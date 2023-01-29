快訊

有一種靈異感？台灣燈會遭酸華國美學 北市府不忍了正面回應

爭議首長留任讓她不敢置信 「小英男孩已成難刪部長」

賽車手都愛的大鵬灣卡丁車回來了！試營運9折特惠 享受飆速樂趣　

欣傳媒／ 欣傳媒
圖／大鵬灣國家風景區管理處。
圖／大鵬灣國家風景區管理處。

全台最大，長達1012公尺賽道、義大利進口車身結構加上日本製引擎的卡丁車…「大鵬灣卡丁車回來了！」這個消息在車友間引起熱烈討論。1/17開始試營運，就吸引許多愛好者前來練車試場地。

曾是賽車手夢幻級朝聖地的大鵬灣賽車場，曾取得FIA G2認證可舉辦比賽，不僅是全台首座房車賽車場，也有全台最大場卡丁車賽車場。因為廠商BOT案合約終止，2019年停止營運。讓許多喜歡飆速的民眾惋惜不已，去年大鵬灣國家風景區管理處重新招標，得標廠商斥資千萬重新整備，卡丁車場地終於趕在春節前啟用，連假出遊又多了一個闔家歡樂的好去處。

▲全國最大的卡丁車場就在大鵬灣，1／17日起試營運，吸引許多人前來體驗；圖／大鵬灣國家風景區管理處。
▲全國最大的卡丁車場就在大鵬灣，1／17日起試營運，吸引許多人前來體驗；圖／大鵬灣國家風景區管理處。

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處近半年來積極活化「大鵬灣國際休閒特區」，大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍表示，賽道環境重整後，安全無虞，適逢春節連假，正好來趟「海陸雙拼」小旅行。近年大鵬灣設立大鵬灣單車站推廣單車旅遊、海上教堂提供餐點服務，美景吸引許多網紅來拍照打卡；春節前卡丁車場服務啟用後，地域寬廣的大鵬灣在秀麗風光之外又多了些刺激感。目前大鵬灣國際休閒特區、帆船基地、青洲灣沙灘、鵬村濕地公園、潮口平台都免門票、免費停車，想要海陸美景都體驗，又不想人擠人，不妨到大鵬灣走走看看。

▲大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍表示，「大鵬灣國際休閒特區」周邊活動豐富，很適合在春節期間來個「海陸雙拼」小旅行；圖／廖苡安攝。
▲大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍表示，「大鵬灣國際休閒特區」周邊活動豐富，很適合在春節期間來個「海陸雙拼」小旅行；圖／廖苡安攝。

專業團隊多元經營賽車體驗值得期待

這次得標廠商～尚騰汽車集團實力不凡。作為保時捷的代理商之一，尚騰汽車集團對於大鵬灣賽車場關注已久，尚騰汽車集團董事長高易誼就是個賽車手！尚騰汽車集團執行長吳睿弘曾在受訪時指出，目前雖然還不能舉辦正式的比賽，但可以在場域舉辦賽車相關活動。未來大鵬灣賽車場運用相當多元，除了品牌活動與試駕活動，還有親子參與、試駕體驗等，讓賽道場域的運用更平易近人。

▲大鵬灣有全國最大的卡丁車場，佔地廣，車道寬，還可以依據需求調整路線，未來可辦理各項賽事；圖／大鵬灣國家風景區管理處。
▲大鵬灣有全國最大的卡丁車場，佔地廣，車道寬，還可以依據需求調整路線，未來可辦理各項賽事；圖／大鵬灣國家風景區管理處。

門檻較低的卡丁車，可以讓車友們稍微「解饞」，對親子來說，也有不小的吸引力。與其讓小朋友對著電視遊樂器或手機玩馬力歐賽車或卡丁車遊戲，不如讓他走到戶外，親身體驗卡丁車飆速快感，懂得「只賽車，不飆車」，說不定會培養出一個專業車手。不少專業賽車手都是從卡丁車玩起，最後走進賽車殿堂！

目前大鵬灣卡丁車共有35輛，引進原裝進口的義大利品牌Birel ART Rental N-35，底盤較低，搭配日本引擎。開起來車穩，提速快，駕馭感十足。駕駛一場為8分鐘，身高超過150公分，可以選基本單人座或競速單人座，身高100公分以上的小朋友可由家長陪同，選親子雙人座。遊客上場前都會有相關說明示範，試營運期間可享9折，現場打卡贈送價值100元的全罩式頭套。營業時間為09:00～19:00，過年期間正常服務。

