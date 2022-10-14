「2022台灣設計展」在高雄！10大展覽亮點、夜間觀展時間、交通全攻略

［張基義專欄］島嶼年度設計盛事「2022台灣設計展」將於10/7～10/23在高雄全面登場！本年以「台灣設計設計台灣」為題，集結全台百位設計師參與，是台灣近年來最大規模的設計展覽，歡迎大家一起到高雄體驗台灣設計匯聚的設計能量。

主展區「設計中島」共有10大主題展覽，分別落腳高雄港港史館、棧4-2庫、棧4-3庫、棧5庫、棧6庫、6號碼頭、棧7庫及8號碼頭，國慶連假湧入130萬人次，越晚人潮越熱絡。想要看好看滿的人，不妨安排兩天／兩個週末，來場雙設計路線之旅。

高雄設計中島國慶連假創130萬人登島；圖片 / 高雄市政府文化局提供

本次展覽不只創下台灣設計展史上最多設計師參與紀錄，展覽場域也跟著升級，將過去支撐台灣出口貿易的「經濟中島」高雄蓬萊商港區，翻轉為史上最大萬坪主展區「設計中島」，並一次帶來10大主題展覽。

如果你也想要來場設計之旅，不妨先從以下展覽亮點、交通攻略著手，讓你不遺漏任何精彩內容！

吸引全台島民登島朝聖，把握難得假期感受滿滿台灣設計力和高雄港灣的無敵海景；圖片 / 高雄市政府文化局提供

而公共運輸部分也十分便捷，無論你是搭乘高鐵、客運、火車，都能輕鬆轉乘捷運和輕軌登陸主展場「設計中島」！

這次高雄以輕軌串起南高雄的藝文場域，自駁二大義站下車，出站後步行約1分鐘，通過大港橋後即可抵達。除此之外，為長者及行動不便的民眾著想，市府特別於設計展期間，首度結合高雄智慧電動巴士及自駕車（需預約），於展期間在設計中島提供免費接駁服務，讓民眾暢行無阻。

主展區「設計中島」除了滿滿的展演活動，更有多場光之展演、現場演唱、戶外市集、設計食堂、中島酒吧等等，吃、喝、玩、樂多場活動同步展開，在這座「中島」上一應俱全。從海港到城市，高雄市 38 個行政區同期響應，城市每個地方都澎湃有力！

10/7全面開放，設計中島「10大必逛設計展覽」國慶連假湧130萬人次

主展區「設計中島」共有10大主題展覽，分別落腳高雄港港史館、棧4-2庫、棧4-3庫、棧5庫、棧6庫、6號碼頭、棧7庫及8號碼頭，越晚人潮越熱絡。想要看好看滿，不妨安排兩天或兩個週末，才能夠盡興！

A1：台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力22個40呎貨櫃擺陣成圓，霸氣亮相蓬萊商港區，本次22個貨櫃集結永真急制、Bito、豪華朗機工等22組頂尖設計團隊，邀你到此開箱設計對於社會的影響力！

策展團隊「同心圓設計·影像」以「城市隱形冠軍」、「懷念的古早味」、「永續環境實踐」、「對動物關懷的日常」四大類，帶領大家體驗高雄的「產」業與「生」活。

A5：未來巡航來到港都高雄，光是在陸上看展還不夠看，揪你登上由渡輪「旗福二號」改裝成的「未來號」，在日目視覺藝術、彡苗空間實驗、文化銀行共同帶領下，開啟一場穿梭於高雄港的過去與未來之間的跨時空之旅！

還可以看到萌感十足的「未來生物」探出頭來，與你一同享受這趟奇幻航程。

A6：青春限動由高雄市青年局匯聚35組創意代表、集結台日韓10位工業設計師，用青春濾鏡與萬花筒等展品作為詮釋，在面對社群、限時動態與短影音崛起、設計創作快速滾動的時代，以策展手法展場打破虛實疆界，創造線上線下即時串流及精彩互動！

A7：不朽青春近年來，高雄堪稱最強人才孵化器，以各項文化、青創政策鼓勵青年創新突破、勇敢追夢。不朽青春召喚多位曾於港都獲獎的創意設計新銳，也特別邀請高中職設計學生，以超青春快閃展現無畏精神。

A8：LOG ING —登入元宇宙；圖片提供／台灣設計研究院 攝影／伯樂影像

A8：LOG ING —登入元宇宙隨著元宇宙潮流趨勢，你是否準備好登入想像國度？知名新媒體藝術團隊叁式以「Login」與「Logging」的組合字，象徵人類透過「網路」、「運算」、「紀錄」技術，往虛擬之地遷徙的過程；當觀眾加入這段登上元宇宙的旅程後，將可以看見元宇宙科技，如何影響著當代日常生活。

A9：DigiWave走進「DigiWave」中，你將進入一個未來宇宙，這裡居住著許多誕生於人類數位意識流進化過程，邀請觀眾一起喚醒巨靈、拯救人類命運。透過創意、5G科技和新媒體技術，邀請你穿梭虛實之間，開啟一場奇幻冒險！

A10：登入大港；圖片 / 高雄市政府文化局提供

2022台灣設計展在高雄時間：2022/10/7～10/23地點：設計中島｜高雄港 蓬萊商港區城市展區｜7 個高雄歷史場域設計響應｜高雄市 38 區城市空間高雄港港史館、棧4-2庫、棧4-3庫、棧5庫、棧6庫、6號碼頭、棧7庫及8號碼頭交通：駁二大義站下車，出站後步行約1分鐘，通過大港橋後即可抵達。官網：https://www.designexpo.org.tw/zh-TW

張基義 圖片提供／台灣設計研究院

現任台灣設計研究院院長、世界設計組織WDO理事、交通大學建築研究所教授、學學文化創意基金會副董事長。曾任台東縣副縣長兼文化處處長、交通大學總務長、交通大學建築研究所所長、台東設計中心執行長、A+@ Architecture Studio主持人。著作有當代建築觀念美學、歐洲魅力新建築、看見北美當代建築。1994年哈佛大學設計學院設計碩士、1992年俄亥俄州立大學建築碩士。

台灣設計研究院

圖片提供／台灣設計研究院

台灣設計研究院（TDRI）於2020年成立，是台灣唯一以設計為核心，促進產業、社會、公共創新為目標的法人組織。主要任務為運用「設計力」整合政府跨部會資源，讓設計成為我國施政價值與國家戰略，同時透過跨領域的知識整合，讓政府導入設計思維，以設計驅動企業賦能，在台灣打造設計領先型企業。官網：https://www.tdri.org.tw/Facebook：https://www.facebook.com/TWTDRIInstagram：https://www.instagram.com/tdri_tw/Youtube：台灣設計研究院Podcast：設計台灣

撰文／張基義編輯／林芳如圖片提供／台灣設計研究院版權說明／欣傳媒網站專屬圖文．非經授權請勿使用與轉載

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