一麵兩吃一次滿足！高雄新開「和林拾麵」全台最潮創意拌拌麵，先吃拌麵再吃湯麵美味雙享受

用美學入麵！先吃拌麵再吃湯麵，一麵兩吃，兩個願望一次滿足！

麵食一直是深植台灣人心裡的日常主食，不管是肉燥乾麵、牛肉麵、涼麵、麻將麵隨手盤算一下，都可以點出很多深受歡迎的麵食口味。記得小時候住家巷口夜晚亮著溫暖黃光的麵店，賣著滋味濃郁的肉燥乾麵搭配小菜，簡單不浮誇的組合一直深印腦海裡，長大後對於記憶中復古滋味的麵食特別感興趣。高雄左營這家8/22才正式開幕的「和林拾麵」以美學入麵，用專精手藝打造出時尚又兼具復古味的麵食套餐，雖然是全新品牌，卻已經在google map上累積400多則五星好評，還有許多顧客是一週報到三天以上。這麼深受歡迎的麵食品牌不分享給你們不行啊！

和林拾麵 位置與外觀

第一次到和林拾麵是因為住在鄰近的萬豪酒店，為了一嚐高雄在地美食，在富民路與明誠二路交叉口發現外觀優雅又富有設計感的「和林拾麵」。以拌拌麵與自家熬煮雞湯的麵食套餐為主打。附近有幾處收費停車場，算是很便利的地段。

店面外觀以純白色系搭配玫瑰金顏色，明亮舒服的配色在一整排店面裡特別吸睛。一樓門口還特別設置外帶窗口，木質外框與黑色金屬框架更顯俐落。

和林拾麵 一樓空間設計

推開入口處玻璃門，眼前是挑高穿透的空間，乾淨無油煙的開放式廚房與用餐空間連成一線，穿透視野讓光線與視覺大大加分。用餐區有一樓與二樓，一樓是高腳椅座位區，以鐵窗花、磚瓦、海棠花玻璃、木製的元素搭配，把復古融入空間裡，讓時尚創意麵點多了溫暖的文化與故事。

一樓開放式廚房特別吸引我注意！明亮乾淨一覽無遺，而且空間裡完全沒有油煙飄散，要能做到這麼極致真的很不簡單。透過開放廚房觀看煮麵的過程真是很享受的一件事。

一樓是高腳椅座位區，走到最底有一面非常適合打卡拍照的品牌牆，很難想像這是一家麵店吧！第一次來我以為是咖啡館呢。桌面放上「已消毒」的牌子，每位客人用餐離開，店家都會立馬做消毒再擺上說明小牌子，讓人感到好安心。

好有質感的品牌LOGO牆，用餐前趕緊拍一張。

這裡採自助點餐的方式不收取服務費，用餐完畢將餐盤放到回收台。連回收台都設計的有質感，穿透的隔間完全無法藏汙納垢。

和林拾麵 二樓空間設計

二樓空間以2-4人桌為主，從一樓走大理石階梯上到二樓，延續海棠花玻璃、木製等元素，再融入木製藤椅，打造出復古又兼具時尚的氛圍。由於空間寬敞是非常適合包場的場地，而且隱密性高，是許多公司團體聚餐的好選擇。

二樓獨立的空間很適合團體聚餐，穿透明亮沒有過多的複雜裝飾，感覺特別舒服自在。要是台中有這麼棒的麵店，我肯定每週都約朋友報到了。

又發現了一面必拍的打卡牆！「＃讓見面更有溫度」「＃就愛和你拌在一起」傳達了在這個工作繁忙的生活裡，和林拾麵想讓大家來這裡聚在一起，分享點滴、好好用餐的理念。

和林拾麵 菜單

常常遇到想吃乾拌麵又想吃湯麵很難抉擇的時刻？和林拾麵把這個問題給解決了，喜歡乾拌麵、喜歡湯麵的族群可以一次滿足。餐點以套餐方式提供，完全顛覆傳統麵店提供一碗麵的方式，讓麵食文化大大升級，而且吃麵可以兩種吃法！

