物超所值！ 小琉球「漁蓅拉麵店」 大片叉燒加厚切豬排 搭上濃郁好湯恰到好處
坐落於琉球鄉的上杉路的【漁蓅麵屋】，是小琉球第一家拉麵丼飯專賣店，同時也是台中人氣拉麵店【漁藏拉麵】的小琉球分店，提供份量十足經濟實惠的餐點，搭配老闆精心研發的特色小菜，豐盛又圓滿的一餐讓人大飽口福！
店家提供4款丼飯跟8款拉麵可供選擇，還有多款小菜任君挑選，限量的超人氣餐點「醬燒飯」，撲滿特製叉燒肉，只有中午時段才有機會吃到。
由老闆嚴選大骨熬煮24小時以上的濃郁高湯，搭配秘方醃製的叉燒肉與軟硬適中的麵條，最後放上木耳、豆芽菜增添口感，才能做一碗漁蓅麵屋招牌「豚骨叉燒拉麵」，香醇濃郁的湯頭鹹度恰到好處，不油不膩超順口，與麵條更是絕配，叉燒肉肉質扎實肉香濃郁，單吃就很美味！冷冷的天來上一碗，暖心又暖胃！想要吃重口味一點店家還有「地獄拉麵」，花椒的香麻刺激你的味蕾，尾韻還能品嚐到豚骨湯底的清甜，辣勁十足讓人大呼過癮！
丼飯套餐會有附贈特色小菜跟每日湯品，「蒲燒鯛魚丼」將無刺鯛魚與香甜蒲燒醬汁完美結合，宛如蒲燒鰻魚般細緻的口感，嘖嘖稱奇的好味道，讓人忍不住一口接一口；「厚切豬排親子丼」是店內人氣丼飯之一，金黃酥脆的厚切豬排大口咬下超滿足！豬排丼料多實在特別受到在地人喜歡，瞬間補充元氣與體力！
店家的小菜與其他日式拉麵店有些許不同，小菜都是由老闆親自挑選，像是美國進口的厚起司、最適合油炸處理餃子品項、店家超人氣的醃制水果泡菜等，就是要將最好的餐點呈現給每位饕客，讓大家吃得安心又開心才是漁蓅麵屋最大的目標。
喜愛日式拉麵與丼飯的饕客們，不妨來小琉球漁蓅麵屋體驗風味無窮的餐點吧！
【小琉球漁蓅麵屋】
店家地址：屏東縣琉球鄉上福村上杉路78號
店家電話：088611239
營業時間：星期一到星期五 11:00–14:00, 17:00–20:30
星期六、星期日 11:00–21:00
停車資訊：路邊停車
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