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2022台灣設計展在高雄！順遊12處旅遊熱點 來場高雄兩日遊

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
圖片來源：台灣設計展、交通部航港局、高雄旅遊網
圖片來源：台灣設計展、交通部航港局、高雄旅遊網

▲圖片來源：台灣設計展
▲圖片來源：台灣設計展

近期在高雄市政府與民間團體的推動下，高雄各區域不僅有著充滿藝文氣息的展覽、富有在地風情的節慶以及重新活化的古蹟建築，隨後也規劃了各式好拍的裝置藝術與戶外場域，持續顛覆旅客對高雄的印象，來趟嶄新的高雄旅遊就從此篇懶人包展開吧！


高雄旅遊景點：

2022 台灣設計展

6大LINE貼圖明星

高雄左營萬年季

金馬賓館當代美術館

駁二藝術特區

大港橋

HOLO Park映像鹽埕

高雄燈塔

愛河啤酒花園

左營蓮池潭兒童公園

逍遙園

田寮月世界


2022 台灣設計展

▲圖片來源：台灣設計展
▲圖片來源：台灣設計展

今年【2022台灣設計展】在高雄舉辦，主視覺設計以廣闊的藍色大海為題，展現高雄的格局視野與熱情海派的城市特質，而這次展覽分為「設計中島」與「城市展區」兩大展區，主展場「設計中島」位於高雄港蓬萊商港區，象徵著高雄港口將從實體轉向虛擬、從貨物轉向軟體的輸出，也代表新的創意與想像的交會，讓創意的構想成為帶動台灣設計前進的最大能量，趕緊把握難得的機會一同前來逛展囉！

▲圖片來源：台灣設計展
▲圖片來源：台灣設計展

▲圖片來源：台灣設計展
▲圖片來源：台灣設計展

【2022 台灣設計展】

展期期間：2022/10/7-2022/10/23

開放時間：星期一至星期四11:00-20:00；星期五至星期日11:00-22:00

展出地點：

「設計中島」：高雄港蓬萊商港區(高雄港港史館/棧4-2庫/棧 4-3庫/棧5庫/ 棧6庫/棧7庫/ 6號碼頭/ 8號碼頭

「城市展區」：7個高雄歷史場域(貿易商大樓/原愛國婦人會館/紅磚街屋/北號誌樓/雄鎮北門/西子灣隧道/中都唐榮磚窯廠&紅磚事務所)


6大LINE貼圖明星

▲圖片來源：IG@babe_nini
▲圖片來源：IG@babe_nini

為迎接2022台灣文博會及台灣設計展的到來，此活動集結6隻來自高雄的LINE超人氣貼圖，可見各隻明星貼圖們化身為巨大造型氣球，於高雄市流行音樂中心前方海域可愛現身，目前貓爪抓、塔仔不正經、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PP mini小小企鵝、無所事事小海豹6位LINE人氣貼圖明星全數都已亮相，粉絲們趕緊準備相機前往朝聖收攬囉！

▲圖片來源：IG@jwww_1127
▲圖片來源：IG@jwww_1127

▲圖片來源：IG@xuandk
▲圖片來源：IG@xuandk

【6大人氣LINE貼圖明星】

現身地點：高雄流行音樂中心前海域

活動日期：即日起至10月底

亮燈時間：晚間7點至11點

詳細介紹：https://bit.ly/3OGDDfg


高雄左營萬年季

▲圖片來源：交通部觀光局
▲圖片來源：交通部觀光局

連假就來參加富有在地文化特色的慶典活動吧！【高雄左營萬年季】將於國慶連假10/7-10/10舉辦為期四天的精彩活動，以左營孔廟為主場地，一路拓展至蓮潭路一帶，進行「萬年迓火獅」、「萬年攻炮城」等多項風俗民情活動，並規劃在地特色文創市集，好吃好玩的通通都有，藉由參與萬年季的活動，更瞭解左營的歷史文化。

▲圖片來源：IG@yihuaxu
▲圖片來源：IG@yihuaxu

【2022高雄左營萬年季】

活動時間：2022/10/7-2022/10/10

活動地點：高雄市左營孔廟、萬年縣公園、蓮池潭周邊廟宇等地點

詳細介紹：https://bit.ly/3BNYl9U


金馬賓館當代美術館

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

位於輕軌壽山公園站旁的【金馬賓館當代美術館】，將全台冷戰時期僅存的軍事建築「金馬賓館」於2018年重啟、規劃為當代美術館；展館保留60年代的建築風華，建築空間曲折明亮、風格獨具，而美術館也陸續規畫推出國際藝術與設計展演，吸引許多藝文愛好者慕名而來；館內也有常設展和餐廳，讓民眾在藝術的薰陶下享受悠然放鬆的假期時光。

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

【金馬賓館當代美術館】

館區地址：高雄市鼓山區鼓山一路111號

營業時間：10:00–18:00(週一公休)


駁二藝術特區

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

【駁二藝術特區】位於高雄港第二號接駁碼頭，園區以大勇區倉庫群為中心，透過輕軌串連蓬萊區、大義區以及哈瑪星鐵道文化園區，構築出獨特的海洋文創氛圍，將倉庫空間轉變為文創設計、生活藝術、當代藝術、獨立音樂、公共藝術等展演場域，成為高雄必訪的旅遊景點之一。

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

▲駁二藝術特區知名裝置藝術─椅子樂譜(圖片來源：高雄旅遊網)
▲駁二藝術特區知名裝置藝術─椅子樂譜(圖片來源：高雄旅遊網)

