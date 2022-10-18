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肉瀑布免費送！灑椒麻辣鴛鴦火鍋「當日壽星幾歲就送幾片肉」，川味涼粉、開胃小菜免費招待，還有明治冰淇淋吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自灑椒。麻辣 鴛鴦博愛店FB粉專、IG@0817stella授權、IG@hannahyen79授權
圖／取自灑椒。麻辣 鴛鴦博愛店FB粉專、IG@0817stella授權、IG@hannahyen79授權

超狂生日肉瀑布！這家麻辣鴛鴦鍋不怕你吃，就怕你吃不盡興，肉肉控生日必吃餐廳加一，店家推出「當日壽星幾歲就送幾片肉」的超狂優惠，聽說最高紀錄是98歲阿嬤到店慶生，大方送了98片肉，滿滿三排豪華招待！還有飲料、明治冰淇淋無限量供應，甚至還有「冰滴咖啡」，想喝手腳要快。

圖／IG@hannahyen79授權
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圖／取自灑椒 ‧ 麻辣鴛鴦火鍋FB粉專
圖／取自灑椒 ‧ 麻辣鴛鴦火鍋FB粉專

這家位於高雄的「灑椒 ‧ 麻辣鴛鴦火鍋」推出「當日壽星幾歲就送幾片肉」的超好康活動，凡為當日壽星至店用餐並點「生日快樂肉瀑布」，即享「幾歲送幾片」肉片的優惠，每日僅有三個名額，慶生記得先打電話預約！

圖／取自灑椒。麻辣 鴛鴦博愛店FB粉專
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圖／取自灑椒 ‧ 麻辣鴛鴦火鍋FB粉專
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圖／IG@0817stella授權
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「灑椒 ‧ 麻辣鴛鴦火鍋」的麻辣湯底溫和順口、不刺激，內有滿滿的入味豆腐與鴨血，涮肉煮菜都剛剛好；養生鍋底則有多種中藥材，蒜頭越滾越香，是大人小孩都適合的溫潤滋味。此外，也有饕客推薦墨魚、芋頭與鮮肉丸子組成的脆彈「丸子三兄弟」，以及必吃滿滿鮮味的「草蝦漿」。

圖／IG@0817stella授權
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店內裝潢走文青網美風格，整體為簡約白色調，加上挑高設計，帶來一種明亮舒適的氛圍。且凡用餐皆會免費招待川味涼粉、開胃小菜及養生茶，CP值超高！愛吃麻辣火鍋千萬不要錯過。

圖／IG@hannahyen79授權
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灑椒－麻辣鴛鴦博愛店

地址：高雄市左營區博愛三路585號
營業時間：11:30-15:00、17:30-22:00
(「生日快樂肉瀑布」活動詳情以店家公告為主)

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