▲大鵬灣卡丁車賽場寬闊，車道可容多輛車並馳，安全係數也相對高；圖／大鵬灣國家風景區管理處。
▲大鵬灣卡丁車賽場寬闊，車道可容多輛車並馳，安全係數也相對高；圖／大鵬灣國家風景區管理處。

卡丁車飆速體驗玩家現身說法

在墾丁經營卡丁車7年多的林子竣，自己就是賽車迷，也跑過許多賽道。他表示大鵬灣的賽道體驗讓人念念不忘！期待了3年多，現在卡丁車恢復營運，賽車道也正在整備中，未來也還會有卡丁車比賽等相關活動，相信賽車運動可活絡大鵬灣周邊發展，想要玩賽車、感受速度、試駕體驗，當個一日賽車手，就會想到大鵬灣。

綽號「鐵哥」，在屏東東港經營民宿「鐵馬騎跡」的單車達人羅博原在試營運第一天也來朝聖。他分享自己首試場地體驗的心得，強調大鵬灣卡丁車場地非常大，可享受直線加速，除了有大U型彎，還有許多髮夾彎，挑戰多，可以考驗車手技術玩飄移，玩起來真的很刺激，很過癮，玩到根本就不想進場結束！此外，從駕駛手感來看：「車子穩安全性佳，馬力又足，駕馭起來超爽！」

▲「鐵哥」羅博原親自體驗大鵬灣卡丁車賽道，大讚駕馭感與刺激度都很高！圖／羅博原提供。
▲「鐵哥」羅博原親自體驗大鵬灣卡丁車賽道，大讚駕馭感與刺激度都很高！圖／羅博原提供。

採訪／廖苡安

欣傳媒

春節 單車 義大利

延伸閱讀

桃源櫻花、六龜梅花盛開 茂管處鼓勵走春送紅包

影／全台最大大鵬灣卡丁車場 睽違3年重啟營運重磅回歸

把霧峰納入參山國家風景區管理處？ 台中市觀旅局、參山都不主動

美國Porsche亞特蘭大體驗中心增添全新賽道 由F1賽道設計師設計！

相關新聞

坐擁山海超簡單！屏東「旭海大草原」：看大V型山谷、眺望太平洋

udn走跳旅遊／Vicky 旭海大草原原是軍方的管制處，幾年前前往時還得申請入山證等，現今已逐漸開放，遊客們得以在旭海享受溫泉後，再到鄰近的旭海大草原享受山海的壯觀。一邊是綿延的綠意，另一邊則是

與超萌水豚君共游！ 墾丁最新景點「鹿ㄦ島生態園區」 打卡豚門鳥居、餵食梅花鹿 走春溜娃快筆記

新年走春溜小孩快筆記！ 南台灣親子打卡拍照新景點再加一，墾丁「鹿ㄦ島水豚生態園」試營運中，這裡可以餵梅花鹿、餵水豚，還提供了全台唯一可以近距離與「水豚共遊」的生態園區，非常適合大人小孩一起旅遊歡樂。

沒在鬧！全台首創「皮蛋飯糰」這裡吃，每月再推全新「隱藏版」

皮蛋加入早餐行列！創意早午餐店「五分鐘找餐」將「皮蛋」列為店家的招牌，並把皮蛋加入飯糰中變成全台首創的「黑金飯糰」，也能搭配經典中式蘿蔔糕，蹦出新滋味，而且都廣受食客好評。而店家也會在每月推出一款全新

屏東新年走春必訪！「車城共融遊戲場」超應景9米高洋蔥滑梯、籤詩攀爬網，再造訪福安宮拜拜祈福

udn走跳旅遊／Vicky 車城共融遊戲場我們來了！車城共融遊戲場與東南亞最大土地公廟做結合，真的超給力。邀請大家一起來好玩、看起來也好吃的車城共融遊戲場玩樂，這裡有超大顆洋蔥滑梯，還有別處都沒

遊戲魂大爆發！ 初二開玩屏菸「任天堂遊戲派對」 免費PK玩Switch、瑪利歐水管經典神還原

瑪利歐水管場景神還原！ 初二開玩屏菸「任天堂遊戲派對」 Nintendo Switch免費PK玩到爽

拍不停！高雄旗津「星空隧道」：輕鬆漫步海底隧道，閃耀夜空超浪漫

udn走跳旅遊／Vicky 高雄旗津星空隧道超好抵達的，可以說是一點難度都沒有。話說，這高雄旗津真的很好玩，一路玩可以玩一整天，還可以沿路還可吃美食。不過，有一個景點一定要來，那就是現在要分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。