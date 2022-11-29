高達16公尺！精靈PARTY TIME聖誕樹現身「高雄漢神巨蛋購物廣場」白雪公主、花仙子、愛麗絲帶你逛奇幻童話世界
即將進入12月，「高雄漢神巨蛋購物廣場」今年也沒缺席聖誕活動，以「童話世界」為主題，打造出五組不同場景，讓大家拍照拍個過癮，像是白雪公主和小矮人和蘑菇小屋、花仙子的發呆椅、愛麗絲奇幻妞妞屋等童話中才會出現的場景，都搬到戶外廣場，瀰漫濃濃聖誕節氣氛；到現場與聖誕布置合照並留言，還有機會獲得熱壓三明治鬆餅機，正在蒐集聖誕樹美照的你快排進行程裡吧！
位於「漢神巨蛋」一樓戶外廣場的聖誕場景，共有「幸福兔寶包」、「花仙子的發呆椅」、「白雪公主蘑菇小屋」、「愛麗絲奇幻妞妞屋」、「花瀑鞦韆」等五大區，無論是尋找正在睡覺、幸福可愛的兔寶包，或與七個小矮人、白雪公主來場舞會，還是感受愛麗絲仙境裡的奇幻妞妞屋，大家都能走進去與他們合照；還有別忘了高達16公尺的主角－「精靈PARTY TIME聖誕樹」在守護大家，華麗絢瓓的布置讓許多粉絲、網紅網帥們興奮又期待！
現在起到12/7(三)，在一樓的「童話世界」場景中拍完照，在漢神巨蛋的粉專分享貼文並留言，就有機會獲得「BRUNO熱壓三明治鬆餅機」；都到現場拍美照了，可別忘了參加活動，也許你就是那個可以把鬆餅機帶回家的幸運兒～
「漢神巨蛋購物廣場」童話世界
展期：11/23～2023 02/28
亮燈時間：17：00～23：00
聖誕小屋需要排隊入場
即日起到12/7(三)
1、按讚漢神巨蛋購物廣場粉專
2、公開分享活動貼文
3、貼出一張與佈置物合照，並留言「我在漢神巨蛋的童話世界啦！」
將於12/8(四)抽出1名幸運兒，獲得「BRUNO熱壓三明治鬆餅機」
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