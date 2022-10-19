道地綠島風味找「菲哥」！上島必吃山珍海味炒鹿肉、炸飛魚
綠島開業20多年的老字號餐廳─菲哥餐飲屋，老闆是土生土長的綠島人，傳承長輩的好手藝，保留正宗綠島風味，吸引大批的觀光客與綠島民眾聞香而來。
店內環境寬敞舒適，最多可以容納一整台遊覽車的客人，店家除了提供多種選擇的桌菜組合外，單點內用或是外帶餐點都能服務，滿足每位饕客的需求。
炒鹿肉
來綠島怎能錯過當地特產鹿肉呢？【菲哥餐飲屋】炒鹿肉可是來店必點的超人氣菜色，鹿肉本身野味較重，但口感較為緊實，老闆會先用特製醬料醃漬鹿肉，讓肉質軟化好入口，與時令蔬菜一同大火爆炒，加入沙茶提香提味，鹿肉特有的風味與沙茶完美結合，是配飯下酒的絕佳選擇。
炸飛魚
講到蘭嶼綠島的特產漁獲，那就不得不提到飛魚，炸飛魚看似簡單，其實需要相當程度的料理經驗才烹調得好吃，精準控制油溫讓魚肉表皮金黃酥脆，吃起來絲毫不油膩，魚肉比起其他魚種肉質更加扎實，飛魚本身有股特別風味，讓人一吃就難忘，只有吃過才能體會的好滋味。
鬼頭刀魚卵
除了飛魚外，店內還能吃東部特產的鬼頭刀，魚卵煎過後口感更上一層樓，魚卵與美乃滋香甜組合，大朋友小朋友都喜歡。
炒螃蟹
使用綠島秋天盛產細紋方蟹，使用三杯料理方式烹調，蟹肉吸收了三杯醬料的風味，蟹黃帶股濃郁的海味，是綠島民眾最愛下酒菜。
川燙小卷
小卷可不是只有澎湖才有喔！秋天正是綠島小卷的產季，為保持小卷的口感，選用活體川燙的方式料理，搭配店家特製蒜蓉醬，獨特的組合口味讓人驚艷，Ｑ彈的小卷與濃郁的蒜香的絕妙搭配，令人忍不住一口接一口。
海草鮑魚
老闆特別研發的創意料理，將大白菜外層鋪滿鮑魚片，淋上綠島名產海草所做成的芡汁，清脆爽口的大白菜與鮮甜彈牙的鮑魚片，口感相當豐富，海草芡汁讓整道菜多了滑順的口感，值得一再回味。
想品嘗道地的綠島菜色，肯定不能錯過當地老字號的【菲哥餐飲屋】，山珍海味全都濃縮到一桌菜裡，保證讓你大飽口福！
【菲哥餐飲屋】
店家地址：台東縣綠島鄉漁港路17號
店家電話：089672651
營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00
停車資訊：路邊停車
延伸閱讀>>精選5間台東最Hot熱炒店 鹽烤三層肉、韭黃鱔魚配飯下酒首選
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言