日系輕奢豪宅。日本大成建設擁有逾140年歷史，以世界級精工鑄造國家級地標工程技術，打造「港灣1號院」高37層樓，RC+SRC鋼骨結構的港灣國際地標。

「港灣1號院」基地1120坪，市場罕見僅29.6%的低公設比，精緻15~36坪規劃，多達20項豪華公設，公設空間禮聘豪宅御用大師張真一設計，宛如星級飯店排場，空中泳池、健身房、頂樓觀景招待所等，完美體現日系究極生活美學。