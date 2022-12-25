香港師傅坐鎮！高雄港式餐廳「智勝所」大推必吃涮嘴「麻辣肉燥麵、炸雞腿芝士撈麵」

超低調好吃高雄港式餐廳推薦！楠梓後昌路上的智勝所香港餐廳，是由移居台灣的香港夫妻所開設。除了大部份高雄港式茶餐廳常見的奶油脆脆豬、港式奶茶，港籍師傅將道地港味加入自己創意，獨創了麻辣肉燥麵、秘制蔥油飯、芝士撈麵，味道細膩且層次豐富！尤其麻辣肉燥麵，湯底的麻與辣保證讓愛吃辣的人印象深刻。開業一年累積不少口碑，google評價不錯，每到假日用餐時間更是一位難求～

楠梓人氣美食：智勝所香港餐廳

知道這間智勝所香港餐廳，其實是我騎車去楠梓找我妹必經的路上。但每次經過都想說放口袋名單下次吃，結果這個下次一拖就是一年，直到最近朋友揪聚餐說想找港式餐廳，我們才想說不然約這裡～

智勝所香港餐廳外觀看起來還好，但裡頭用餐環境非常明亮欸！中午的採光很不錯～用餐舒服，時不時還會聽到老闆娘和老闆用港語交談，一秒到香港之感。

超親切的老闆娘，大家來到這可以跟她聊聊天，不管是當初移民或是在台灣的生活都可以講好多故事～

智勝所香港餐廳菜單

智勝所香港餐廳餐點選項很多，撈麵、飯、湯麵、小點心都有！看google評論裡網友推薦，芝士撈麵、麻辣肉碎、秘製蔥油這三系列非常受大家歡迎～

高雄港式餐廳推薦：智勝所

我們這天4個人一起來用餐。飯、湯麵、撈麵和小點心幾乎都有點到，後來跟老闆娘多聊了幾句，老闆娘也招待一些她老公（師傅）的獨門料理，跟大家分享這天吃到的菜色！

▼麻辣肉燥松阪豬麵 $205

這份是我點的，在菜單上看到「麻辣」兩字我就受不了。上桌時那麻辣肉燥香氣撲鼻而來，連我朋友都驚呼「太香了吧！」

這份麻辣肉燥松阪豬可做成飯、乾拌撈麵或湯麵，老闆娘推薦做成湯麵，而這建議果然錯，麻辣湯頭加上這種帶Ｑ感的拉麵，非常對味啊啊啊啊啊！

在外面餐廳除了燒烤店，我其實平常很少吃到松阪肉，畢竟成本高；然而智勝所這份麻辣肉燥松阪豬，卻是入口讓人睜大眼睛地好吃！切成這樣的塊狀卻還是保留脆度，加上師傅先醃過，越嚼越香，超級喜歡！！後來連我朋友們都在搶食我的松阪豬，哈哈哈～

這碗麻辣肉燥湯頭也是一絕！這辣以四川香料去炒，但整體來說不是川辣那種辣油香氣貫穿；我覺得是港式辣的那種層次感，鹹、香、麻、辣，味道平衡，沒有像川辣那麼直接，但越吃越覺得麻的後勁上來。

▼現炸雞腿起司拌麵 $230

酥炸雞腿超級香，那天看朋友吃，朋友說她超想說服師傅開雞腿便當店，怎麼可以這麼好吃啦！！沒裹麵衣，但炸到外皮微酥，裡頭肉保有雞汁。

起司撈麵吃法，推薦把蛋黃戳破拌進麵裡一起吃，朋友說跟蛋黃拌一起吃更涮嘴。

「你們吃辣嗎？」

「吃。」我們齊聲回答。

「那你們把我們自己做的辣醬

拌進那個起司拌麵，保證嚇一跳。」

只能說，哇靠！師傅辣醬太、強，辣油和豆豉的香氣超級迷人，一大湯匙辣醬下去放進起司拌麵，整個開胃欸！辣油加上起司好棒喔～老闆娘說這個吃法是某天發現，本來吃一大碗起司拌麵吃到最後有點膩，結果加了一大匙辣醬後，她胃口大開，把整碗麵吃光光，真心推薦起司拌麵加辣醬這組合！！

▼蔥油雞塊飯 $180

師傅的炸功真的好好吃，從炸雞腿吃到炸雞塊，都佩服師傅怎麼可以炸得那麼恰到好處～而且炸之前醃肉也醃得很好！

秘制蔥油是師傅獨門配方，有點類似台灣油蔥酥但稍微不同，配上新鮮蔥花，拌入白飯超好吃！

▼鮮炒牛肉吐司 $90

同行好友說這份看似不大，但吃下去非常有飽足感！超厚片吐司口感扎實，配上炒香的醃牛肉片、蔥花與起司，非常不賴～朋友說下次經過會想外帶這份。

▼煎蛋 $18

這是我看芝士拌麵那份的太陽蛋看起來很好吃，想說加點一份。師傅用半煎炸的方式來處理太陽蛋，下方蛋白帶脆度，上頭卻是五分熟，兩口完食這份，超級爽！

▼焦糖脆脆奶油豬吐司 $85

這份是老闆娘招待我們吃的，說他們家脆脆奶油豬點餐率超高，尤其最近推出的焦糖口味～

一口咬下這個焦糖奶油脆脆豬，是「喀雌」的脆度欸！吃過不少家高雄港式餐廳的脆脆奶油豬，智勝所的脆脆奶油豬是目前吃過最脆～而且加了焦糖超級香，非常喜歡！

▼鮮炒牛肉 $90

這道也是老闆娘招待，可能是同伴說鮮炒牛肉土司的牛肉好吃。老闆娘看我們有四個人，說不然炒一盤給我們吃吃看！師傅的炒功到位，這盤超好吃，而且講真的牛肉這樣賣90元，比很多熱炒店還便宜好嗎！！！

▼港式奶茶 $75 ▼港式檸檬茶 $75

港式檸檬茶不錯，但要說印象深刻，我們幾個都比較愛智勝所的港式奶茶！跟其他高雄港式餐廳相比，智勝所這杯港式奶茶的茶感比較重，我們幾個喝奶茶喜歡茶感重一點的，所以喝到這杯厚實的奶茶非常滿意～

智勝所香港餐廳 用餐心得

只能說這間對我來說相見恨晚，騎車經過那麼多次應該早一點來吃。這天吃到的幾樣，不管是麵、飯或是小點心都非常有水準，不只吃得到懷念的香港口味，師傅在挑選肉以及味道呈現都很細膩，也難怪這裡到假日午餐晚餐都客滿！蠻推薦喜歡港味、喜歡辣味的大家，務必到智勝所香港餐廳一趟，絕對不會讓大家失望啦～

智勝所香港餐廳

地址：高雄市楠梓區後昌路1110號一樓

電話：0908 266 932

營業時間：週二～五 11:00 – 15:00 17:00 – 20:30；週六～日 11:00 – 20:30（週一公休）

臉書粉絲團：智勝所香港餐廳

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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