最好吃的油條在金門！ 百年老店「和記油條」 靠一個窗口在地下交易？ 單賣「這2樣」還只要12元

在金門這趟三天兩夜的行程，美食也吃了快10家，但最讓我們難忘的竟然是油條！這油條真的太不一般了，除了口感很不一樣以外，出場方式也特別，竟然只有窗口，而炸油條的在地下室？太有趣了吧！而且吃過以後那口感就像炸的很酥香的麵包，酥軟紮實還很有嚼勁，這….真的是我吃過最好吃的油條。

和記油條 百年老店｜交通位置

就位於總兵蜀後方停車場的地方，這裡真的很好找。

看起來超簡陋的窗口等於店面，寫著和記油條百年老店＆雙胞胎。每個人都要透過窗口點餐，就像韓國電影 寄生上流的半地下室。

和記油條 百年老店｜MENU

以前一條才10元，現在漲到12元還是很便宜啊。雙胞胎也是只要12元，每週四公休，每天從早上5點半賣到11點半。

窗戶望進去就是地下室空間，正在忙著炸油條跟雙胞胎，雙胞胎好像是限量供應，太晚來買不到。

這油條除了提供散客買以外，很多店家也都會批來賣。

運氣好，買到油條跟雙胞胎，看官方粉絲團很多人都買不到雙胞胎，說是限量的。

這個阿北是金門人在台灣本島工作，每次回金門都會買好幾袋回去放冷凍，，他說想吃隨時拿出來氣炸鍋烤一下就好了也是⋯⋯誰叫台灣本島吃不到這種油條呢。

這裡的人希罕雙胞胎，還限量呢。而我們卻覺得油條才是本體，雙胞胎 台灣買得到啦。

這裡的油條比較肥軟帶酥，然後口感很紮實很有嚼勁，就很像炸過很酥香的麵包口感啦。一般的油條就是脆，酥脆酥脆但沒有嚼勁跟口感。

你看看，光是視覺上就可以看出跟一般油條真的不一樣。你也可以說是偽裝成油條的麵包？外型像油條，口感真的有點像是酥脆版本的麵包。

至於雙胞胎是好吃但真的台灣就有，沒這麼稀奇。

就是水準之上的雙胞胎。可以買但真的就是你可以想像的口感。但油條我真的覺得有到可以掃貨回台灣當伴手禮的等級。

和記油條 百年老店

地址：金門縣金城鎮北門里菜市場路43號

電話：08-2320609

時間：清晨5:30 – 上午11:30（每週四公休）

粉絲團：和記油條 | Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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