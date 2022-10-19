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道地綠島風味找「菲哥」！上島必吃山珍海味炒鹿肉、炸飛魚

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

綠島開業20多年的老字號餐廳─菲哥餐飲屋，老闆是土生土長的綠島人，傳承長輩的好手藝，保留正宗綠島風味，吸引大批的觀光客與綠島民眾聞香而來。

店內環境寬敞舒適，最多可以容納一整台遊覽車的客人，店家除了提供多種選擇的桌菜組合外，單點內用或是外帶餐點都能服務，滿足每位饕客的需求。

炒鹿肉

來綠島怎能錯過當地特產鹿肉呢？【菲哥餐飲屋】炒鹿肉可是來店必點的超人氣菜色，鹿肉本身野味較重，但口感較為緊實，老闆會先用特製醬料醃漬鹿肉，讓肉質軟化好入口，與時令蔬菜一同大火爆炒，加入沙茶提香提味，鹿肉特有的風味與沙茶完美結合，是配飯下酒的絕佳選擇。

炸飛魚

講到蘭嶼綠島的特產漁獲，那就不得不提到飛魚，炸飛魚看似簡單，其實需要相當程度的料理經驗才烹調得好吃，精準控制油溫讓魚肉表皮金黃酥脆，吃起來絲毫不油膩，魚肉比起其他魚種肉質更加扎實，飛魚本身有股特別風味，讓人一吃就難忘，只有吃過才能體會的好滋味。

鬼頭刀魚卵

除了飛魚外，店內還能吃東部特產的鬼頭刀，魚卵煎過後口感更上一層樓，魚卵與美乃滋香甜組合，大朋友小朋友都喜歡。

炒螃蟹

使用綠島秋天盛產細紋方蟹，使用三杯料理方式烹調，蟹肉吸收了三杯醬料的風味，蟹黃帶股濃郁的海味，是綠島民眾最愛下酒菜。

川燙小卷

小卷可不是只有澎湖才有喔！秋天正是綠島小卷的產季，為保持小卷的口感，選用活體川燙的方式料理，搭配店家特製蒜蓉醬，獨特的組合口味讓人驚艷，Ｑ彈的小卷與濃郁的蒜香的絕妙搭配，令人忍不住一口接一口。

海草鮑魚

老闆特別研發的創意料理，將大白菜外層鋪滿鮑魚片，淋上綠島名產海草所做成的芡汁，清脆爽口的大白菜與鮮甜彈牙的鮑魚片，口感相當豐富，海草芡汁讓整道菜多了滑順的口感，值得一再回味。

想品嘗道地的綠島菜色，肯定不能錯過當地老字號的【菲哥餐飲屋】，山珍海味全都濃縮到一桌菜裡，保證讓你大飽口福！

【菲哥餐飲屋】

店家地址：台東縣綠島鄉漁港路17號

店家電話：089672651

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3yyhtGU


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綠島 鮑魚 醬料

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