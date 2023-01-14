一次吃到7種和牛！ 高雄「癮燒精肉酒舖」新堀江隱藏版高檔單點燒肉推薦

本和牛這兩年成為台灣燒肉主流，但想吃到高品質的日本和牛，一定要來這間蠻多老饕推薦，高雄新堀江附近民享街上的癮燒精肉酒舖。主打來自日本冷藏保存的日本A5和牛燒烤，讓和牛愛好者可以一次品嚐到多種和牛的不同部位！另外，癮燒精肉酒舖也是高雄燒肉店裡提供牛舌部位最多的一間！

除了燒肉，也有冷開胃菜、壽司、熟食料理與多樣日本酒可點。加上環境做到完全無煙燒烤，用餐完身體完全不會有味道，是不少人約會用餐、商務聚餐、各種紀念日以及慶生的首選！

新堀江隱藏版高雄燒肉：癮燒精肉酒舖

隱藏在高雄新堀江周邊，民享街的癮燒精肉酒舖，是不少愛吃日本和牛燒烤，燒肉老饕們口袋名單高雄燒肉店。我之前經過好幾次，但每次經過都看不出這間店賣什麼，又覺得這裡外觀超神秘，好幾次都沒踏進來。直到前陣子好友帶全家去慶生，看到超厲害的和牛燒肉，點燃我對日本和牛的熱情，直接訂位訂下去！！！

癮燒精肉酒舖一樓是存放和牛的地方，超大的冷藏櫃，裡頭滿滿的日本和牛，看到美麗的油花都餓了！！

不過，讓我最意外的是，這天明明是平日晚間，癮燒精肉酒舖座位蠻滿的欸！

癮燒精肉酒舖生日壽星招待

癮燒精肉酒舖壽星生日禮大升級！生日前後三天到癮燒預約用餐，當天贈送壽星限定肉盤唷！每天的肉不大一樣，我們這天吃到的是美國Prime翼板與日本和牛角切。

這真的是我在高雄燒肉店看過最有誠意的壽星招待了！而且～不用加價～是直接贈送一整盤！整個太划算了啊啊啊啊啊～～

癮燒精肉酒舖豔雙人套餐

我們是第一次來癮燒精肉酒舖吃，直接點以和牛為主的豔雙人套餐。沒預料到的是，實際出餐的肉量和整個套餐份量，比看菜單時想像份量還多！！真的沒在台灣吃過哪間非吃到飽的和牛燒肉店，可以在套餐吃到那麼多樣的日本和牛，重點是這套餐分下來一人2000多元，很多燒肉店一人2500元也吃不到那麼多種的日本A5和牛！！

