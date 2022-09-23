連續7天吃鍋99元！ 高雄SOGO迎日泰雙店開幕 「東京純豆腐」證件有5內用8折、「NARA Thai」滿500送100

高雄的朋友超有口福！ 高雄SOGO將於9/24同時迎接2家新店進軍南台灣，第5間門市「東京純豆腐Tokyo Sundubu」也是南台灣首店，慶開幕推出連7天吃鍋99元優惠，10/14前身分證有「5」享內用8折。米其林推薦的泰國餐廳「NARA Thai Cuisine」第8間門市進駐，10月底前消費滿500元送100元，打卡拍照即送「泰式冰奶茶」壹杯！

圖／金田餐飲提供

金田餐飲旗下二大品牌「日本豆腐鍋第一品牌─東京純豆腐」及「米其林推薦泰式料理─NARA Thai Cuisine」，將於9/24高雄SOGO百貨B1盛大開幕。「東京純豆腐Tokyo Sundubu」自2018年來台陸續於台中、新竹、新北、桃園展店，2022年進軍南台灣迎接第5間門市，東京純豆腐不僅有25種口味的日式純豆腐鍋，主廚更研發出20道以上的亞洲特色料理，堅持豆腐每日手工現做現蒸，口感細緻綿密、入口即化，對於愛吃辣的饕客們，更有5種辣度任您挑選。

圖／金田餐飲提供

歡慶東京純豆腐門市第5間店盛大開幕，祭出四大開幕好禮，1.連續7天9/24至9/30，每日限量前100名顧客，純豆腐鍋嚐鮮價只要99元；2.自9/24至10/14，身分證字號只要有數字「5」，內用就享「純豆腐鍋」任選8折優惠，一位符合資格者，整桌皆享此優惠；3.9/24至10/14，4人（含）以上來店用餐贈「洋芋起士煎餅」；4.只要來店消費就可以免費享用3種獨特風味的日式手工鹽鹵豆腐。

圖／金田餐飲提供

連續3年榮獲米其林推薦的泰國餐廳「NARA Thai Cuisine」，自2017年跨海來台，以風情萬種的正宗泰式料理，征服台人味蕾；2022年首度進軍高雄，迎接第8間門市開幕。

圖／金田餐飲提供

NARA Thai Cuisine開幕慶泰大方，獻上前開幕四重送，1.即日起至10/10前，早鳥訂位禮「涼拌青木瓜絲」鮮香清甜、酸辣爽脆，4人(含)以上來店用餐(需用餐一日前訂位)​，送泰國國民美食「涼拌青木瓜絲」壹份(價值260元)​；2.自9/24至10/31，來NARA Thai Cuisine 高雄SOGO店內用，單筆消費滿500元送「100現金折抵券」壹張，百元加菜金輕鬆帶回家；3.消費滿888元再送「綠咖哩雞肉」壹份(價值340元)，實在泰下飯；4.開幕慶期間，凡來店用餐拍照打卡，即送「泰式冰奶茶」壹杯(價值130元)​，將苦、甜、香三味融合，實在泰香醇！

圖／金田餐飲提供

東京純豆腐 高雄SOGO門市

地址：806高雄市前鎮區三多三路217號B1

電話：(07)335-6689

營業時間：週日～週四 11:00~21:30 (最後點餐20：30)、週五～週六 11:00~22:00 (最後點餐21：00)

NARA Thai Cuisine高雄SOGO店

地址：高雄市前鎮區三多三路217號B1

電話：(07)335-6168

營業時間：週日～週四 11:00~21:30／週五週六及例假日前一天 11:00~22:00

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