【駁二藝術特區】

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號


大港橋

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

駁二藝術特區碼頭旁的【大港橋】，位於輕軌「駁二大義站」旁，是全台首座水平旋轉景觀橋樑，也是亞洲最長的跨港旋轉橋。在每日下午三點會進行開合秀，每逢週五到週日晚間七點還會加開1場；橋中心點設有觀景台，遊客可眺望高雄港城市水岸美景，橋樑本身也可供行人走逛及自行車牽行，串連駁二藝術特區與HOLO Park映像鹽埕，成為高雄最新潮的旅遊路線之一。

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

【大港橋】

地址：高雄市鹽埕區大港橋

營業時間：全天候開放

橋體旋轉開啟時間：每日下午三點，週五~週日晚間七點會再加開1場。


HOLO Park映像鹽埕

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

【HOLO PARK映像鹽埕】坐落於高雄港7號碼頭，是高雄新興的旅遊景點之一，從輕軌「駁二大義站」過大港橋就可以輕鬆抵達；園區內規劃了復古商店街與電影院，還有雙層巴士和旋轉木馬造景，成為高雄近期超夯的拍照打卡熱點！除此之外，這裡還規劃了異國風味的特色市集，提供美食料理、懷舊遊戲與文創商品、酒吧等，來到這裡絕對可以一路輕鬆吃喝玩拍！

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

【HOLO PARK映像鹽埕】

地址：高雄市鼓山區蓬萊路1之12號（高雄港7號碼頭）

營業時間：週三~週五14:00-20:00；週六、週日11:00-21:00（星期一二公休）


高雄燈塔

▲圖片來源：交通部航港局
▲圖片來源：交通部航港局

高雄知名的歷史古蹟【高雄燈塔】經整修活化後，在今年9月正式對外開放囉！以「漫步輕食活化」的構想，以愜意漫遊的方式帶動整個園區，將燈塔及辦公室外區開放夜間參觀，並規劃了輕食販賣部，遊客可以在享用美食的當下，欣賞周邊的景點，或是在晨曦和晚霞下，品嘗溫暖濃郁的咖啡，從不同的角度去感受這充滿人文溫度及歷史厚度的景點。

▲圖片來源：交通部航港局
▲圖片來源：交通部航港局

【高雄燈塔】

地址：高雄市旗津區旗下巷34號

詳細介紹：https://bit.ly/3CumiDK


愛河啤酒花園

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

晚上不知道去哪裡狂歡嗎？來體驗南台灣最原汁原味的德國小吃吧！多款德式啤酒與德國道地經典美食全都在【愛河啤酒花園】！不定時登場的樂團演奏也讓愛河河畔越夜越熱鬧！消費滿額還能帶著美酒與美食搭上「啤酒協力車」環河喔，精彩的高雄夜生活就從【愛河啤酒花園】開始。

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

【愛河啤酒花園】

地址：高雄市鹽埕區河西路10號旁

營業時間：週日~週二18:00-00:00；週四到週六18:00-01:00(週三公休)


左營蓮池潭兒童公園

▲圖片來源：IG@ frogtravel.ig
▲圖片來源：IG@ frogtravel.ig

位於高雄左營的【蓮池潭兒童公園】以童話故事─愛麗絲夢遊仙境為藍圖，設計一座「奇幻樂園」，帶領民眾走進夢幻的童話世界裡。從撲克牌旅程開始，打造紅心皇后與撲克牌衛兵等場景，透過神秘的發光鑰匙，進入不同風格的撲克牌小屋，在這裡會遇見活潑逗趣的撲克牌衛兵、有趣的格子跳跳棋、浪漫童趣的棒棒糖旋轉木馬以及夢幻華麗的城堡，彷彿置身於童話裡的奇幻仙境。

▲圖片來源：IG@ frogtravel.ig
▲圖片來源：IG@ frogtravel.ig

【左營蓮池潭兒童公園─愛麗絲夢遊仙境奇幻樂園】

地址：高雄市左營區翠華路、明潭路交叉口

詳細介紹：https://bit.ly/3dVj42F


逍遙園

▲圖片來源：逍遙園 粉絲專頁
▲圖片來源：逍遙園 粉絲專頁

源自日治時期的古蹟建築─逍遙園，為日治期間高雄的重大建設之一，有別於傳統日式建築，是少見獨特的和洋折衷建築，兼具日式與西洋建築美學，建築在白天陽光照射下形成各種不同光影美，夜晚園區點燈後，整體暖黃光影更凸顯出此處的古色古香，白天晚上都有不一樣的景致；逛完園區還能到餐飲區享用茶點，也有提供霜淇淋跟茶飲，一邊休憩一邊品味古蹟的風味。

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

▲圖片來源：逍遙園 粉絲專頁
▲圖片來源：逍遙園 粉絲專頁

【逍遙園】

地址：高雄市新興區六合一路55巷15號錦田路

營業時間：星期二至星期五 11:00-17:00；星期六、星期日 11:00-18:00；星期一公休


延伸閱讀>>高雄美食|2022最新人氣餐館，質感老屋改造日式洋食店


田寮月世界

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

【田寮月世界】有著特殊泥岩地形，媲美土耳其卡帕多奇亞，近幾年高雄市政府也在愛河與月世界舉辦「高雄愛•月熱氣球」活動，吸引許多遊客爭相前來，一解不能出國的癮，讓民眾體驗飛向高空的暢快感，也讓更多遊客了解到月世界的獨特之美。提醒民眾「月世界天梯步道」從111年9月29日起封閉整修，預計封閉至112年6月30日才會開放。

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網

【田寮月世界】

地址：高雄市田寮區崇德里月球路36號


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