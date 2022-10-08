秒飛日本氛圍！高雄「龝田熟成咖哩」巨蛋店 日式榻榻米座位讓人彷彿置身溫泉旅店

寫在造訪龝田熟成咖哩巨蛋店之前

與龝田熟成咖哩的相遇是在2021年的9月，當時廣西桂林聚落的各家品牌陸續開幕，也讓台電舊宿舍有了新的生命轉機，重新讓許多人來到這邊用餐、選物，而龝田熟成咖哩成了裏頭唯一的一家咖哩飯品牌，光陰似箭歲月如梭，他們也在2022年5月選址於巨蛋商圈，讓北高雄的朋友不用跑這麼遠，也能夠感受到他們的魅力，對面就是相當受歡迎的老宅咖啡【日和珈琲 Good Vibe Coffee】，搭捷運來的話走巨蛋站4號出口最近。

龝田熟成咖哩巨蛋店環境

走進了店內就能夠發現，龝田熟成咖哩兩家店都是走著日式的木質調性，整體燈光的設計也偏黃，給人一種溫暖又放鬆的感受，門口的兩桌榻榻米座位區更是許多網美的打卡聖地。

其他座位的安排則大多以四人桌及兩人桌為主，採QR code電子點餐，手機掃描之後點選想吃的餐點，再到櫃檯結帳。呼叫器響了，再至櫃台取餐唷！

龝田熟成咖哩巨蛋店菜單

品嘗在龝田熟成咖哩巨蛋店

炸時蔬（80元）

五顏六色的時蔬，以天婦羅的麵糊去酥炸，給你滿滿的蔬菜，最喜歡裡面的櫛瓜、玉米筍、菌菇、茄子，沾著醬汁就好好吃，台灣種植的蔬菜真的品質優良種類又多，至於跟我一直都勢不兩立的甜椒就還是交給朋友去解決吧！

佃煮香菇（80元）

煮的超入味的香菇，與鋪在上頭的柴魚花一塊吃，兩種不同的鮮味交織在一塊，是一道看起來不起眼卻又吃了很舒服的小菜，香菇下頭還藏有一起燉煮的白蘿蔔，鬆軟又鮮甜，簡單卻也不凡。

鮭魚天婦羅咖哩（250元）

之前造訪時還沒有這道鮭魚天婦羅咖哩，沒想到他完全成為了我的心頭好，鮭魚也少見的以麵包粉麵衣的狀態呈現，厚度給得相當有誠意，雖然會蓋掉一些鮭魚本身的香氣，但可以許願以後列入單點的菜單之中嗎，單吃就很讓人喜歡耶！

咖哩醬可以免費續加一次，有別於第一次品嘗到那麼的蔬菜甜味，淋上了些許辣油更添加香氣，走出了屬於他們的一大風格，和Q彈的米飯很合拍，但不吃辣的朋友或帶小朋友來的話，可能點餐的時候就要告知，才不會被辣到唷！

豬排咖哩（220元）

豬排則是採用大片的大里肌肉，放在盤中非常的有存在感，有著不少死忠的支持者，厚度雖然不是最浮誇的，吃起來卻是讓人感到療癒的，加上卡滋卡滋的麵衣，難怪是鎮店紅牌榜首！

附在一旁的糖心蛋、馬鈴薯味道也都挺好，並沒有因為是附餐就疏忽了。

醃蘿蔔的刀工相當不錯，味道也相當開胃，味增湯則是有著海帶芽及洋蔥提味，而且可以續加唷！

Suntory啤酒（150元）（未成年請勿飲酒，並請勿酒後駕車）

每次看到日劇裡頭，男主人回到家準備要吃飯的時候，他的伴侶很有可能就會問他要不要來瓶啤酒，答案也通常都是好，畢竟忙碌的一整天，吃晚餐時來上一杯冰冰涼涼的啤酒真的超爽，龝田熟成咖哩讓你像是日劇主角一樣的享受一番！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桂花烏龍（60元）

開車的朋友不能小酌，只好喝喝無酒精的烏龍茶，甜度可以自己做調整，帶著淡淡桂花香氣，相當好入口。

造訪龝田熟成咖哩巨蛋店後記

用餐的過程中陸續有著好多人潮前來，有一家大小一起來的，也有同事下班來一起吃晚餐的，咖哩飯就是一個任何人都不會抗拒的平民美食，就算是單人用餐也一點都不尷尬，龝田熟成咖哩巨蛋店提供了在巨蛋週邊工作或住在附近的朋友一個舒適吃咖哩的選擇，尤其是下了班來上一盤鮭魚咖哩，再喝上一瓶啤酒可以說是人生一大享受，對於想要美拍的朋友，建議大家選擇窗邊的和式座位，光線會較為充足唷！

龝田熟成咖哩巨蛋店

店家FB

地址：高雄市左營區新上街307巷1號。

電話：07-5566683。

營業時間：12：00 – 14：00、17：00 – 20：00。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康