高雄瑞豐夜市4家必吃美食推薦！超療癒玉米杯杯、高CP值鹽酥雞

瑞豐夜市交通

當地人也超愛光顧的瑞豐夜市，周邊鄰近「巨蛋站」，搭乘捷運或是騎車來都很方便；如果是外地的旅客，開車附近也有停車場，完全不用擔心交通的問題啦！

大眾運輸工具

1.高鐵

搭高鐵至左營站下，再轉搭其他大眾運輸工具。

2.火車

搭乘火車到高雄火車站下車，改搭公車或高捷。

3.公車客運

搭乘公車 3 、16、 91以及紅36號公車，在三民家商站下車，沿著裕誠路往西前進即可。

4.高雄捷運

搭乘高雄捷運紅線，於「巨蛋站」下車，1號出口出站步行約8分鐘可達。

瑞豐夜市美食推薦1：玉米杯杯

@hsu.foodie.gourmet

首先要介紹的是玉米杯杯，這家來自台南的超人氣玉米杯品牌，使用的不是一般市售的罐頭玉米，而是雲林農會非基因改造的新鮮玉米，所以他們家的玉米吃起來特別多汁香甜有嚼勁，搭配罪惡到爆炸的奶油跟起司，玉米控絕對會愛死！

玉米杯杯目前提供共6種不同的鹹甜口味可以選擇，有洋蔥鮪魚起司、蒜香奶油、雙倍起司等等，最推薦洋蔥鮪魚起司口味，拌入奶油的玉米粒搭配鹹鹹的洋蔥鮪魚跟醬料，讓整杯玉米吃起來更有層次更豐富，是小編每次去瑞豐夜市必吃的療癒美食！

＊玉米杯杯

地點：瑞豐夜市第三排156號（中間位置）

營業時間：17:30～售完為止（週一、週三公休）

瑞豐夜市美食推薦2：李記蔥抓餅

@tau_92626

有誰跟小編一樣超級喜歡蔥抓餅這種罪惡的澱粉食物的呢！李記蔥抓餅跟一般蔥抓餅不一樣的地方是他們的口味非常多元，從最基本的九層塔蛋、培根蛋到漢堡肉、德式香腸都有，食量比較小的女生吃一個就能當一頓晚餐，非常超值又划算呢！

李記蔥抓餅的餅皮是偏鬆軟有嚼勁的類型，就算沒有馬上吃也不會影響口感，吃起來還是很Q很香，加上他們的餅皮算是蠻清爽不油膩，調味也不會過重，微鹹的餅皮搭配薄薄的一層醬料就很好吃，大家來瑞豐夜市一定要試試看！

＊李記蔥油餅

地點：瑞豐夜市第11排（中後位置）

營業時間：17:30～售完為止（週一、週三公休）

瑞豐夜市美食推薦3：鑫川鴛鴦奶茶

@tau_92626

逛夜市逛到口渴，就來杯濃郁美味的鴛鴦奶茶吧！鑫川約鴦奶茶主打使用濃醇香的古早味高牧牛奶，搭配香甜順口的古早味紅茶跟咖啡，調配成一杯杯濃郁又好喝的鴛鴦奶茶，是熱愛奶味重飲品的人一定會喜歡的口味。

鑫川鴛鴦奶茶的飲料基本上都不超過50元，除了招牌的鴛鴦奶茶之外，冬瓜牛奶、紅茶牛奶也很受歡迎，可以說是一家便宜又好喝的高CP值飲料店，難怪每次去瑞豐夜市都看到攤位前大排長龍啊！

＊鑫川鴛鴦奶茶

地點：瑞豐夜市第一排第一攤

營業時間：17:30～售完為止（週一、週三公休）

瑞豐夜市美食推薦4：爆力雞-台式鹽酥雞總部

＠khinmap.tw

最後要推薦的是位於瑞豐夜市附近的爆力雞-台式鹽酥雞總部，有別於鹽酥雞攤普遍給人比較昏暗擁擠的印象，爆力雞的店面可以說是非常寬敞明亮，食材也都整齊地陳列在冷藏櫃當中，更棒的是他們家是採用劃單、由店員夾取食材的方式，在衛生度上可以說是表現得很不錯。

爆力雞家最大的特色就是他們所使用到的雞排、鹽酥雞、三角骨、雞皮等都是使用溫體雞肉，搭配自家研發的醃漬醬料，再裹上薄薄的地瓜粉下去油炸，酥脆又多汁的口感讓人一吃就上癮。除了雞排跟鹽酥雞之外，他們家還提供蛋餅皮、櫛瓜等平時很少看到的食材，還可以搭配蘋果片、花生等配料，實在是太酷太特別！下次去瑞豐附近一定要吃吃看！

＊爆力雞-台式鹽酥雞總部

地址：高雄市鼓山區文忠路64號

電話：0968-702-789

營業時間：週一～週日 15:00~00:00

瑞豐夜市美食推薦5：ZPaellaZ的西班牙燉飯×都歷小日子

一位加拿大的工程師，因為愛上台灣而移居，並在台東蓋了一間煙燻屋，將故鄉的美味佳餚，帶來與台灣分享。熟悉的蚵仔煎煎台上，鋪上滿滿的配料，雞肉、豬肉、臘腸、培根及紅椒，讓每一口飯中都帶有其他口感非常豐富，濃郁的辛香味在拌炒中撲鼻而來，光看顏色就非常入味，來瑞豐夜市怎麼能不來一份！

ZPaellaZ的西班牙燉飯×都歷小日子 FB

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