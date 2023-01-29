賽車手都愛的大鵬灣卡丁車回來了！試營運9折特惠 享受飆速樂趣　

全台最大，長達1012公尺賽道、義大利進口車身結構加上日本製引擎的卡丁車…「大鵬灣卡丁車回來了！」這個消息在車友間引起熱烈討論。1/17開始試營運，就吸引許多愛好者前來練車試場地。

曾是賽車手夢幻級朝聖地的大鵬灣賽車場，曾取得FIA G2認證可舉辦比賽，不僅是全台首座房車賽車場，也有全台最大場卡丁車賽車場。因為廠商BOT案合約終止，2019年停止營運。讓許多喜歡飆速的民眾惋惜不已，去年大鵬灣國家風景區管理處重新招標，得標廠商斥資千萬重新整備，卡丁車場地終於趕在春節前啟用，連假出遊又多了一個闔家歡樂的好去處。

▲全國最大的卡丁車場就在大鵬灣，1／17日起試營運，吸引許多人前來體驗；圖／大鵬灣國家風景區管理處。

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處近半年來積極活化「大鵬灣國際休閒特區」，大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍表示，賽道環境重整後，安全無虞，適逢春節連假，正好來趟「海陸雙拼」小旅行。近年大鵬灣設立大鵬灣單車站推廣單車旅遊、海上教堂提供餐點服務，美景吸引許多網紅來拍照打卡；春節前卡丁車場服務啟用後，地域寬廣的大鵬灣在秀麗風光之外又多了些刺激感。目前大鵬灣國際休閒特區、帆船基地、青洲灣沙灘、鵬村濕地公園、潮口平台都免門票、免費停車，想要海陸美景都體驗，又不想人擠人，不妨到大鵬灣走走看看。

▲大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍表示，「大鵬灣國際休閒特區」周邊活動豐富，很適合在春節期間來個「海陸雙拼」小旅行；圖／廖苡安攝。

專業團隊多元經營賽車體驗值得期待

這次得標廠商～尚騰汽車集團實力不凡。作為保時捷的代理商之一，尚騰汽車集團對於大鵬灣賽車場關注已久，尚騰汽車集團董事長高易誼就是個賽車手！尚騰汽車集團執行長吳睿弘曾在受訪時指出，目前雖然還不能舉辦正式的比賽，但可以在場域舉辦賽車相關活動。未來大鵬灣賽車場運用相當多元，除了品牌活動與試駕活動，還有親子參與、試駕體驗等，讓賽道場域的運用更平易近人。

▲大鵬灣有全國最大的卡丁車場，佔地廣，車道寬，還可以依據需求調整路線，未來可辦理各項賽事；圖／大鵬灣國家風景區管理處。

門檻較低的卡丁車，可以讓車友們稍微「解饞」，對親子來說，也有不小的吸引力。與其讓小朋友對著電視遊樂器或手機玩馬力歐賽車或卡丁車遊戲，不如讓他走到戶外，親身體驗卡丁車飆速快感，懂得「只賽車，不飆車」，說不定會培養出一個專業車手。不少專業賽車手都是從卡丁車玩起，最後走進賽車殿堂！

目前大鵬灣卡丁車共有35輛，引進原裝進口的義大利品牌Birel ART Rental N-35，底盤較低，搭配日本引擎。開起來車穩，提速快，駕馭感十足。駕駛一場為8分鐘，身高超過150公分，可以選基本單人座或競速單人座，身高100公分以上的小朋友可由家長陪同，選親子雙人座。遊客上場前都會有相關說明示範，試營運期間可享9折，現場打卡贈送價值100元的全罩式頭套。營業時間為09:00～19:00，過年期間正常服務。

▲大鵬灣卡丁車賽場寬闊，車道可容多輛車並馳，安全係數也相對高；圖／大鵬灣國家風景區管理處。

卡丁車飆速體驗玩家現身說法

在墾丁經營卡丁車7年多的林子竣，自己就是賽車迷，也跑過許多賽道。他表示大鵬灣的賽道體驗讓人念念不忘！期待了3年多，現在卡丁車恢復營運，賽車道也正在整備中，未來也還會有卡丁車比賽等相關活動，相信賽車運動可活絡大鵬灣周邊發展，想要玩賽車、感受速度、試駕體驗，當個一日賽車手，就會想到大鵬灣。

綽號「鐵哥」，在屏東東港經營民宿「鐵馬騎跡」的單車達人羅博原在試營運第一天也來朝聖。他分享自己首試場地體驗的心得，強調大鵬灣卡丁車場地非常大，可享受直線加速，除了有大U型彎，還有許多髮夾彎，挑戰多，可以考驗車手技術玩飄移，玩起來真的很刺激，很過癮，玩到根本就不想進場結束！此外，從駕駛手感來看：「車子穩安全性佳，馬力又足，駕馭起來超爽！」

▲「鐵哥」羅博原親自體驗大鵬灣卡丁車賽道，大讚駕馭感與刺激度都很高！圖／羅博原提供。

採訪／廖苡安

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