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高雄三民40年平價台式壽司！「稻野壽司」口味多元份量超足

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

稻野壽司的攤位位於三民市場的尾端。一到早上，三民街和自強一路的交叉路口總是會出現上面盛滿著滿滿壽司的金屬鐵製小攤販。老闆正從透明的櫃子中拿出一早做好的壽司捲，用俐落的刀工切成適口的大小，再裝進塑膠盒中等待客人上門選購。

從凌晨五點就準時開賣的稻野壽司，每天備妥多種花壽司、握壽司、細捲和涼麵讓顧客們自由挑選，口味有葷有素，平實的價格和具有飽足感的份量成為忙碌上班族和老顧客的一大福音！

老闆高中畢業後便向從日本留學回來的同學學習製作壽司，稻野壽司開店至今已有足足40年的時間，且堅持只販售現做當天的壽司。稻野壽司除了有自己獨特的秘方之外，每盒壽司都會附上薑片，讓顧客們在食用過程中隨時維持不膩口的感覺，每口都是最好的滋味。

花壽司

花壽司是本店的招牌。一盒包含九顆壽司六種口味，一顆不到十塊錢。口味分別是黑米雞塊、香菇火腿、海苔魚板、芝麻蟹棒、芋頭蛋黃和明太子鮪魚。每種口味一定都捲著一小塊小黃瓜和黃蘿蔔，根據不同的口味有些會加入蛋和肉鬆，裡頭的餡料先是鋪在醋飯上後捲起，外頭再用一整圈海苔包裹，最外層的醋飯隨著口味不同有著不同的調味方式。

黑米雞塊因黑米的緣故慢慢咀嚼後會跑出甜味，雞塊的味道則在這時和甜味保持一個平衡。香菇火腿的火腿是整顆壽司的焦點，吃下後口腔都是滿滿的火腿味。海苔魚板充滿著海味，海苔灑在最外層的醋飯，大塊的魚板和獨有著鹹味，讓人意猶未盡。芝麻蟹棒的芝麻味突出，為一般的壽司增添了不同的風味。芋頭蛋黃外面包了一層蛋皮，一咬下芋頭的甜和蛋黃的鹹合而為一，像是在吃一顆軟的蛋黃酥。明太子鮪魚在外層的醋飯灑上薄薄的明太子，配上淡淡的鮪魚和小黃瓜，清爽又有淡淡的甜味。

握壽司

稻野壽司提供蛋黃、鮪魚、和素食三種口味的握壽司，外層的海苔裡頭包著份量多且味道足的餡料，吃一個就非常有飽足感。

▲蛋黃握壽司內包著蛋黃、肉鬆、小黃瓜、火腿、和黃蘿蔔。
▲蛋黃握壽司內包著蛋黃、肉鬆、小黃瓜、火腿、和黃蘿蔔。

▲鮪魚握壽司裡頭包著花生、火腿、黃蘿蔔、小黃瓜、和蛋。
▲鮪魚握壽司裡頭包著花生、火腿、黃蘿蔔、小黃瓜、和蛋。

▲素食握壽司內有香菇、菜酥、小黃瓜、素火腿、豆棗。
▲素食握壽司內有香菇、菜酥、小黃瓜、素火腿、豆棗。

細捲

細捲也是經典的壽司品項。細捲被切成大約0.5公分的圓柱狀，一份有20顆，一盒裡有多種餡料，包括肉鬆、鮪魚、火腿、蛋、小黃瓜、明太子、和蟹肉棒。

稻野壽司除了提供上面的品項，另外也有手捲、傳統鮪魚及肉鬆口味的壽司、和包著紫米和白米的豆皮壽司可供選擇。喜歡壽司卻有選擇障礙的朋友，不妨走到三民市場的尾端看看，一定會有你喜歡的品項喔！

稻野壽司

店家地址：高雄三民區三民街和自強一路口

店家電話：0988685648

營業時間：週一～週日05:00-11:00（農曆17公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3eY4xU1


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