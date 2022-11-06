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綠島限定熱炒下酒菜！「洋蔥炒鹿肉」、「沙茶塔香鐵甲」超下飯

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

坐落於綠島鄉漁港路上的【文鳳海鮮食坊】，是綠島老字號餐廳，在地已有24年的歷史，新聞媒體報導推薦的綠島好滋味，主打綠島風味的台式熱炒跟特產海鮮，還能吃到綠島當地婚宴菜餚，並提供單點跟桌菜的選擇，不管是散客還是團體客都能在此享用令人難忘的綠島風味。

店家有自己的漁船，能在店內吃到品質穩定的新鮮漁獲，菜色以熱炒為主，還有麵飯主食、湯品、冷盤等，洋蔥炒鹿肉、沙茶塔香鐵甲以及新鮮生魚片最受饕客喜愛。

洋蔥炒鹿肉

傳承母親的好手藝，與其他綠島餐廳不同，【文鳳海鮮食坊】的炒鹿肉嚴選高品質的生鹿肉片，搭配醬油膏、料酒、醋與洋蔥一同大火快炒，醬料去除了鹿肉的野味與腥味，肉片吸收醬汁的風味，口感扎實越嚼越香，配飯下酒的必點！

沙茶塔香鐵甲

這道「沙茶塔香鐵甲」來頭可不小，是綠島婚宴才能吃到高級菜色，鐵甲是離島特有的貝類，口感比其鮑魚更加扎實，與九層塔跟沙茶一起爆炒，讓香氣融入鐵甲內，去腥提味，爽脆的芹菜與彈牙的鐵甲，口感層次分明，口味偏重適合下飯，尾韻散發貝類特有的風味。

芋頭炸蝦

大人小孩都會喜歡的創意菜色，金黃酥脆的麵衣包裹著鮮嫩彈牙的蝦肉與綿密滑順的芋泥，香甜芋泥讓炸蝦吃起來不油不膩，百吃不厭的好滋味，不需沾醬，單吃就很美味！

飛魚卵煎蛋

看似普通的煎蛋，其中大有玄機，加入嚴選蘭嶼綠島的飛魚卵，用特製秘方醃制的魚卵去腥提香，風味更足，與香濃雞蛋更是絕配。

來到綠島度假，想品嚐在地傳統美食與婚席料理，那就不能錯過【文鳳海鮮食坊】，優質食材在多年的料理經驗下烹調出一道道讓人魂牽夢縈的好滋味。


【文鳳海鮮食坊】

店家地址：台東縣綠島鄉漁港路37號

店家電話：0928169221

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3CDKeTR


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綠島 海鮮 熱炒

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