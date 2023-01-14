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品茶似品酒！ 鹽埕「特色小茶館」喝茶新體驗 顛覆你對茶的想像

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【維肯茶藝】兩年前開設在充滿著藝術氣息卻又彷彿能看見高雄繁榮縮影的鹽埕街頭，走出捷運鹽埕站，往左去是現代藝術與休閒潮流的集散地駁二特區，往右去能晃進繁極一時的舊崛江街道，在這樣新舊衝突又融合的地方，維肯茶藝出奇招，除了改良精品茶，更將品茶一事結合各式元素中包裝成嶄新樣貌，希望將舊有的茶文化以味覺與視覺的加成，推進年輕化的潮流中。

有看過像在品酒一樣的品茶方式嗎？來【維肯茶藝】就對了，一套四杯由右至左味道由淺入深，愛從右邊喝過來，左邊喝回去，或是當個牛飲的海派Boys/Girls都超對味，別擔心冰塊融化會讓味道變淡，老闆娘都幫你想好啦，以茶飲直接做成的茶磚，就算融化了也絕對不會影響口感。

首先品嘗的是帶有奶香與桂花香的「金萱烏龍」，別問茶葉為何有奶香，其中滋味只能客官您來細細品嚐呀！第二杯「小葉紅茶」帶著淡淡的茶香，不苦不澀絕對是紅茶控們必喝的品項，喝到第三杯「沁香烏龍」絕對可以堪稱味蕾的饗宴，入喉後濃濃的喉韻鼻腔還伴著淡淡的花香，久久無法回神啊！最後來杯「雲南小青柑」顛覆你對普洱茶的想像，入口後的清涼感居然還有淡淡的青草味，透心涼。

▲帶著糖香的小葉紅茶不苦不澀超潤喉
▲帶著糖香的小葉紅茶不苦不澀超潤喉

這四款茶也能做成熱飲，一樣滑順香醇！冷冷的天就必須推這款「Gaba烏龍紅茶」，即使睡前喝也可以好好入眠，甚至睡得更好！這款茶不含咖啡因，且含有豐富的Gaba胺基酸，能調控焦慮、壓力情緒，達到神經放鬆的作用，此款茶是闆娘自家改良烘培的茶款，孤門獨市僅此一家，愛喝茶又怕睡不著的朋友們一定要來試試看。

▲回沖兩次口感味道厚度完全不同，絕對值得一試
▲回沖兩次口感味道厚度完全不同，絕對值得一試

除了茶飲，【維肯茶藝】也是一家副業經營得嚇嚇叫的茶藝店，甜點花樣百出，每一道都被熟客讚不絕口，最常駐的鎮店之點就是這款「焦糖布丁，看似平平無奇的外表，其實口感絕妙，布丁的滑順還有布蕾的鬆軟，佐店家調配的焦糖，完全就是配茶的最佳選擇。

▲店家自製焦糖好吃不膩口
▲店家自製焦糖好吃不膩口

【維肯茶藝】老闆娘不斷求新求變，不同的季節都會隨著不同的茶葉品種盛產時間更換菜單，甜點同樣也不斷地推陳出新，有機會到鹽埕走走，出捷運站就可以在大勇路上仔細的尋覓【維肯茶藝】的身影，在充滿人文氛圍的鹽埕，好好體驗茶文化的視覺味覺饗宴吧！


【維肯茶藝】

店家地址：高雄市鹽埕區大勇路117-1號

店家電話：075219279

營業時間：週一～週日 11:00-21:00(每月隔週三公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3FPtcUd


延伸閱讀>>隱身鹽埕巷弄【阡陌一舍】手作烘焙與咖啡飄香復刻鹽埕意象

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