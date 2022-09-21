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無印良品全台首間路面店！首售咖哩輕食、烘焙麵包，700坪空間超好逛

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

全台第一間無印良品路面店門市，就位於高雄岡山，推出許多在台灣獨家的無印良品服務，並更接地氣的融入更多當地感元素，讓整座高雄的色彩更文青

▲全台第一間MUJI路面店。
▲全台第一間MUJI路面店。

▲大門口入內後就是很具岡山特色的良品市場。
▲大門口入內後就是很具岡山特色的良品市場。

岡山門市以「食與憩」為主題，把主題核心定調在食材上，最特色的就是首次出現的「咖哩吧」，推出每日咖哩讓消費者直接就能在現場享用，如果對味還能直接購買咖哩包；而更具特色的是第一次販售自有啤酒，使用高雄大樹玉荷包、燕巢芭樂釀製，可愛酒標讓人看了就好喜歡。另有首次推出的烘焙麵包總是一上架就被搶光，獨特的「專用米」則是將米分成炒飯用、咖哩燉飯用或炊飯用，透過詳細文字解說讓人每款都想試試看。

▲與民眾互動的岡山toGO，可讓在地人寫上附近推薦景點與店家，做成岡山私房地圖。
▲與民眾互動的岡山toGO，可讓在地人寫上附近推薦景點與店家，做成岡山私房地圖。

▲良品市場內的生鮮食材。
▲良品市場內的生鮮食材。

▲本日咖哩與芭樂啤酒是開幕期間最受歡迎的餐點。（酒後不開車，安全有保障）
▲本日咖哩與芭樂啤酒是開幕期間最受歡迎的餐點。（酒後不開車，安全有保障）

　

店家資訊

MUJI 無印良品 岡山門市

地址：高雄市岡山區捷安路1巷1號

電話：07-625-7951

網址：www.muji.com/tw/zh_tw/shop/detail/220611

時間：週一至五11:00-22:00、週六日與例假日10:30-22:00

消費：荔枝啤酒、芭樂啤酒各139元、本日咖喱180元、沙拉40元

酒後不開車，安全有保障

　

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