坐擁山海超簡單！屏東「旭海大草原」：看大V型山谷、眺望太平洋

旭海大草原原是軍方的管制處，幾年前前往時還得申請入山證等，現今已逐漸開放，遊客們得以在旭海享受溫泉後，再到鄰近的旭海大草原享受山海的壯觀。一邊是綿延的綠意，另一邊則是廣闊的海洋-太平洋，同時擁有山與海的景致真叫人歡喜。夏天來景觀會很漂亮，海真的很美，不過此處遮蔽處不多，曬到頭發昏是很司空見慣的事，不過，如果像我們冬天來，也會有種「作颱風」的感覺，80幾公斤的老爺也被吹到東倒西歪，不論什麼時候來，都會有「驚艷」就是了。

旭海大草原：停車場

雖不是第一次造訪旭海大草原，不過也由於多年未造訪，所以我們還是設定導航，讓它帶我們前往。當抵達旭海大草原得先購票方能進入，不過這裡僅僅收取停車清潔費，轎車收費50元（大型車為100元，機車為20元），超佛的。可能是冬天的緣故，也可能是路途比較遙遠，所以這邊並沒有太多遊客，因此諾大的停車場顯得空蕩蕩的。

旭海大草原：旭海草原旅遊資訊站

此時我們沿著停車場旁的階梯前往最近的觀景台走去，這座觀景台有點高度，所以可以眺望山的那一邊，不過也由於高度不算太高，所以在這個地方還是沒辦法看見海！還是得繼續走到第一座涼亭，從這裡走到第一座涼亭約需要10分鐘的時間，不算太難，可以當作健身。

旭海大草原：第一座涼亭

在還沒往涼亭走去之前，建議先看看這一張簡易的導覽圖，上面有草原步道、牡丹鼻山步道和生態步道等，我們當天也沒有設限說要走到那，因為風實在太強勁，想說可以走到那便走到那。

前往第一座涼亭時會有上坡的階梯，不過還不算太難，不到幾分鐘的時候就會抵達了。

涼亭前方是一片有點光禿的草原，和我們想像中的草原是有點落差的，不過也因為空氣清新，加上天地廣闊的，在這邊我們可以恣意的敞開雙臂擁抱自然。

旭海大草原：大深V這裡拍

有不少人到涼亭這邊拍拍照就離開了，著實有點可惜，不過也因為這天風真的太強了，吹的人東倒西歪，所以大家才不想走。可是繼續往下走到草原風光那邊，會有很漂亮的V字型山谷等著大家，建議大家真的要繼續往下走才是。

當看到這些塗上海洋藍的漂流木時，便是抵達了草原風光。我們和這漂亮的山谷拍拍照後本來要繼續往下走，殊不知海風一陣又一陣，吹得我們跌坐在地上，孩子們覺得好玩，不過由於連爸爸都跌坐在地上，所以我們便不再冒險，因為如果再繼續走可能會造成身命危險，畢竟另一邊就是斷崖。

當我們再慢步回停車場時，看到不少剛抵達的遊客因為風大大正想戴上帽子時，我們給予了最良心的建議，帽子可能會被風吹走之類的，所以要戴帽可能要自行評估XD。這次造訪旭海大草原，風太大了，旭海大草原就讓我們後會有期。

旭海大草原

地址：屏東縣牡丹鄉

營業時間：1、2、7、8月的每日9:00-17:00開放，3、4、5、6、9、10、11、12月每周一五六日及國定假日的8:00-17:00開放

停車：富有收費停車場

交通路線：

1.往牡丹、旭海遊客，請沿台1線南下-屏鵝公路，行至車城-派出所/農會時，左轉沿199縣道，經過四重溪後可到達牡丹鄉。續行至三叉路向右走199甲線可到旭海村。

2.另可由枋山鄉楓港左轉台9線往台東方向，到屏東及台東交界的壽卡右轉199縣道往牡丹、旭海方向，過東源村達三叉路口時，可左轉接199甲線續往旭海村。

3.由墾丁北上之遊客可從沿200縣道往北行，過滿州港仔村後，沿台26線可到旭海村。

4.遊客進入旭海村後，於199甲線可看見往旭海草原指標，北轉旭海草原聯絡道路續行3公里，可抵達旭海草原停車場。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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