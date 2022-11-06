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金門大橋正式通車！國內首座最具挑戰性的海上橋梁新地標

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圖／金門縣政府提供
圖／金門縣政府提供

金門大橋正式開放通車；圖／金門縣政府提供
金門大橋正式開放通車；圖／金門縣政府提供

金門大橋工程跨越金門港道連接烈嶼鄉（小金門）與大金門，路線長度約5.4公里，其中跨海橋梁長約4.8公里，其中於海域深水段為減少橋墩數及滿足航道需求採大跨徑之脊背橋，最大跨徑為200公尺。

橋梁配置依海域水深變化區分為主橋段、邊橋段、引橋段，其中主橋為脊背橋型式跨越金烈水道，橋塔方案依縣民票選結果採「穗心傳語 風情再現」語彙之高粱穗心造型，配合路廊跨越之海域寬闊，將與脊背橋之多橋塔形成意象互動，主橋再經由兩側邊、引橋的延伸細化，將使得全橋自然地溶入整體海景之中。

金門大橋是國內第一座最具挑戰性的海上特殊公路橋梁；圖／金門縣政府提供
金門大橋是國內第一座最具挑戰性的海上特殊公路橋梁；圖／金門縣政府提供

金門大橋是國內第一座最具挑戰性的海上特殊公路橋梁工程，國內欠缺相關施工經驗及資源，又受限金門地區離島地理區位、花崗岩堅硬地質、天候、風浪、海象條件等不確定因素，金融界早先亦抱持觀望，形成採購招標過程種種困難，歷經樺棋營造公司、國登營造公司得標承作又因故重新招標，最後主體工程CJ02-2C標於105年由東丕營造公司得標。在金門大橋施工團隊持續不斷努力下克服種種困難積極推動，於111年7月22日完成全橋合龍，並在施工團隊在品質、安全控管下加緊腳步完成最後一哩路，進入通車勘驗最後階段，在相關行車安全與順暢原則下，交通部辦通車勘驗，並於10月25日再召開會議檢討確認大橋通車前勘驗結果及通車範圍設施完整性，為讓關心金門大橋的鄉親及民眾儘早享受國家建設的成果及效益，決定金門大橋10月30日開放通車。

縣長楊鎮浯致詞；圖／金門縣政府提供
縣長楊鎮浯致詞；圖／金門縣政府提供

大橋通車事宜，縣府一貫立場均為通車一定要在符合安全的標準下來開放，大橋經交通部等單位已確認達行車安全之標準，為提供大小金門間快捷、安全的交通運輸，在符合通車標準條件下，配合交通部期程於30日辦理通車典禮，並於當日下午三點正式開放通車。

金門大橋工程代表政府落實照顧離島生活環境的重要政策，通車之後將提供烈嶼鄉與金門地區全天候交通聯繫，除可解決大小金門間物資運送、緊急醫療及居民往來不便之現況外，更可藉由大小金門路網之串聯，有效促進金門地區觀光遊憩系統之開發，達到改善當地居民交通、人道救援及提昇整體觀光價值之綜合效益。同時，金門大橋開放通車，特殊之脊背橋高樑穗心造型，搭配金烈水道海天一體的天然景致，也將成為金門地區最具代表性的地標，融合金門豐富的閩南、戰地、生態等資源，吸引遊客來金旅遊，促進金門地區觀光及經濟發展，成為觀光熱門新景點和金門新地標。

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