暢遊「高雄觀光圈」 探訪CNN讚譽的東方神秘色彩景點

亞洲新灣區－高雄流行音樂中心。 圖：旅奇週刊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局茂林國家風景區管理處攜手旅遊公協會、產業合作，成立「高雄觀光圈」，推廣高雄及屏北三鄉旅遊目的地，打造深度精緻旅遊。陸續推出8場次，邀請旅遊業者、部落客、媒體等共同推廣，行銷高雄及屏北地區旅遊產業。

茂管處表示，高雄觀光圈推出13條遊程，山城、河港、海線通通有，一覽無遺感受多樣風貌，趁著秋冬出遊好時節，走訪蓮池潭風景區、百年棧貳庫、衛武營迷迷村、詩舒曼生活美學館、愛河灣，感受CNN讚譽東方神秘色彩的高雄。

▲高雄經典地標－蓮池潭風景區。 圖：旅奇週刊／提供

蓮池潭風景區

塔高7層，潭水上立有龍虎兩孿生閣樓，樓前各有龍虎塑像，遊客可以身為道，由龍口進，虎口出，取其吉祥之意。塔身與岸邊有九曲橋銜接，巍峨聳立，與潭面相互對應，景緻優美。

▲水岸生活空間－棧貳庫 KW2。 圖：旅奇週刊／提供

棧貳庫 KW2｜白色旋轉木馬

位於高雄港2號碼頭，為高雄市歷史建築，日治時期是存放砂糖、輸運出口的倉庫。進駐台灣在地特色的職人文創與餐飲品牌，集結文創商品、餐飲美食及展覽，打造好逛又好玩的水岸生活空間。

▲衛武營都會公園。 圖：旅奇週刊／提供

衛武營都會公園

彷彿是城市裡的森林，為城市製造新鮮的空氣，也讓人們可以放心地吸氣呼氣。森林裡蘊釀著豐富的生命，走在其間，記得聆聽、觀賞，也記得安靜地像森林打招呼。此外，公園更榮獲美國Time時代雜誌全球100大最佳去處。

▲衛武營迷迷村。 圖：旅奇週刊／提供

衛武營迷迷村｜彩繪社區

全球各國的彩繪藝術家，在此共同創作，把社區當成了畫布，彩繪畫出許多迷人的畫作，這社區迷幻又迷人，所以給了新的「迷迷村」名號。

亞洲新灣區｜光榮碼頭、高雄流行音樂中心

位於高雄亞洲新灣區中心，由西班牙建築團隊結合台灣團隊施作，設計團隊運用海洋元素，勾勒出不同特殊造型的建物外觀。走上鯨魚堤岸的觀景台吹風欣賞璀璨海港城市迷人的港灣印象。

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