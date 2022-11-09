嚴選TOP8高雄早午餐 皮蛋飯糰、芋泥三明治和預約才吃得到的咖哩飯！

在你心目中，理想的一天是如何開啟？大家都知道一日之計在於晨，美好的一天就從早晨開始，可是如果能夠睡到中午，接著再悠閒的吃個早午餐，聽起來是不是很棒呢！這回我們精選了高雄超人氣的早午餐餐廳，一起來看看有沒有你想吃的吧！

Mini SU Brunch 小蘇蘇素人早午餐

靠近捷運美麗島站的「小蘇蘇素人早午餐」，老闆表示開店的初衷是想把拿給家人吃的食物，同樣端客人享用，因此店家嚴選原料與食材，料理出對身體有益的餐點。除了提供三明治、漢堡排、蛋吐司、德式香腸等各式經典早午餐配料之外，另外還有照燒雞腿肉、辣柚中卷、奶油鐵板牛等配菜搭配三角飯糰，嚐起來是簡單又美味。

圖／IG@zshowfilm

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【Mini SU Brunch 小蘇蘇素人早午餐】店家資訊

地址：高雄市新興區復橫一路231號

電話：07-2155829

營業時間：08:00-17:00（週一公休）

李桑飯店

由攤車起家的李桑香菇肉燥飯楠梓店，今年結合在地味道和嶄新創意，以台式復古風裝潢的「李桑飯店」重新出發，並且成功吸引到年輕族群。李桑飯店的餐點有燃油雞肉飯、招牌排骨飯、嫩汁腿排拌麵等台式料理，而很多老饕到店裡都是直接點他們家的組合套餐，一次品嚐到香菇肉燥飯、燙青菜和魚皮湯，吃進滿足而豐富的一餐，特別推薦給愛吃台味的讀者！

圖／IG@amos0716

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【李桑飯店】店家資訊

地址：高雄市楠梓區朝明路77-2號

電話：0978 609 122

營業時間：11:00-13:30；17:00-21:30

惠．飯店

早午餐就是要吃飽飽！「惠．飯店」鄰近高雄後火車站，是由老宅整修而成的餐廳，清新的木質調裝潢設計令人感到溫馨，至於餐點的部分則是主打咖哩飯，以及秘傳醬油生雞蛋拌飯、老媽子豚肉燥飯、炸雞塊咖哩飯、熟成咖哩佐炸雞小盤、島嶼海鮮湯咖哩等日式美食，不過要提醒大家店家採完全預約制，記得要先預約成功再前去用餐喔！

圖／IG@wuyuxin_18

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【惠．飯店】店家資訊

地址：高雄市三民區松江街41號

營業時間：11:30-14:30；17:30-20:30（週一～二公休）

五分鐘找餐

喜歡追求CP值嗎？以創意飯糰和鍋燒麵而廣為人知的「五分鐘找餐」，會是很不錯的早午餐選擇！五分鐘找餐創始店位在捷運後驛站一帶，曾被各大媒體爭相報導，飯糰口味眾多，其中最多人推崇的便是包有柴魚皮蛋和鹹蛋黃的「黑金雙享」，還有包有芋泥和鹹蛋黃的「紫金雙享」，而編輯認為值得一提的是，店家特意混合兩種米烹煮，所以不用擔心吃飯糰會造成胃脹氣的問題唷。

圖／IG@foodsgram_hans

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【五分鐘找餐】店家資訊

地址：高雄市三民區北平一街160號

電話：07 311 8896

營業時間：06:30-13:40（週一公休）

MUMU POKE 夏威夷拌飯

隨著健康意識抬頭，許多人開始注重營養成分，而「MUMU POKE 夏威夷拌飯」為新型態的健康飲食品牌，嚴選多種新鮮食材，讓消費者能根據自己想要的主食和配料進行搭配，像是基底可以挑選白米、糙米、生菜或蕎麥麵，主食則有鮭魚、鮪魚、舒肥雞、板腱牛、宜蘭鴨等蛋白質可選擇，再自由搭配蔬菜和起司與淋醬，就可以享用清爽無負擔又有飽足感的拌飯啦！

圖／IG@winniefoood

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【MUMU POKE 夏威夷拌飯】店家資訊

地址：高雄市苓雅區憲政路136-2號1F

電話：07 971 3720

營業時間：11:00-20:00

Humble beginnings café - Kaohsiung 亨寶咖啡

「亨寶咖啡」為一間在鼓山的老屋風格餐廳，結合了早午餐和餐酒館的形式，提供各式飲品和蛋捲、帕尼尼、庫克三明治、漢堡、飯食等早午餐，而他們家的蛋捲更是特別使用含植物性葉黃素、靈芝多醣體、納豆菌等多種營養素的好視蛋，加上純小農鮮乳所精心調配成的，口感鬆軟且蛋香味十足。除此之外，亨寶咖啡的用餐空間也都由店主用心規劃，每一個角落都能拍出網美照呢！

圖／IG@caigua_eatt

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【Humble beginnings café - Kaohsiung 亨寶咖啡】店家資訊

地址：高雄市鼓山區華榮路1號

電話：07 522 9949

營業時間：08:30-18:00

威力早午餐 We like brunch

河堤公園旁的「威力早午餐」品項眾多，有各種口味的蛋餅、吐司、總匯吐司、漢堡、法式潛艇堡、厚片、貝果、鍋燒麵和歡樂拼盤，另外還有早午餐較為少見的雙色QQ球，是由地瓜以及紫薯製成的QQ球，嚐起來是外酥內Q，幾乎每位客人都會加點一份喔。

圖／IG@eat.food_tsen

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【威力早午餐 We like brunch】店家資訊

地址：高雄市三民區河堤路488號

電話：07 349 2033

營業時間：06:00-13:30（週二公休）

尋早早餐鳳山店

芋頭控必收藏！隱身在鳳山巷子內的「尋早早餐」，完整保留老屋原有的風貌，且裝潢走的是懷舊復古風，舒適的用餐氛圍就像回到老家一般溫馨。而至於菜單的部分，店家提供很多跟芋頭相關的餐點，例如療芋三明治和蛋餅奇芋記，微甜的芋泥搭配上肉鬆和起司等鹹食，口感驚艷且層次相當豐富，這也難過每到假日店內總是座無虛席呀！

圖／IG@wen_foodrecord_

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【尋早早餐鳳山店】店家資訊

地址：高雄市鳳山區合作街51號

電話：07 719 0306

營業時間：08:00-14:00（週四公休）

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