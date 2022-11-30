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超狂！「這家」影城讓你成為「爆米花富翁」只要2張電影票加50元 不限容器裝到爽
紙箱、水桶準備好了嗎？「喜樂時代影城高雄總圖店」歡慶開幕，推出之前曾在越南引起話題的「爆米花裝到滿」活動，12/3(六)當天，只要買兩張電影票並花50元加購大份爆米花，就可以自備容器裝好裝滿，立刻成為爆米花富翁！剛好有電影想看的話快揪朋友衝一波～
11月開始試營運的「喜樂時代影城高雄總圖店」終於要正式跟大家見面了！於12/3(六)這天祭出超狂爆米花裝到滿活動，邀粉絲們來走走逛逛、看電影嗑爆米花；網友們已放話「水桶、紙箱準備好了」！更有人貼出「水塔」圖，這暗示讓影城小編看得是瑟瑟發抖，活動還沒開始就話題性十足！想必當天現場狀況一定超精彩！
提醒大家，活動須當天購買電影票才能參加，無法事先預訂票券；活動時間從早上11點到晚上8點為止，小心現場可能有長長的排隊人潮；成功裝滿爆米花的人也別浪費食物，記得與親友們分享唷～
喜樂時代影城高雄總圖店
誠意爆米花 自備容器隨你吃
12/3(六)11：00～20：00
需當天購買2張電影票＋50元
爆米花口味：影城獨家限定的德州招牌甜鹹混搭
地址：高雄市前鎮區林森四路189號2樓
電話：07-3308585
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