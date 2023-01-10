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高雄新地標！「港埠旅運中心」銀白色3D曲面、24小時獨有海岸步道即將啟用

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供／高雄港埠旅運中心
圖片提供／高雄港埠旅運中心

位於高雄亞洲新灣區19-20號碼頭的「港埠旅運中心」；圖片提供／李金忠
位於高雄亞洲新灣區19-20號碼頭的「港埠旅運中心」；圖片提供／李金忠

高雄的亞洲新灣區19-20號碼頭的建築景觀可說是愈來愈精采了，除了被稱為像是星際大戰場景的「高雄流行音樂中心」外，年底則是期待外觀像是鯨魚般擁有3D曲面帷幕的永續建築「港埠旅運中心」落成，不論是在港區的服務多元性或是網美打卡點的吸睛度上，讓高雄港區的遊樂性更加豐富！

高雄流行音樂中心的外型相當搶眼；圖片提供／蘇琨峰
高雄流行音樂中心的外型相當搶眼；圖片提供／蘇琨峰

「港埠旅運中心」由台灣宗邁建築師事務所與美國reiser+umemoto事務所設計，為全國唯一全3D曲面帷幕永續建築，流線性的外觀呼應了來自於海洋及當地都市意象，整合了旅運、觀光、餐飲與1500坪的免稅商店空間，亦特地在樓頂設置一座24小時開放的海岸步道，預計落成後可同時停泊兩艘22.5萬噸大型郵輪，讓高雄亦成為全球郵輪旅遊目的地之一。

「港埠旅運中心」內部通道示意圖；圖片提供／高雄港埠旅運中心
「港埠旅運中心」內部通道示意圖；圖片提供／高雄港埠旅運中心

「港埠旅運中心」在如鯨魚般流線形的外幕牆採用了全3D曲面帷幕建築，並以被動式的節能設備來減少建築吸收的熱量，以符合永續建築的目的。在流線型及大落地窗的空間設計下達到了良好採光以及通風效果，長條形開窗亦讓城市景觀透過窗景而移動，設計上亦在幾處走道的未端提供了讓人們能以不同角度一覽四周港區的景色空間。此設計也曾被美國建築師協會《建築師雜誌》（ARCHITECT Magazine）選為第61屆「進步建築獎」（Progressive Architecture Awards）特優項目。

「港埠旅運中心」採用全3D曲面帷幕；圖片提供／李金忠
「港埠旅運中心」採用全3D曲面帷幕；圖片提供／李金忠

「港埠旅運中心」採用全3D曲面帷幕；圖片提供／李金忠
「港埠旅運中心」採用全3D曲面帷幕；圖片提供／李金忠

除了館內服務功能外，「港埠旅運中心」四周的木棧平台也將行人空間延伸至港濱區。地上15層樓及地下2層的設計提供了郵輪碼頭與入出境相關設施空間、免稅商店及辦公室等，另外3座懸挑空間則預計作為商業設施使用。

「港埠旅運中心」示意圖；圖片提供／高雄港埠旅運中心
「港埠旅運中心」示意圖；圖片提供／高雄港埠旅運中心

高雄今年自從8、9月接連舉行台灣文博會及台灣設計展，以軟硬體設計的力道成功推動高雄相關建設與旅遊環境，重新挖掘並包裝當地歷史與故事成為具吸引力的旅遊景點。而在亞洲新灣區19-20號碼頭大型具特色建築物的相繼落成下，也勢必將再度帶起高雄的旅遊熱潮及旅遊相關服務的完善性。

「港埠旅運中心」示意圖；圖片提供／高雄港埠旅運中心
「港埠旅運中心」示意圖；圖片提供／高雄港埠旅運中心

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編輯／蘇琨峰攝影／高雄港埠旅運中心

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