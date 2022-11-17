走進童話！國境之南「2022屏東聖誕節」 夢幻冰雪世界浪漫點燈

2022屏東聖誕節盛大展開，絢爛屏東冬之夜晚。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由屏東縣政府舉辦的「2022屏東聖誕節」於11月11日晚間正式點燈，今年以「冰世界・雪國度」為主題，打造出15組主題燈飾，高達12公尺旋轉式的巨大音樂盒，潘縣長帶領著小幫手來到現場，送出代表祝福的糖果給孩子們，其中，高齡90歲的阿嬤也到場一同感受夢幻雪景，現場洋溢著溫馨的聖誕氛圍。縣府表示，隨著疫情的趨緩，期待讓所有國內、外的民眾走入國境之南的冰雪世界，感受專屬屏東帶來的聖誕奇蹟！

▲猶如打開童話場景，走入國境之南的冰雪世界，感受專屬屏東帶來的聖誕奇蹟。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

11日晚間在縣長潘孟安、日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥賢伉儷、立法委員周春米、聖十字架天主堂本堂神父徐天德，及各級地方代表的帶領之下宣布點燈啟動，全區燈飾隨著音樂點亮，更精心出動造雪機讓屏東下起冬雪，宛如一顆顆璀璨星光覆蓋著公園，將聖誕氛圍升到最高點！活動期間，每周末18點至22點的每整點，椰林大道上的「浪漫雪廳」會出現最夢幻的下雪場景，讓南國瞬間化身夢幻雪國。

▲「冰世界・雪國度」為主題，打造15組特色燈飾，讓人流連忘返。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

「就怕你的相機電量不夠拍！」縣長潘孟安表示，去年以夢幻聖誕為主題，吸引了20幾萬人名遊客到場共襄盛舉，如同過年般熱鬧，今年以「冰世界・雪國度」為主，設置了15組燈飾、活動多元精采，且連續2年設置橫跨道路的聖誕橫幅「雪上飛揚」，裝滿彩色燈飾的隧道掛上滿滿的星星，連海報都發揮創意，製作互動立體溜冰的聖誕老人，讓縣內各角落都充滿溫馨的聖誕氣息，歡迎大家到多一度的屏東體驗不一樣的聖誕氛圍。

▲滿滿冰雪元素注入屏東公園，打造2022年末最具指標性的活動盛會。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

傳播暨國際事務處表示，今年從燈飾施工開始，就在網路上引起民眾熱烈討論，在公園入口處就聳立著一座高12米旋轉音樂盒的「璀璨冰山」、高10米的「雪怪印記」、巴洛克風格宴會廳的「浪漫雪廳」、一道道流星劃過的「雪映流光」、星光交織閃爍的「星空聖誕」、滿滿幸福的「冬季獻禮」、波光粼粼的「雪之湖」、冰雪奇緣的「雪戀國度」等15座燈飾，將滿滿的冰雪元素注入屏東公園，打造出2022年末最具指標性的活動盛會。

▲2022屏東聖誕節將點燈至2023/01/02，還有集章送聖但小禮品活動。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

傳播處說，活動期間將一路點燈至明年1月2日，每週末及國定假日期間，除下雪之外，更首度推出「聖誕老人環遊世界」集章活動，現場搭設了日本、韓國、歐洲、美國、加拿大等5個國家設計的打卡區，民眾只要集滿印章就可以兌換聖誕小禮品；在指定時間，身穿雪白裝扮的聖誕老人帶著小幫手們，還會出現在打卡區與鄉親互動、發送糖果及拍攝限量拍立得。

即日起至12月11日更推出聖誕攝影比賽，歡迎各界攝影好手到活動現場拍攝出最精彩動人的作品，此外，12月底還會舉辦最受民眾喜愛的「聖誕異國市集」，現場將邀請「2022十大伴手禮」獲選商家一同歡慶，共45家攤販售異國飲食、飾品、服裝等，南國屏東等著各位來過聖誕！

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