主打的手作拌拌麵套餐含有溏心蛋、雞湯、主餐麵點，價格大約NT$238-318元。只要選喜愛的主餐就可以，還可以再加點冬瓜檸檬冰沙，吃麵也能吃的超澎派滿足。另外開胃小菜、功夫菜都很推薦。

為了讓第一次來的客人可以更清楚餐點的模樣，店內提供精裝菜單本，可以看圖點餐。這點實在很貼心耶！

全台首創超有創意的一麵兩吃！想吃料多的拌拌麵、想喝有熱湯的湯麵，和林拾麵滿足你的兩個願望。

「和林拾麵」儀式感吃法：

第一步：先喝湯品嚐每天早上現熬的雞湯。

第二步：把麵和料攪拌起來，多種配料組合與Q彈麵條組合，吃起來澎派飽足又有趣。

第三步：倒入雞湯拌料拌麵，感受清甜雞湯底的湯麵滋味。

光是吃的方式就充滿令人驚艷的儀式感，吃麵不再是吃粗飽而是享受過程與細細品味。

「和林拾麵」的品牌理念觸動人心：

和＼喝一口暖胃雞湯

林＼淋醬、淋湯

拾＼攪拌、陪伴

麵＼創意拌拌麵

有發現嗎？原來品牌名跟吃麵的五感體驗是連結在一起的耶！以美食與陪伴加上創意吃法，成了「和林拾麵」想呈現給大家的品牌理念。

從點餐到餐點上桌速度很快，不用10分鐘就可以美味上桌。以套餐方式供應，能感受到店家對於麵食文化的重視。餐點色香味俱全，當然份量也很足夠。女生會吃不完，男生吃會很飽足。

和林拾麵 雞湯、溏心蛋

通常在燒肉店才有的雞湯竟然出現了！用白色茶壺裝著價值感大提昇。雞湯上桌時候維持在最適口的80度C，可以先喝湯再開啟吃麵儀式。湯頭很清甜！我覺得不輸給屋馬燒肉的雞湯，喝完有喜歡的朋友可以再單點。

雞湯是每天早上燉煮，嚴選放山雞、金華火腿、洋蔥等材料以溫火慢燉，再撈去浮沫，燉到雞骨頭都化開將蛋白質釋放出來，湯頭顏色呈現天然乳白色澤，喝起來的清甜不油膩，難怪深受客人喜愛。有自己熬過雞湯就知道這個超搞剛！光是顧瓦斯就很耗時間。最常出現在拉麵配角的溏心蛋，這裡也有，很大氣的給整顆溏心蛋！

牛腹肉椒麻拌拌麵 NT$288

如果是第一次來吃，真心推薦點這個就對了！川燙的牛腹肉瘦肉中帶著油花，口感軟嫩滑順，這個牛腹肉在燒肉店很常見，現在也成了拌麵的主角，搭配椒麻醬、老菜圃、油條、辣椒絲、酸菜、蔥花，配色繽紛口感豐富，尤其椒麻醬讓整體香氣與鹹香滋味大大提昇。不吃辣的我也被這椒麻給迷住了，辣度剛剛好。

吃法很有趣，要豪邁的把底下麵條往上攪拌翻起，跟配料、醬料均勻混合，然後大口吃下去感受爽脆又多層次的滋味，沒想到乾拌麵也能吃的這樣豪華。記得留下一半的份量倒入雞湯就成了湯麵，瞬間讓麵條變得滑順，大口吃麵大口喝湯，超滿足！

主餐雙拼 超飽足

套餐裡面有個很適合大胃王的點法！主餐雙拼！菜單上的所有主餐都是經過反覆試驗，才精挑細選出來的主餐搭配，如果你喜歡超飽足的吃法，那就直接+68元升級雙主餐。每一種套餐可以拼豚肉、雲吞、耳絲、花枝酥。

雙主餐的畫面澎派感100分！份量十足！這個漢斯先生跟我大概吃一半就投降，實在太飽啦。

創意牛肉丸椒麻拌拌麵拼豚肉 NT$318+68

說到這個牛肉丸來頭可不小，是在鴻門家宴節目上被大大稱讚的牛肉丸子！足足有8顆的份量，口感扎實，滿嘴牛肉香氣，用料實在。再加點醬燒豚肉，食肉控的朋友這樣點就對啦！光是配料的部份就快滿出來了，堆疊起的牛肉丸子山讓人吃的欲罷不能。

