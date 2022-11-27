穿越時空遊戰地金門　跨越前線動與靜海陸大體驗

【文：行遍天下，攝影：亞瑟王】

金門特殊戰地風情，堡壘上一句句艱苦卓絕的精神標語，「決心時時可死」，與對岸廈門摩天大樓構成的天際線，對比奇幻，屬於大時代造化弄人的孤絕美感，全世界絕無僅有，透過烈嶼海上藍色公路航行在這些島嶼間，一窺烽火最前線的面紗。

▲大膽島風光





海上公路跳島看有幾個膽

烈嶼諸島藍色公路跳島之旅，可從金門水頭碼頭或烈嶼九宮碼頭登船，這條2015年復航的海上公路，行經復興嶼、猛虎嶼、大膽、二膽島，遠眺已無人駐守的三、四、五膽島，再繞行檳榔嶼至廈門黃金海岸，與中國近在咫尺，船上導覽人員講解非常生動，改變歷史的戰役、檳榔嶼奪島戰鬥娓娓道來，依舊震懾人心。

大膽島距離廈門僅4400公尺，著名的「大膽擔大擔，島孤人不孤」，二膽島上對聯「決心時時可死，作戰步步求生」，都反應軍事對峙時的孤島守軍面對的緊繃局面。大膽島北山面對廈門的山丘上，有一大幅心戰牆「三民主義統一中國」，是遊客到廈門旅遊最熱衷遠眺的景點。

▲藍色公路遊船行程可近距離欣賞廈門城市風光。





電話：082-362921(鄉村旅行社)

網址：country168.com

費用：成人750元、孩童（2歲以下）300元。包船費用21,000元。船遊戰地史蹟烈嶼7島活動時間約100分，包含巡航船資、船上專業導覽、意外險200萬及醫療險3萬、礦泉水。若受海況、潮汐等天候因素影響，考量遊客安全及旅遊品質，業者有調整行程內容之權利。務必確保手機訊號暢通，服務人員將於出發日前與確認行程的集合時間。





后麟靶場真槍射擊很熱血

金門戰地風情，到了前線一定要體驗「開槍」的感覺，烈嶼后頭村的后麟靶場，步槍模擬射擊館提供T91造型戰鬥步槍，步槍射擊時扣板機甚至可以感受後座力，模擬射擊和街頭巷戰，模擬場景則是古寧頭戰役中金門北山聚落國共攻防戰場景，到金門一定要換上軍裝加入保家衛國的行列，完成後還能領取專屬證書，證明自己是不是被耽誤的神射手！

▲到前線體驗「開槍」的感覺。





地址：金門縣烈嶼鄉1號后頭后麟館

電話：082-363455

時間：08:00-20:00

費用：射擊體驗每人50元，每日十梯次需電話預約





砂西堡絕美國境之西

位於烈嶼西南青岐村外岬角的砂溪堡，與廈門僅一水之隔，也被認定為「國境之西」，對岸的心戰喊話標語清晰可見，過去曾是國軍駐守重地，營區裡碉堡、彈藥庫、坑道一應俱全，防禦工事在花崗岩體內展開，一側可眺望大膽、二膽和猛虎嶼，遠方台塑的漳州電廠三根煙囪非常醒目。

隨著駐軍大量裁撤，砂溪堡營區重新整建後現已成觀光景點，坑道內有許多3D繪畫供遊客拍照，順著坑道盡頭走到槍砲射口，微風輕送，眼前碧海藍天，還有沙灘、摩天大樓的熱帶景緻，被「框」在槍砲射口之內，就是一幀完美的風景照片。距砂溪堡不遠的雙口沙灘，是烈嶼面對廈門距離最近、最大的沙灘，昔日在潮汐線設置綿延不絕的反登陸軌條砦，極為壯觀，雙口沙灘是欣賞夕陽和廈門夜景熱門地點。

▲砂西堡坑道內互動牆。

▲雙口海灘退潮時可以清楚看見綿延海岸的軌條砦，很有戰地風情。





地址：金門縣濱海大道

電話：082-363235





地下金門開趴別有洞天 翟山坑道鬼斧神工

在金門觀光旅遊網站「必遊景點」，排名第一的竟是「翟山坑道」，意味著最多人蒐尋、人氣最高景點。翟山坑道是在八二三砲戰期間，動員無數人力、耗費5年，在堅硬無比的花崗岩地層中，辛苦鑿出能夠容納42艘水道小艇進出、迴轉的「A」字型水道，作為登陸小艇搶灘運補之用，是金門最具代表性的坑道，被譽為「地下金門」。

