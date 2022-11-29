炸雞控必吃！「楠梓三角骨鳳山店」每天排隊、出爐秒殺的三角骨神店

喜歡吃高雄小吃的您別錯過鳳山區文東街這間炸物炸雞專賣的楠梓三角骨鳳山店，貪吃鬼熊熊雖然在楠梓加工區上班但是沒有吃過楠梓三角骨總店，然而吃過招牌炸三角骨後深深覺得，不只沒有油耗味，肉與骨的比例很剛好，麵衣夠酥，醃料很入味，啃肉吃骨的超涮嘴，不同於楠梓總店，鳳山店還提供套餐可以選擇之外，還有脆雞塊跟地瓜唷，如果您也像熊一樣第一次去不知道怎麼點，那不妨參考這篇食記，５號套餐點下去，一次吃到三角骨＋炸雞球（雞胸肉）＋脆雞塊（雞腿肉）＋脆皮地瓜＋美式熱狗，分量絕對夠兩個人吃，當下午點心或者晚餐後的宵夜都很ＯＫ，只是根據熊熊當天觀察，許多在地顧客一買就是３包４包的，難怪老闆一直炸一直炸，所以建議可以加line直接訂餐，比較不用等喔。

高雄鳳山區小吃－楠梓三角骨鳳山店地點

Ｇｏｏｇｌｅ導航請設定：高雄市鳳山區文東街262號（點我打開谷哥地圖）

高雄鳳山區美食－楠梓三角骨鳳山店菜單

建議加Ｌｉｎｅ直接訂餐ID:@014izlim

高雄鳳山區外送美食－楠梓三角骨鳳山店

鳳山店有提供訂餐外送服務，金額依距離調整哦，請大家去電洽詢嘿（0983 566 235）

高雄三角骨－楠梓三角骨鳳山店食記

５號－三角骨（大）＋炸雞球（大）＋脆雞塊（小）＋脆皮地瓜＋美式熱狗（２００元）

三角骨

天呀！！這份量！拿在手上馬上感受到沉甸甸的重量感，數量多就連體型也比不少鹽酥雞攤還要（巨大）一份五號餐坦白說一個人吃絕對撐，兩個女生來說將將好。

終於吃到楠梓排隊名店，果然跟朋友說的一樣，醃肉調味感覺不會太重，但是又很剛好的入味，整體非常酥香，而且乾爽，完全不會有一絲絲油膩感，啃骨吃肉之餘還不會口渴，太過涮嘴的，不小心直接不知不覺已經啃掉５塊。

炸雞球

炸雞球是以秤重量計算，只是啥是炸雞球？原來它是雞胸肉，沒有一般雞胸肉那種柴口，反而很Ｊｕｉｃｙ與多汁，只是大份，我們這兩個吃貨居然還不夠吃，離開攤位之前又外帶一份大份脆雞塊回家，覺得厲害的是，連冷掉也好吃耶。

脆雞塊

炸雞塊也是以秤重量計算，只是啥是炸雞塊？原來它是雞腿肉啦，我一開始還以為是麥ｘ勞哪種雞塊勒！

呵呵～搞笑的說，它的炸無骨雞腿肉（跟鹽酥雞很像）但是口感又不相同，它屬於較為紮實而非軟嫩那種（有運動的腿肉？）而且肉肉的香氣好香，老公覺得是胡椒粉也特別吧？無骨的雞腿肉吃起來９４方便，一次一顆將將好。

脆皮地瓜

店家有提供胡椒粉或者梅子粉，那您喜歡加哪一種呢？熊熊個人是很愛＋梅粉變成甘梅薯條啦！

覺得它地瓜一定有選過（我猜的）嘗起來口感鬆軟，本身甜度就很高，撒上梅子粉後更是涮嘴到嫑嫑。

美式熱狗

吃一口熱狗所有小時候記憶都回來了，很有童年在學校附近阿嬤的感覺，跟老公吃一隻還不過癮又續買一隻繼續回憶一下。

冷泡茶（３５元）冬瓜茶（３０元）

來喝喝有茶香的冷泡茶以及不會太死甜的古早味冬瓜茶來跟炸物搭配成為好朋友分享。

楠梓三角骨鳳山店 | Facebook

電話：0983 566 235

住址：高雄市鳳山區文東街262號

營業時間：14:00-20:00

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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