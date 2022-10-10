內行人才知道！屏東萬丹隆達食品飲料企業行，買爆大包裝餅乾、零食

隆達食品飲料企業行誇張到爆，想說假日的鄉間小道怎麼會有那麼多車停在這間工廠附近，要不是朋友推薦，還真以為是哪間工廠假日要來加班，因為隆達食品飲料企業行就是工廠啊！隆達食品飲料企業行到底是在賣什麼膏藥，人家賣得是開心啦！各式各樣的零嘴在這裡通通找得到，想要大包的，直接帶走，想要小份量的，拿分裝袋自己裝，來這裡買100種零食也沒問題，文青哥一進到店內便說，這裡是小孩的天堂，這樣的形容好像也對。

隆達食品飲料企業行：其他賣場少見的商品

走進隆達食品飲料企業行真心覺得第一排超悲催的，這一排因為是賣醬料的關係，所以乏人問津，大家都來買零食，是誰要買醬料啦！

不過這排也超多好康的，像是文青哥手上拿得金錢爆爆米花就很喜氣，頗有招財又進寶的意味。加上這一桶很大，很適合露營的時候分享，感覺也是野餐好朋友。

在隆達食品飲料企業行，Vicky還看到了一些平時在零時店看不到的商品，像這個很像廟裡的擲筊就超可愛的。它並非裝飾品，是可以拿來吃得糕餅，拜拜超合適。

隆達食品飲料企業行：進口零食

不論是傳統餅乾零食，或是進口糖果通通有，我都說這是德國熊熊軟糖，原來人家真正的名稱是德國哈瑞寶Q軟糖。

不只有德國軟糖，還有好邪惡的LOTTE巧克力派，Vicky知道這一系列產品有廣大的粉絲，賣得很不錯。

箱子都快堆到天花板了，這不是滯銷，是要滿足大大小小需費者的需求，大家看到最後面就知道這裡的東西應該很難賣不出去，如果真得賣不出去，就不會出現在隆達食品飲料企業行。

隆達食品飲料企業行：傳統零食

這彈珠汽水也太多口味的，我們家有買，文青哥挑了好久，應該是想要通通都來一罐。隆達食品飲料企業行賣東西賣得很人性化，不是每一次都要買六瓶，也可以單瓶買喔！

這是Vicky我那個年代的零食，一說就又不小心透漏年齡了。

接下來的這張照片，也是我小時候的零食，那時候才一塊錢吧！我和我同學很愛買，現在想想，那時候怎麼會吃像便便顏色一樣的零食呢！真是匪夷所思。

看到這包古早味的瓜子我愣住了，這會吃到嘴巴酸吧！也太太太大包了。

隆達食品飲料企業行：大包裝餅乾

這飛機餅，可以一次分給10-20小孩都還有剩喔！

這個絕對是露營好幫手，每一帳都來個幾塊米香，大大小小通通被滿足。

沙琪瑪似乎也可以加入行列，單包裝的方式真的是太適合分享了。

吃完這一大包，絕對會有徜徉在海洋的感覺。

隆達食品飲料企業行就是甜的鹹的通通有，想要什麼零嘴這裡幾乎都有，就怕你不買，不擔心你買完。

大家看到剛才大包裝的照片了齁，想要大包裝就整包都帶走，想要小份量自己拿半斤或一斤的袋子裝，不過人家說得很清楚，薄利多銷，只能在這邊視吃，不要在這邊試吃，這樣不道德喔！

隆達食品飲料企業行：多樣化糖果

宴會或是喜慶等會用到的糖果也都可以來這裡買，因為口味眾多，可以小份量多樣化的買，如此一來選擇性會多很多。

隆達食品飲料企業行裡竟然也有賣蜜餞，還有羅漢果等食品，想要多少也是自己秤，想吃零食就自己來的概念。

隆達食品飲料企業行：大家都買到爆

逛了一圈終於到了櫃檯準備結帳，這些人⋯，沒看錯，都是等待結帳的人潮，而且沒有間斷，Vicky前前面的人買了2500多元的樣子，前一個客人買了1500多元。隆達食品飲料企業行很好買，尤其是有特殊需求時，來隆達食品飲料企業行就對了，品項多價格也可以，在這邊就把小孩的天堂—隆達食品飲料企業行分享給大家。忘記可不可以刷卡了，不過是可以打統編的喔！即便很多客人，結帳人員完全沒有表現出不耐煩的樣子，而且還有條不紊的結帳，真的很棒。

隆達食品飲料企業行

電話：08-752-2603

地址：屏東縣萬丹鄉萬丹路三段263號

營業時間：週一至週五9:00-19:00，六日11:00-18:00

停車：隆達食品飲料企業行附近找安全地方停車

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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