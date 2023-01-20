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屏東新年走春必訪！「車城共融遊戲場」超應景9米高洋蔥滑梯、籤詩攀爬網，再造訪福安宮拜拜祈福

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／Vicky

udn走跳旅遊／Vicky

車城共融遊戲場我們來了！車城共融遊戲場與東南亞最大土地公廟做結合，真的超給力。邀請大家一起來好玩、看起來也好吃的車城共融遊戲場玩樂，這裡有超大顆洋蔥滑梯，還有別處都沒有的籤詩祈福攀爬網。屏東1鄉鎮1特色公園追不完，大家可以把這一篇懶人包存起來，因為最新的公園都會放在這一篇。

車城共融遊戲場：籤詩跨橋

自從有了車城共融遊戲場後，現在來到車城，不僅可以造訪福安宮，還可以在5千多坪的車城共融遊戲場玩。這座位在土地公廟後方的車城共融遊戲場真的太厲害，和在地文化及廟宇元素做了相當契合的結合，不僅有車城當地著名的作物洋蔥，更是有玩就有保佑的籤詩攀爬網，說到這裡還不玩起來就太對不起自己了！

車城共融遊戲場：繽紛洋蔥大福

假日車城共融遊戲場附近不太好停車，待把車子停好後，孩子們便往洋蔥大福滑梯奔去。這座滑梯不僅繽紛 ，造型也相當特殊，而且它竟然有9公尺高，真的有點高度哩！

洋蔥大福不是採單一出入口，是擁有好幾個出入口，而且每一出入口的設施都不盡相同，可增加豐富感和挑戰性。

其實在洋蔥大福裡面也是充滿挑戰，滿滿的繩索可是需要勇氣才可以往前衝。這些密密麻麻的繩索更是精心設計過，有橘也有紅，就和整座洋蔥大福的顏色一樣，不顯突兀。

這些繩索也不僅僅是以單一形式呈現，有迴旋的，也有直立式的，有點像是變形蟲攀爬網。

雖然是攀爬網，不過保護設施都做得很好，這值得大大的讚許。

車城共融遊戲場：繽紛洋蔥大福-梯形攀爬網

剛剛提到這座滑梯的出入口有好幾個，像這個梯形的攀爬網，也是出入口之一。

車城共融遊戲場：繽紛洋蔥大福-攀岩牆

從這個方向看，攀岩牆也是出入口之一，洋蔥大福可以說是相當的多變化。

車城共融遊戲場：繽紛洋蔥大福-蟲洞攀爬網

想在洋蔥大福內穿梭，還得爬過好幾個蟲洞，看起來真的頗為刺激。

車城共融遊戲場：繽紛洋蔥大福-半透明管滑梯

除了剛才大家看到的樓梯和攀爬網，這個半透明與橘色相間的水管滑梯也是相當精彩，據說有9公尺高呢！

車城共融遊戲場：繽紛洋蔥大福-磨石子滑梯

而這個磨石子滑梯則是另外一個出口，因為剛才提到的9公尺滑梯，對於小小孩而言可能太刺激，所以如果有怕高的孩子，建議可以先從比較低處的磨石子滑梯玩起。

車城共融遊戲場：籤詩祈福攀爬網

在洋蔥大福一旁的是由福安宮12支上上籤打造而成的籤詩攀爬網，一面玩，一面祈福的感覺很妙。

車城共融遊戲場：體健環形空間

連結繽紛洋蔥大福的是剛才提到的蟲洞攀爬網，以及高空步道，不過這條步道下方也有相當多的健體設施，像是單槓等等，而且下方是陰涼處，重點是這裡有不少座椅，可以一面看著孩子，一面休息真是不賴。聽說車城共融遊戲場夜晚有照明設施，這樣不就可以從白天玩到晚上，好嗨森。

車城共融遊戲場：勇者闖關遊戲區

除了剛剛提到的洋蔥大福和籤詩祈福攀爬網等設施外，這一區的闖關遊戲區也好好玩。有點像是在森林遊樂區探索的感覺，需要多一點的勇氣和手腳並用才行喔！

車城共融遊戲場：親子同樂鞦韆

當然還有孩子很喜歡的鞦韆區，在這裡也可以收集很多歡笑聲。以前的公園通常只有1-2座鞦韆，近年來新設立的公園考量到這是孩子的愛，所以只要是新公園，都會多增設幾座，真是太棒了。

真心誠意的邀請大家車城共融遊戲場玩，因為它有著以在地農產洋蔥為視覺設計主軸，真的相當吸睛，同時它也結合福安宮民俗信仰意象，有玩有保佑。

車城共融遊戲場

地址：車城福安宮後方（福安宮：屏東縣車城鄉福安路51號）

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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