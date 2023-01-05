屏東燈節1/13點亮璀璨！ 三大燈區奇幻華麗 光光兔小提燈搶先亮相

2023屏東燈節，三大燈區共超過40組巨型燈飾帶來奇幻華麗的城市風。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東燈節即將於1月13日在屏東市閃耀登場，今年三大燈區萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村將分別以「夢幻樂園」、「華麗巴洛克」及「登陸月球」為主題，超過40組巨型燈飾帶來奇幻華麗的城市風，屏東縣政府歡迎全國民眾新年一起來走春賞燈。

▲光光兔小提燈。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

屏東縣長周春米1月4日率傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭、文化處長吳明榮、工務處處長楊慶哲、城鄉發展處長李怡德及交旅處處長黃國維，聯合說明「屏東燈節」活動，並搶先曝光兔年小提燈「光光兔」，顛覆過往的摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡及掛繩，超級卡哇伊，13日晚間在縣民公園點燈時現場發送，讓白白胖胖的「光光兔」陪大家閃亮過節。

▲2023屏東燈節將於1/13-2/28於萬年溪燈區、縣民公園燈區、勝利星村燈區登場。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

屏東燈節原本為「屏東綵燈節」，最初以萬年溪流域為主，2022年起擴大規模為屏東燈節，燈區新增縣民公園及勝利星村，透過燈飾串聯整座城市，而且三大燈區融入地景人文，各有不同特色主題，遊客可以悠遊漫步城市風景，體驗深度感動。

▲縣民公園燈區以「巴洛克藝術」為主題，打造華麗感官饗宴。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

其中榮獲12座國際大獎的縣民公園，前身是舊紙漿廠，今年燈區以「巴洛克藝術」為主題，配合縣民公園工業遺址及貫穿公園的殺蛇溪，與藝術家合作結合創意及美學，透過不同光影藝術裝置，打造一場華麗的感官饗宴。

縣民公園燈區11座燈飾中，高達15公尺的主燈「南境之光」，在製作期間就備受矚目，融入屏東元素，配上交響樂營造七彩燈光秀，主燈周圍也以鬱金香花朵佈置，營造巴洛克式皇家庭院氛圍，讓觀賞者彷彿置身歐式宮廷，感受滿滿的異國風情。 整個園區還有與設計團隊合作的「光之域」、「在水之涯」等大型藝術作品，帶來視覺驚喜與想像。此外，縣民公園佔地廣大，縣府還貼心設置遊園小火車，讓長輩或小朋友逛累了，可以免費搭乘，輕鬆遊賞燈區。

▲萬年溪燈區以「夢幻樂園」為設計主題，創造獨特視覺體驗。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

萬年溪燈區以「夢幻樂園」為設計主題，燈飾主要分布在萬年溪自由路西段、萬年公園、復興公園及沿岸人行道，呈現活潑歡樂與繽紛的場景。其中萬年溪上將打造一隻10公尺高的「光光兔」，搭配周邊粉白色系燈光，營造夢幻浪漫的氛圍感；復興公園內特別規劃水舞燈光秀展出，多款水型變化搭配音樂節奏，創造獨特視覺體驗。

▲勝利星村燈區則以勝利區、遺構公園及通海區作為活動場域，打造成大型月球世界（示意圖）。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

勝利星村燈區則以勝利區、遺構公園及通海區作為活動場域，設置15座燈飾，將園區打造成一個大型的月球世界，結合園區的歷史建築，許多可愛的月兔與月球居民穿梭於其中，民眾可以漫步在月球森林裡，並爬上屋頂與可愛的大型月兔一起觀賞地球。

除了璀璨燈飾外，還有文青市集及藝術展演活動，縣民公園燈區在春節期間有「FOCASA Mini」馬戲系列活動、「南島天光」榮耀慶典及「農工循環機地市集」，勝利星村有「春節街頭表演活動」及「春光乍現×花現市集」等一系列精采活動內容。

屏東燈節將於1月13日正式點燈至2月28日，為了方便民眾賞燈，縣府還規劃了免費環狀接駁車串聯三大燈區，燈節期間每日下午5點至10點，每10-20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園（勞青處辦公大樓前）、復興圖書館、縣民公園（棒球場對面）、幸福公園站、勝利星村、移民署站等，在春節期間及228連假還有限定的雙層巴士帶著大家一起賞燈去。

2023屏東燈節

★日期：01/13-2/28，每晚17時30分至22時00分

★地點：萬年溪燈區（屏東市萬年溪自由路西段至復興公園）、縣民公園燈區（屏東縣民公園）、勝利星村燈區（勝利區、遺構公園及通海區）

★小提燈每日限量發放

1/13 屏東燈節點燈現場 預計18:45開始發放，2500份

1/16-1/22 屏東縣內旅遊服務中心 09:00-17:00 （屏東火車站、潮州火車站、恆春轉運站、孫立人行館10:00-18:00：每日600份｜海口港旅服中心10:00-18:00、水門轉運站、東港家庭福利服務中心：每日400份）

1/23-1/25 燈區服務台(縣民公園及復興公園) 18:00 每日600份

更多活動詳情請至屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網(https://www.amazing-pingtung.com/ptlf)查詢。

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