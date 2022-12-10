傳香一甲子手路菜！ 小琉球美食蘿蔓蜂巢蝦、魷魚小封肉、手工芋丸必嚐鮮

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【達欣餐廳】坐落於琉球鄉中山路上，在地開業超過60年老字號的喜宴外繪餐廳，主打小琉球特色風味菜，在這裡能吃到南臺灣與小琉球傳統的宴席料理，特別受到團體客喜愛，也是在地民眾尾牙、喜宴首選餐廳。

▲店內環境寬敞，有12-14張大圓桌可供饕客用餐。
▲店內環境寬敞，有12-14張大圓桌可供饕客用餐。

菜單以小琉球必吃傳統特色餐點跟新鮮海產為主，海鮮都是每日漁港新鮮直送，品質穩定又美味，還有機會品嘗到稀有漁貨製作的精美料理，要注意店家假日僅提供合菜，只有生魚片跟蜂巢蝦可以單點。

這道視覺感爆棚的「蘿蔓蜂巢蝦」，是從屏東東港流傳至小琉球的宴席料理，看似簡單，其實需要有一定程度的料理經驗與技術才能完成，先將蝦子剝殼裹粉油炸，蜂巢的部份只使用蛋料理，將蛋液從濾網過篩滴進油鍋裡，一層一層堆疊，在大火中油炸到金黃酥脆，油溫不夠便無法炸成型，油溫過頭就會焦黑，從外層還不能看到裏頭蝦肉，必須要有呈現完整的蜂巢才算成功。

除了外觀，吃法也很講究，將蜂巢蝦切開放在蘿蔓葉上，淋上特製的泰式酸辣醬，大口咬下蜂巢蝦香酥外皮散發出濃郁蛋香，蜂巢蛋鬆軟與清新爽脆的蘿蔓葉口感層次分明，在咀嚼的同時還能品嘗到鮮甜的蝦肉，獨特風味讓人意猶未盡。

來到餐廳用餐怎麼能少了下飯菜呢？充滿小琉球風味的「魷魚小封肉」，選用小琉球盛產魷魚，曝曬成乾後與豬肉放入祕製滷汁內燉煮，豬肉燉到入味鹹度恰到好處，比起其他控肉多了魷魚的鮮味，單吃配飯都很合適。

「香酥魚塊」嚴選小琉球盛產的鬼頭刀，將魚肉炸到金黃酥脆，可以做原味椒鹽也能紅燒料理，全看饕客喜好，鬼頭刀魚塊肉質細嫩絲毫不柴，魚肉本身無刺長輩小孩都能放心食用。

「手工芋丸」可是達欣餐廳人氣最高餐點，創下一年內宅配幾萬顆的驚人成就，只使用芋頭與糖純手工製作，裹粉油炸到外酥內嫩，與其他店家的口感不同，芋丸外層酥脆內餡綿密，濃郁的芋頭香讓人陶醉，甜而不膩，適合做為飯後甜點或下午茶享用。

體驗南臺灣菜餚與小琉球特色菜那就肯定不能錯過老字號喜宴外燴達欣餐廳。

【達欣餐廳】

店家地址：屏東縣琉球鄉本福村中山路24之8號

店家電話：088611016

營業時間：10:30–14:00, 17:00–20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3DRDJ0v


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