翟山坑道盡頭原有3個出口接連大海，解除軍務後已被封住，坑道內水質卻清澈見底透著綠光，沿著坑道步道參觀，可看到許多魚兒悠游其中。翟山坑道除了開放觀光，現利用坑道特殊音場，每年秋季舉辦「翟山坑道音樂會」，表演者乘著小舟緩緩航行在坑道內，極其浪漫唯美，每場僅有200個席位，門票皆秒殺。

▲翟山坑道音樂會場地。





地址：金門縣金城鎮90號

電話：082-313241

時間：08:30-17:00

費用：免門票





賞摩西分海奇景牡蠣人帶路

如果問金門人：「金門最美的夕陽在哪裡？」答案不是建功嶼，就是慈湖海堤。建功嶼位於金城南門的浯江溪口，面積約500平方公尺，潮退時可以沿著石板路登上建功嶼，也被稱作金門版的摩西分海，2013年時在潮間帶豎立了四尊高達3公尺的「牡蠣人」裝置藝術，出自芬蘭藝術家卡薩格蘭之手，牡蠣人也成為金門代表性意象之一，搭配夕照更是一絕，與慈湖沙灘夕照皆是金門絕景。

▲建功嶼牡蠣人。





地址：金門縣金寧鎮（定位可設於慈湖三角堡賞鳥解說站）





地址：金門縣金城鎮建功嶼（定位延平郡王祠）





遊風水寶地珠山聚落

距離翟山坑道不遠的珠山聚落，是一個薛氏單姓聚落，至今已經有650年歷史，舊稱「山仔兜」，聚落以薛氏宗祠為中心向兩邊拓展，環繞著大池塘，所謂的「四水歸塘」風水吉穴，昔稱「有水頭厝，無山仔兜富」，大概好風水造就珠山成為金門最富有之地。宗祠後方有階梯登上小山丘，是欣賞赭紅色古厝與青綠潭水相互輝映的好所在。

▲珠山聚落風水，中為薛氏家廟。





地址：金門縣金城鎮（可定位於薛芳見洋樓）





跨海大橋前進金門最夯

過去從金門搭船到列嶼約15至20分鐘，連結金門與烈嶼的「金門大橋」從2012年動工，克服強勁海流、東北季風、海上濃霧、花崗岩堅硬，以及變異傾斜岩盤等各項工程技術挑戰，終於完工通車。金門大橋起於金寧鄉慈湖路二段，終點在烈嶼鄉湖埔路，全長約5.41公里，海上橋梁部分4.4公里，通車後開車僅約5分鐘就可以跨越金烈，是台灣最長的跨海大橋，橋面上還有行人和自行車道。

▲連結金門與烈嶼的金門大橋。





地址：起點金寧鄉慈湖路二段，終點烈嶼鄉湖埔路





食在金門道地好味道

金門雖然小卻有豐富的農產，高粱便是最具代表性的農作物，高粱釀酒後的酒糟餵養了金門黃牛，到了金門一定要品嚐吃酒糟的新鮮溫體牛肉，現沖溫體牛肉麵堪稱一絕，壺中的高湯加熱後，淋上鋪滿新鮮肉片的麵條，肉湯鮮甜，肚量夠大的可挑戰全牛火鍋。

▲現沖溫體牛肉麵。

芬蘭建築師、地景環境藝術家卡薩格蘭在金門吃了蚵仔料理後，產生靈感創作了建功嶼潮間帶的「牡蠣人」裝置藝術，向蚵農致敬，到金門必吃蚵仔麵線、蚵仔煎、蚵嗲。金門的芋頭也揚名於外，烈嶼每年都會在雙口海灘舉辦芋頭節，芋頭搭配軍用豬肉罐頭紅燒的「唬爛肉」，美味中藏著故事，餐後的芋頭冰更令人垂涎的邪惡，最後再來杯高粱奶茶，也是旅行該有的放縱。

▲唬爛肉。





地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段169號

電話：082-329918

時間：10:30-20:00

消費：鮮沖溫體酒糟牛368元

FB：圓頭金門農牧概念館-鮮沖溫體酒糟牛創始人ㄟ店





地址：金門縣烈嶼鄉湖下27-1號

電話：082-362822

時間：09:00-19:30

FB：蔡師傅手工麵線

消費：唬爛肉小份120元，芋到蔡師傅芋頭冰70元





地址：金門縣烈嶼鄉西口村西方社區19號

電話：082-363126

時間：11:00-18:00

FB：嘉年華冰菓室

消費：高粱奶茶80元





地址：金門縣金城鎮前水頭15號

FB：金門金道地蚵仔煎

電話：082-327969

時間：10:30-14:30、16:30-18:30（週二公休）

消費：蚵仔煎90元，蚵仔麵線90元，蚵仔拌麵線110元





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