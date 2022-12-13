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人潮不斷的古早麵攤！一碗相思麵加一勺手工相思辣椒 古早滋味上心頭

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於小琉球巷弄中的【相思麵】，店外頭燒著木柴的紅磚灶台冉冉升煙，看見辛勤的老闆正賣力拌著一大鍋的辣椒，一旁的夥伴也無閒下，切著滷味、為相思麵淋上獨門的滷汁，一道道端上傳統木桌的日常小吃，讓坐於板凳上的旅人不禁趕緊邊動筷子，邊漾出滿意的笑容。

▲店內座位雖多，但疫情期間店家依舊堅持不會讓客人併桌，相當暖心。
▲店內座位雖多，但疫情期間店家依舊堅持不會讓客人併桌，相當暖心。

▲店門口可見老闆正手工拌製香味迷人的辣椒醬。
▲店門口可見老闆正手工拌製香味迷人的辣椒醬。

【相思麵】外觀有如傳統古早的麵攤，菜單以麵食和各式湯品為主，當然還有經典的小菜做搭配，可於一旁自行夾取，而其中的「相思麵」可選擇細麵或是粗麵，銅板價格讓大夥一同享用也能以平實的價錢吃到最簡單的日常滋味，也是古早麵攤總會人潮不斷的原因之一。

▲木櫃中的滷味都可自行夾取。
▲木櫃中的滷味都可自行夾取。

相思麵(細麵)

相思麵的肉燥是整碗的靈魂推手，用燒著柴火的古紅磚灶慢火細熬，滷出不同的香氣與濃郁，而這碗麵整體都無過度的加工添料，讓旅客都能再度回味、初嘗最純粹的古早麵滋味，喜愛吃辣的朋友加上一匙「相思辣醬」，多層次的辣感配著相思麵超對味！

滷味

【相思麵】的滷味相當多款，有豬皮、豆干、豆腐、海帶、黑輪等，放置於木櫃中更添古早風情，味道上相當剛好，也不會有過鹹的問題，淋上的傳統醬油搭配上頭的薑絲蔥花，讓人一口接一口停不下。

苦瓜封

苦瓜封其實就是「苦瓜鑲肉」，是道經典的傳統料理，耗時費工的作法在今日已少有人製作販賣，而這樣的懷舊小吃在【相思麵】就能品嘗到，肉的香氣與苦瓜的甜搭配湯頭一起，既簡單又迷人。

炸小琉球肉丸

這道也是【相思麵】的人氣招牌，炸至酥脆的肉丸完全鎖住裡頭的肉汁，咬開來是扎實又有自然鹹甜的肉丸風味，而且一份四大顆價格超實在！

相思辣椒

【相思麵】原本自製的辣椒醬都是留給來店的客人享用，而後因太多客人思念這一辣香味俱全的辣椒醬，因此老闆才決定除了留給店內的客人享用外，其餘額外製作成瓶裝的「相思辣椒」，若喜愛吃辣的朋友想帶回去送禮也很適合喔。

【相思麵】店名取自於「相思埔」，為現今上福村的舊名，在昔日開墾時相思樹的原生林遍佈，先民遂也將此地取名為相思埔，而【相思麵】的古早味麵食與滷味、湯品，也讓許多旅人、遊子勾起一段濃濃的故鄉相思情，在小琉球的旅程之際，與一碗相思麵的相遇也可以這般詩情畫意，秉持的傳統味道是小琉球巷弄裡最難被忘懷的滋味。


相思麵

店家地址：屏東縣琉球鄉上杉路31巷7號

店家電話：0931766862

營業時間：08:00～14:00


延伸閱讀>>台灣離島踩點地圖│小琉球9大景點，療癒景色怎麼拍都美！

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