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「歸來山寮下音樂會」11/5登場　一起到美濃逛市集、聽音樂，感受鄉間魅力

欣傳媒／ 欣傳媒
圖來源／黃仕傑
圖來源／黃仕傑

在美濃純樸的小鎮中，一場伴隨著綠地與微風的音樂會即將在11/5登場，由「黃瑋傑與山寮樂隊」和「樂愛餵羊」合辦的「歸來山寮下音樂會」，今年已邁入第三年，這次特地將地點選在腹地較大的美濃福安國小，讓參與者有更寬廣的空間沉浸在音樂饗宴中，誠摯邀請民眾一同來到美濃，逛逛草地市集、野餐聽音樂，感受純樸農村的音樂脈動。

圖來源／黃仕傑
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入圍多次金曲獎，以及獲得金音獎等多項獎項的音樂創作歌手黃瑋傑，除了有多張創作專輯，也是此次六堆300紀念主題曲「南方繼行」的創作人，多年來致力於客語音樂、文化之推廣傳承，也聚焦農鄉各面描寫、社會現象觀察及自然環境珍惜等面向，讓更多民眾透過音樂看見客家魅力。除了黃瑋傑，「歸來山寮下音樂會」另一大促成者便是黃瑋傑的哥哥黃仕傑，從台北返鄉定居、同時為客家委員會「客庄移居計畫」執行者的黃仕傑，不僅創辦了「樂愛餵羊」，推廣食農教育、登山溯溪和客語社區營造（客語親子繪本、美食DIY、創意手作、客語桌遊、農村體驗）等系列活動，更在美濃山腳下舉辦了音樂會，唱出返鄉遊子的心，也道出客庄質樸的美。

圖來源／黃仕傑
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「客庄移居計畫」為客家委員會主導，鼓勵有意願者移居客庄，運用科技導入、社會參與、品牌建立、投資故鄉等方式讓客庄之美向外傳遞，同時改善人口結構，為客庄注入新活力。近幾年，黃仕傑與黃瑋傑兩兄弟一同合作，進到美濃的多所小學、幼兒園，進行客語童謠巡迴表演，並陪伴孩子練唱，讓校園內多了許多笑聲和音樂聲。這次「歸來山寮下」音樂會活動，則是邀請美濃新親親幼兒園、高雄市瀰濃非營利幼兒園(委託財團法人樹科技大學設立之樹德科技大學辦理)、吉東國小、福安國小等4所學校一同登台，與山寮樂隊共同演出多首歌曲。

同時，此次活動還邀約了在地鄉親、文創、藝術、小農、美食、美濃湖水雉棲地團體、學校師生、以及共學團體，來免費擺攤共襄盛舉 ! 活動當天下午3點開放免費進場逛逛市集，三點半音樂會正式開始，歡迎來聆聽孩子們最純真的天籟，與家人朋友們一起度過一個溫馨而舒服的鄉間午後時光！

圖來源／黃仕傑
圖來源／黃仕傑

歸來山寮下音樂會

日期｜2022.11.05

地點｜美濃福安國小

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207534

客家 市集 農村

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