▼套餐附餐：漬物、季節冷前菜、壽司、蒸物、御飯

我很喜歡豔雙人套餐附餐，說燒肉店我覺得已經超越，反而有點融合精緻懷石料理之感。像季節冷前菜我很喜歡白蝦竹筍，松露蒸蛋的味道層次也相當不錯。

▼魚子醬和牛握壽司（1顆/1人）

這道我覺得是幫大家預習等下烤和牛，開開胃的和牛料理～和牛肉之肥美，配上粒粒分明的醋飯，超級滿足！

▼日本A5和牛盛和（三款部位）

這盤和牛上桌時我真心讚嘆：紋路也太美了吧！這天出的部位是和牛背肩、和牛牛小排、和牛板腱，粉色有優雅大理石紋的和牛肉片加上肉的厚度，光看這盤就心花怒放～～

▼和牛板腱

一般的板腱吃起來偏Ｑ，但和牛因為擁有大量且均勻的油花，肉吃起來嫩中帶些許彈牙感，重點是這厚度好棒啊啊啊啊啊！

和牛牛小排、和牛肩背比較薄，烤的時間相對來說也短些。

和牛牛小排不用說，自然是入口即化；而和牛背肩本屬於運動量較大的部位，肌肉發達，但因為日本和牛油花多且分布均勻，切成薄片狀肉軟嫩中帶些許嚼勁，也相當好吃。

▼澳洲M9和牛盛和（四款部位）、美國Prime牛小排

這盤也是很誇張，這澳洲和牛不管種類和肉量給得相當不手軟！

▼澳和牛舌

我覺得誇張的是這盤裡面還有兩款澳洲和牛牛舌！一個厚切，一個薄切。

澳洲和牛舌豪～～好吃（撒花），要說薄切已經夠好吃，厚切牛舌更是讓你咀嚼時眼睛一亮！！

▼美國Prime牛小排、澳洲和牛後腰翼板

美國Prime牛小排吃起來肉的甜感比日本和牛小排更明顯！澳洲和牛後腰翼板則是比較瘦一些，但比起一般牛，和牛還是多點油花～

▼澳洲和牛橫隔膜

橫隔膜是靠近腹部的部位，口感極為軟嫩且肉味濃郁，加上切的厚度有，吃起來有點像在吃燒烤牛排～～

▼節令漁獲/烤魚

▼御飯：新潟越光米或水耕生菜

飯類可選日本越光米飯，或者跟我一樣晚餐少吃澱粉，也可選擇水耕生菜來包肉。

▼一品料理：雙品起司燒

這是女孩兒們最喜歡的料理之一，底層填入馬鈴薯泥、地瓜泥，放上大量起司焗烤。挖起來起司牽絲，入口起司味香濃，甜甜鹹鹹滋味，超級喜歡～

▼吸物：節令食材、鰹魚高湯

清爽的鰹魚高湯為底，配上當日食材大蛤蜊，尾韻回甘不死鹹。

▼甜點：哈根達斯、巴斯克乳酪、甘味限定

甜點我超推限定甘物熔岩巧克力蛋糕，切開流心巧克力搭上莓果醬，整個邪惡到不行啊啊啊啊啊！

▼飲料

飲料一杯可以折抵80元，挑選任何想喝的無酒精、啤酒、紅白酒、果實酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▼梅酒

這天外場服務人員推薦我們的梅酒，梅酒酒香濃郁，上頭灑上檸檬皮，味道有層次，也是非常推薦啊啊啊！

癮燒精肉酒舖 其他推薦單點

▼涼拌蔥鹽牛舌 $160

可能平常太少機會吃牛舌，這次來癮燒精肉酒舖，看到菜單上那麼多牛舌料理，整個卯起來狂點特點！！涼拌蔥鹽牛舌很不錯，比起燒烤再加蔥鹽，這樣的涼拌牛舌吃法口感更Ｑ。

▼金磚牛舌 $580

如果來這只能選一道牛舌，千萬拜託牛舌控們選這個金磚牛舌！這部位是牛的舌根，切成柱狀，外場服務人員會協助烤，烤出來裡頭還是粉色～一口咬下，Q中帶嚼勁，但又相當柔軟，重點是肉汁鎖在裡頭，是會讓人瞇起眼好好享受的好吃牛舌～

▼日本A5和牛牛小排＋吳寶春吐司＋大武山樂里蛋（兩人份） $780

簡單來說這份就是「和牛版烤肉吐司」，據說創這道菜色的主廚靈感來源就是中秋節台灣人最愛的吐司夾烤肉。

將吳寶春吐司與A5和牛牛小排肉一起放在鐵網上烤，上色後再將兩者結合，並在肉上刷上醬汁。

最後淋上大武山樂里蛋蛋黃。

我認真說，這是畢生吃過最好吃的吐司夾烤肉！！和牛牛小排本身肉質就85分，再加上主廚特調烤肉醬汁以及無腥味蛋黃，大口咬下真是萬分驚艷啊啊啊啊啊！！明年中秋烤肉我也要買和牛來做～～

▼日本A5和牛（生）、赤海膽、海苔、蒜片 一人份$880

這個是給生牛肉愛好者點的極品，上桌時看到這海膽份量，我的微笑差點直接裂到耳朵！！太誇張了吧～

張大嘴先吃一半，真的是咀嚼一秒就驚呼！！這日本和牛刺身赤海膽超、甜、超、好、吃，太銷魂了！赤海膽的配上油脂豐富的和牛甜感加倍，請大家一定要嘗試看看！

癮燒精肉酒舖 評價

在網路上看過癮燒精肉酒舖介紹，總覺得看起來價格不低，所以之前一直未踏入這裡。這幾年跟家人、朋友吃過幾間單點制頂級高雄燒肉店，跟這天來癮燒精肉酒舖吃到的套餐相比，我覺得癮燒精肉酒舖一人2500元吃到的和牛品項、品質都很值得！不然單點制的高檔高雄燒肉不太可能一個套餐讓你吃到兩種和牛牛舌、三種日本和牛這種組合啦～～更不用說雙人套餐其他副餐也都蠻有水準，以及送一整個高檔肉盤的生日招待！加上餐廳裝潢好、氣氛好，服務也超好，還有私人包廂，重點是完全無煙燒肉吃完身體不臭！會是下一次慶生、與朋友慶祝的高檔高雄燒肉好去處～～推薦給大家啦！！

癮燒精肉酒舖菜單（2022、2023最新版）

癮燒精肉酒舖主打日本A5和牛燒烤，有日本不同產地的和牛，都是冷藏牛。和牛可選擇單點一份一份，也可以而不吃牛肉也有豬肉、雞肉等選擇。另外也有可直接吃的熟食或握壽司可點喔～

第一次來我更推薦點癮燒精肉酒舖套餐，有三種價位選擇，套餐比單點更划算！也蠻多人是第一次來吃過套餐後，第二次、第三次單點印象深刻的肉品。

癮燒精肉酒舖

地址：台灣高雄市新興區民享街100號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-24:00

店家電話：07 215 0909

評價：★★★★★

備註資訊：線上訂位https://inline.app/booking/-LFMCRbjL1-2FpoC1PvN/-LFMCRbjL1-2FpoC1PvO

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康