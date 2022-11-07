隱身鹽埕巷弄「阡陌一舍」，手作烘焙與咖啡飄香，復刻鹽埕意象

【阡陌一舍UNS】 位在駁二藝術特區周邊的街弄裡，主人將老宅重新修復、注入活力與能量，在綠意盎然幽靜的小屋裡，可以看見正在手沖咖啡的主人，空氣裡瀰漫著陣陣的肉桂香，「叮」一聲是甜點準備出爐的聲響，也是讓人唾液線開始燥動不安地提示聲，一切上桌準備就緒，坐在庭園的綠意光景裡，享受專屬鹽埕的愜意午茶時光。

【阡陌一舍UNS】主打多款手作甜點， 濃醇黑糖肉桂捲、鹽橙司康、香橙檸檬磅蛋糕 是店內的人氣品項，每口的風味細節都經過主人的調整與設計，再點上一杯手沖咖啡，感受日常裡珍貴的喘息空間，有如自己的秘密小窩般，可以慵懶躺置自我的身心靈。





濃醇黑糖肉桂捲

「濃醇肉桂捲」是烘焙團隊嘗遍各地的肉桂捲再硏發的自家食譜，在開店初期經過不斷嘗試、實驗後才定調成為口感與香味濃郁十足的獨家風味，其中麵包體的口感介於布里歐和土司中間，有著絕佳的平衡與濕潤。

「濃醇肉桂捲」除了混搭不同的肉桂粉佐以平衡，更加入豆蔻與丁香增添層次，在外層烤至酥脆後淋上黑糖、撒上核桃，溫熱的口感於咀嚼之間可感受不同的香氣堆疊，相當耐人尋味。若想帶回去和家人朋友一起分享，店內也有一盒兩顆裝的外帶盒子，看是要直接淋上黑糖增添風味還是回去再自己淋上都可以。

鹽橙司康

司康是英國經典的午茶點心之一，然而其口感通常較為乾口，而烘焙團隊為台灣人挑剔味蕾特別調製獨特配方與司康的大小，刨入橙皮絲增添濕潤，外型上以鹽埕的三角外型設計，加入法國海鹽代表鹽田，同時「橙」也代表著鹽埕的「埕」，是一款充滿鹽埕風味的美味甜點，富有烘焙團隊別出心裁的巧思在裡頭。

香橙檸檬磅蛋糕

以檸檬糖霜為主體、加入橙皮絲，除了使蛋糕體本身更為濕潤外，也增添多一層的香氣與口感，其中使用的橙皮絲都是手工刨製，入口可感受橙皮的香氣與檸檬的酸甜，整體相當清爽。

日光手沖咖啡

取名為「日光、海洋、山脈」的【阡陌一舍UNS】配方豆以「高雄」之名為主題的配方，在細細品嘗之間映襯出高雄的人文、地理與風情，其中「日光 Sunshine」中裡水果香、「海洋 Sea」中的莓果韻味與「山脈 Mountain」裡蘊含的黑巧克力風情，每款都有不一樣的深度與層次，是來到【阡陌一舍UNS】才能品嘗到的滋味。

迷迭香鮮奶茶

加入主人在日照充足的露台栽種的迷迭香，在沖泡之間帶出清新、純粹而濃郁的草本香和日照香味，入口時先於鼻息裡環繞，再來是鮮奶茶剛好的茶感奶香，相當特別。

▲熱蜜香紅茶

好奇來到駁二藝術特區，能帶走什麼樣的伴手禮呢？不如就來【阡陌一舍UNS】嚐嚐主人與烘焙團隊手工製作的奶香鳳梨酥、杏仁瓦片與鹽橙餅乾，一改傳統風味加入多種元素，讓傳統的點心也能走出不一樣的風格，而阡陌一舍禮盒只要提早訂購便能有客製化的貼心服務喔。

▲阡陌一舍禮盒

坐在【阡陌一舍UNS】綠意盎然、幽靜的戶外用餐區，好奇於店名的由來，主人分享：「阡陌」是古代田間小路裡區分「東西」、「南北」的方向語，各自代表「阡」與「陌」，而 「UNS」是德語中的「我們」 ，阡陌縱橫、南來北往，串連來自各方的旅人，如同主人當初打造共享空間的初衷一樣，無論你從何方來、將再啟程去往何方，【阡陌一舍UNS】都將承載旅人回憶錄裡片刻的寧靜，不分你我， 「We are one」 ，這樣富有溫暖與新意的咖啡空間，下回來到駁二藝文特區就散步前來享受吧。

阡陌一舍 UNS

店家地址：高雄市鹽埕區堀江街23之2號

店家電話：075212311

營業時間：09:30–18:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3EPCS29





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