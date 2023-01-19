遊戲魂大爆發！ 初二開玩屏菸「任天堂遊戲派對」 免費PK玩Switch、瑪利歐水管經典神還原

遊戲迷快看，春節連假規劃衝屏東享受暖陽，還能免費玩遊戲！ 全台唯一的「Nintendo Switch遊戲派對」，將於1/23(大年初二)於屏菸1936文化基地10號倉庫開幕，現場不僅還原許多經典的遊戲場景和角色，還提供多款免費遊戲供玩家PK，完全免費入園，玩家們快一起朝聖，讓遊戲魂大爆發！

圖／取自屏菸1936文化基地

「Nintendo Switch遊戲派對」是家用型遊戲機龍頭品牌Nintendo Switch授權舉辦的大型遊戲派對活動，將於屏菸1936文化基地10號倉庫，設置數10台Nintendo Switch遊戲機，讓現場民眾體驗不同類型遊戲，統統免費玩個夠。

圖／屏東縣政府提供

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進入展場就能看到人氣王寶可夢，竟有去年上市3天內全球銷售1000萬套的「寶可夢朱/紫」，接著是以各式各樣的武器進行4對4潑墨占地遊戲的《斯普拉遁3》遊戲區，甚至將日本屋台風格搬到現場，瑪利歐展區將最經典磚塊，與通往下水道的水管遊戲場景神還原重現，成為超人氣打卡點。

圖／屏東縣政府提供

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還有經典遊戲角色索尼克的新作「索尼克未知邊境」，以及「太鼓之達人 咚咚雷音祭」、超人氣動畫原作的格鬥遊戲「鬼滅之刃 火之神血風譚」；在家也能動起來的「Nintendo Switch運動」、「健身環大冒險」等多款最夯、最有趣遊戲一次呈現。

圖／取自屏菸1936文化基地

此外，年初二1/23開幕當天有超人氣的皮卡丘人偶見面會，1/23至1/29春節期間，只要現場打卡就送Nintendo Switch春聯，每天限量300張，送完為止。

圖／取自屏菸1936文化基地

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