麵條口感Q彈，最大特色是選用澳洲黃金小麥製成，經過20道輾壓製成麵皮，2.0mm的黃金比例，最適合醬汁均勻附著麵條上，麵與醬呈現最好的搭配，外帶30分鐘內也可以保持Q彈口感。

花枝酥椒麻拌拌麵拼雲吞 NT$258+68

金黃花枝酥配上滑嫩飽滿雲吞，海陸雙拼大滿足！花枝酥每一顆都咬的到飽滿彈牙花枝塊，需要趁熱吃才能品嚐到外酥內嫩的口感，薄皮雲吞吃的到內餡的鹹香鮮甜，搭配椒麻醬、老菜圃、油條、辣椒絲、蔥花，別看這只是料多十足的樣子，絕對是味蕾的衝擊，鮮香迷人。

經典皮蛋雙麻拌拌麵 NT$268

豬飛真的很愛他們家的椒麻系列，來了幾次都是點椒麻的拌拌麵。這個皮蛋拌拌麵也深受客人喜愛，選用有皮蛋界LV之稱的「松花皮蛋」獨特的皮蛋香氣，中間絲滑的蛋黃，讓整體口味加分。先把皮蛋搗碎跟配料拌均勻，底下的椒麻醬、麻醬雙醬混搭，讓椒麻中多了麻醬的甜香感，吃拌麵感受料多的乾麵滋味。

加入雞湯讓剩餘的醬料、麵條跟湯融合在一起，湯頭的麻辣又是不同風味，味道很像吃麻辣鍋。

老靈魂百花油條 NT$138

百花油條是粵菜當中是一道饕客很常點的菜，許多粵菜餐廳都有自己獨家風味的百花油條。這個功夫菜在和林拾麵也點的到喔！把花枝蝦漿調味後塞入油條裡，炸到外酥內嫩，淋上五味醬提味，酥脆爽口又帶著酸甜感，超級涮嘴！

黃金醬豬皮 NT$88

用黃金泡菜的作法來做醬豬皮，很有創意的功夫菜。第一次吃到爽脆口感的豬皮，很新鮮！豬皮吸飽醬汁，搭配黃金醬的酸甜滋味，越吃越開胃。

開胃小菜任意組合

由左而右：胡麻皮蛋冷豆腐NT$68、醋溜小黃瓜NT$58、涼拌黃金泡菜NT$58

小菜很多樣，每一款都新鮮美味，可以挑三個喜歡的口味會有專屬的小菜盒子裝盛。清爽的胡麻醬淋在皮蛋豆腐上面，很適合夏天的開胃小菜。酸酸甜甜的小黃瓜口感爽脆、黃金泡菜微辣清甜好涮嘴。

冬檸雪沙 NT$45

吃拌拌麵的好朋友「冬檸雪沙」，用冬瓜和檸檬搭配，酸酸甜甜非常適合飯後來一杯做完美的ending。

突然發現新大陸！這個湯匙可以喝湯又兼具吃麵的功能，店家連細節都做的很仔細，難怪來過的客人都成為常客。

喜歡「和林拾麵」具有創意一麵兩吃的吃法，把以往比較粗俗的麵食搖身一變成為時尚又融入美學的麵食套餐，最讓人驚艷的是燒肉店才有的雞湯也在這裡登場了！裝進雪白茶壺裡優雅的喝湯，在這裡用餐都不自覺的優雅起來。

以麻醬、椒麻、蔥油三個醬汁系列為拌拌麵主軸，每款拌拌麵加入豐富配料，像是老菜圃、油條、辣椒絲、酸菜、蔥花、花生、菜圃餅，讓拌麵變得有趣又澎湃。吃一半後再倒入雞湯又成了湯頭滋味豐富的湯麵。

如果喜歡吃麵配小菜，多達13種的小菜也是超人氣！新鮮美味又各自有其特色。下次來和林拾麵，記得餓久一點再來啊，因為份量很足，每次來都飽到天靈蓋了。

和林拾麵

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:00

電話：07-5508865

地址：高雄市左營區富民路128號

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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