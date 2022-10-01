石牆、紅磚道、賞星空電影！ 金門必住古厝「古寧歇心苑」五星暖心體驗超愜意

金門 【古寧歇心苑】 位在金寧鄉北山古厝群之中，周邊鄰近南山聚落、北山古洋樓、雙鯉湖等景點，約3分鐘車程就能到慈湖一賞湖岸風光，感受專屬金門的慢步調生活，想像古時候人們在戰役中所追求的一刻寧靜，感受周邊的一草一木，簡單愜意的生活就能滿足於心。

【古寧歇心苑】是棟 超過300年歷史的閩南官宅古厝 ，在金門國家公園推動古厝修復工程後，【古寧歇心苑】主理人透過標租取得經營權、進行全面整理，並加入自身景觀設計專業的獨到美感，讓古厝既能保有原本的風貌，又能讓來到此住宿的旅人們享受著如五星級飯店的舒適體驗。

▲可見庭院高掛的竹燈籠映照石牆紅磚，搭配的休憩桌椅也別有一番風情。

▲庭院綠意的景觀設計，在午後的陽光照射下，葉的影子像拓印於石頭上，相當詩情畫意。

▲在紅磚道上擺設的沙發空間，讓旅客可在此休憩、欣賞古厝的角落之美。

【古寧歇心苑】主理人想推翻大家對古厝的既定印象，致力於打造一處生活美學空間，並抹去入夜的古厝帶給人不好的感受，歇心苑的每一角落都藏有主理人的巧思，不論是住宿環境、服務、活動安排等種種入住感受，旅客都給予高評價的回饋，在每個細節都能感受到他們的用心與貼心。

客廳備有金門必買的伴手禮，一字排開毫不手軟地陳列著，主理人分享這些下午茶餅乾都經過他們親自驗貨，吃起來覺得不錯，才敢推薦給大家。

▲茶水間裡，電鍋、微波爐、冰箱等簡易廚具也都相當齊全。

【古寧歇心苑】的房型以雙人房和四人房為主，其中雙人房也有兩張單人床或是加大雙人床的房型選擇， 以「澹、泊、明、志、寧、靜、致、遠」八字 為【古寧歇心苑】的客房名，希望取其義讓到訪的旅人都能覓得一處身心靈歇息的空間，而在床鋪的選擇更是使用六星級獨立筒雙層床墊讓大家身處古厝中也能一夜好眠。

▲泊 Moor-雙人房 (單人床/兩張)

▲志 Ideal -雙人房 (加大雙人床)

▲乾溼分離的浴室，在妥善利用空間的設計下更顯舒適，也依舊保有紅磚石墻的古味。

▲一旁的備品也不馬虎，使用「L'OCCITANE歐舒丹」沐浴備品，以純淨天然植萃成分所研發的產品，讓旅人感受南法普羅旺斯所帶來的美肌能量，和愉悅的感官享受。

【古寧歇心苑】主理人每天都會為大家準備不一樣風味的早點，有排隊名店的「廣東粥、油條、老麵包子饅頭」、在地美食「石蚵麵線、麵線糊、蛋餅」與在地點心「燒餅、一口酥、傳統糕點」等，讓旅客在閩南古厝中品味金門才有的美食與點心。

▲圖片來源：古寧歇心苑

喜好交朋友的主理人也會不定時在民宿舉辦 「歇心品高粱」 的活動，即使彼此不認識、在此相會，都能一同品嚐經由時間淬鍊的好酒風味。此外，在民宿的娛樂活動也能很精采，可 享受星空下的電影放映時光、DIY手作、旗袍體驗 ，只要提前先向民宿詢問預約即可。





而民宿也有 提供機場接送、腳踏車租借、代購伴手禮、代租車服務 ，若在行程規畫安排上有任何問題，也都可以詢問他們！

▲「紅磚白石雙坡曲，出磚入石燕尾脊」是歷史上對於閩南古厝的描述，仔細觀察民宿古厝的燕尾脊還可發現藏匿其中的金門守護神風獅爺。

金門的閩南建築群有著歷史的更迭與曾經的繁華，【古寧歇心苑】主理人將自身景觀設計的專業融入這棟古厝中，重新賦予新的生命也 讓來到此旅遊的大家都能在此「心歇片刻」 ，這也是民宿名稱的由來，對古厝歷史有興趣的旅客，主理人也會熱情導覽，帶你認識歇心苑整個區域建築與環境，探索深藏在古厝中的文化魅力。





讓旅人大讚給Google 5星等都還不夠的優質古厝民宿，下回親自入住【古寧歇心苑】感受閩南古厝的魅力吧！





古寧歇心苑

民宿地址：金門縣金寧鄉古寧村北山95號

訂房電話：082322395

粉絲專頁：https://bit.ly/3xig8mZ

官方網站：https://bit.ly/3DgPRcs





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