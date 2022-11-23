新店開吃！全台首創「手毬壽司」在高雄，一盒滿滿12種滋味超欠吃，圓圓外型一口炫一個

高雄新店報報！全台首創「手毬壽司」外帶專賣店在高雄，這家「一和壽叔」可不是一般常見的壽司，一顆顆圓圓的外型超可愛又精緻，連壽司的靈魂醋飯都特別不同，使用純水果釀製，爽口不膩。販售品項也超多，搭配六種特製手作調醬，可以選擇自己喜愛的口味。

圖／IG@kcz_food授權

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高雄這家「一和壽叔」專賣全台首創的「手毬壽司」，有單點手毬壽司、組合餐及捲壽司，還有焦糖、優格、青醬、松露、起司及明太子等六種特製醬料可以選擇。部落客Kc跟詹哥分享了多達12種炙燒口味的「壽叔炙愛」組合，一次就能吃得到鮭魚、鮪魚、酪梨、干貝、比目魚、牛五花、 鰻魚、豆皮、焦糖玉子燒等多樣食材；「滿載而鮭」內含5個生鮭魚手毬壽司及4個炙燒鮭魚手毬壽司，一口一個超涮嘴，鮭魚控必點！

多達12種炙燒口味的「壽叔炙愛」組合。圖／IG@kcz_food授權

超涮嘴的「滿載而鮭」有5個生鮭魚手毬壽司及4個炙燒鮭魚手毬壽司。圖／IG@kcz_food授權

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Kc跟詹哥也品嘗了花生與壽司捲組成的「唐揚雞爆漿花生捲」，以海苔包覆現炸唐揚雞、鮮甜高麗菜絲及蛋絲，再淋上店家自製花生醬並灑上花生顆粒，口感層次超豐富；而「炸蝦和風章魚燒」則將墨西哥玉米餅概念改良為日式風味，用炸過的海苔包裹生菜、醋飯、炸蝦天婦羅、魚卵與章魚燒調味，魚卵在口中逼逼啵啵化開，給味蕾帶來不同的衝擊與享受。

由花生與壽司捲組成的「唐揚雞爆漿花生捲」。圖／IG@kcz_food授權

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除此之外，自11/23起至11/27，凡出示店家LINE@好友，可享全品項組合第二件半價(不含單點品項，低價品項折扣50%)，也可使用Foodpanda、ubereats及店家外送線上點餐，直接美味送到家！

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一和壽叔

地址：高雄市左營區富國路290號1樓營業時間：10:30-14:30、16:30-20:30

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