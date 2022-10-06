恆春最夯、假日必訂位！ 屏東美食「虎炊稻」臺菜沙龍餐廳 重口味又誠意十足

有什麼餐廳會讓我不斷的推薦，有什麼樣的美食會讓吃過的人都說讚，我想這間恆春美食餐廳『虎炊稻 Höo Triptown』就具備以上的條件，每道菜都有讓人驚艷的創意與口味，特色的風格以及在地的臺菜滋味，讓虎炊稻成為了恆春目前最夯的排餐廳。

虎炊稻 Höo Triptown屬於菜色口味偏重的餐廳，如果您是走健康路線或是偏清淡的口味，那麼請先跳出去，此篇文章不適合您觀看，如果跟我一樣是重口味的，請繼續往下閱讀。

屏東美食。墾丁美食餐廳

恆春餐廳。虎炊稻 Höo Triptown

地址：屏東縣恆春鎮恆公路970巷43號

電話：0967-112-067

恆春美食。虎炊稻 Höo Triptown 臺菜沙龍｜恆春美食推薦2022

虎炊稻是今年初新開的恆春美食餐廳，至今前前後後已經去了四次之多，沒有太多的原因，因為從第一次品嚐過虎炊稻裡的菜色之後其實就一試成主顧，每一道菜色都很直接的深入到我的味蕾，每次前往都是選不同的菜色，到目前已經超過十道菜，但卻沒有一道是會讓我覺得不喜歡的。

恆春美食。虎炊稻 Höo Triptown 臺菜沙龍｜環境介紹

好吃的餐廳總是會傳香千里，『虎炊稻』也成了來恆春旅遊的必吃餐廳，所以現在基本上是一位難求，建議各位已經決定要前往享用時請先打電話先訂位，因為虎炊稻現階段是恆春最夯的美食餐廳，尤其是假日時段如果沒有提前半個月到一個月前訂位真的很難訂到。

主打著臺菜，但走進虎炊稻店裡卻是濃濃的異國氣息，每一個位置的設計，每一個角落擺設都可以看到業者的巧思在裡頭。

恆春美食。虎炊稻 Höo Triptown 臺菜沙龍｜二樓空間

拾級而上走到了二樓又是另一種截然不同的風格，與一樓的座位設置相比的話，二樓的座位擺設更適合接待多人團體，如果是一人前往用餐或是飲酒的話也有窗前的座位區可以選擇。

虎炊稻取自台語「不挑食」的原意，一進門就可以看見超Q版的虎爺供奉在入口處，而且一樓與二樓都可以看見“虎”的元素，尤其是這一年不到的時間裡虎炊稻也設計許多大大小小的文創商品，就連中秋禮盒也做的很有質感。

就連廁所空間的設計也會讓旅人感覺到完全不同的異國風情，而且虎炊稻的三樓同時也是背包客棧的空間，這裡同時也是住客的衛浴空間，這樣的風格真的會很想要讓旅人也前往住住看背包客棧的質感。

恆春美食。虎炊稻 Höo Triptown 臺菜沙龍｜菜色介紹

每次只要跟朋友來墾丁旅遊，其中一餐一定會安排到虎吹稻來享用餐點，自己所推薦的餐廳能夠被陪同的友人大大的誇獎，這無疑是一個很大的成就感。此次前來虎炊稻已是第五次了，各位如果還想看不同的菜色可以看年初第一次前往時所寫的文章介紹。

醉美東坡肉

虎炊稻每一道菜色都有不同的風味，但如果要我說更可以當店家必點的招牌菜色的話，那這道醉美東坡肉一定是必點，一送上桌的時候，東坡肉表皮的色調已經不是“最美”了，更應該用“絕美”來形容。

光是表皮發亮的色澤就已經勾勒出前往旅人在視覺上的幻想。三層肉肥瘦適中的口感不會讓人在品嚐時會容易膩，在品味的過程不時還有淡淡的酒香瀰漫在整個口腔裡。

栗子香菇燒雞

同樣也是招牌的栗子香菇燒雞只能說誠意真的十足，這盤裡的栗子還真的不少顆，雞肉上油亮油亮的散發出誘人的光澤，肉質鮮嫩，尤其是栗子是選擇偏大顆型的，可以說這是一道很大方的菜，完全不小氣。

青蚵豆腐嫂

虎炊稻裡硬要說一個缺點的話，那我會覺得這裡的每一道菜色都太下飯了，一碗飯真的非常不夠，不管是過去大推的蒼蠅頭、口水雞，或是這道青蚵豆腐嫂都是很適合配飯吃的菜色，雖然這裡的菜色口味都偏重，但這才是真正的臺菜，不只要重，還要香氣十足。

這盤青蚵豆腐嫂裡頭的蚵仔都可以用肥美鮮甜來形容，最重要的是主廚所調配出來的醬汁也完全的吃進了豆腐中，不管是大人或是小朋友都會愛上這道菜。

松露海鮮蒸蛋

一碗蒸蛋中融時融入了海鮮的鮮美以及松露的香氣，可想而知這碗蒸蛋的魅力所在，滑嫩的蒸蛋除了上頭的蝦子以外，裡頭還有蛤蜊與小黃瓜來點綴，原來看似一碗普通的蒸蛋也可以這麼的高級，這麼的有漸層。

恆春美食。虎炊稻 Höo Triptown 臺菜沙龍｜恆春酒吧推薦

虎炊稻酒精飲品

虎炊稻不僅僅是一間美食餐廳，其實也可以套上酒吧的字眼，裡頭有不同的調酒選擇，除了調酒以外如果想要與親朋好友一起喝一瓶有質感的酒虎炊稻也有提供，每一款酒都是嚴選過後的，像這次與朋友共同前往，我們就點了一瓶氣泡白酒來渡過恆春的夜晚，如果對酒有許多不懂需要介紹的話，服務人員也算蠻有耐心的講解。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

恆春美食。虎炊稻 Höo Triptown 臺菜沙龍｜結語心得

這半年來跑恆春與墾丁就像是跑自己家裡一樣頻繁，恆春古城巷弄裡更是藏著許多形形色色的小店與餐廳，初期前往虎炊稻時還是一間看是不起眼的隱匿餐廳，殊不知半年過去了再次前往已經是滿滿的排隊人潮，即便難訂位，也是我推薦來到恆春一定要前往的店，一起品味屬於恆春在地的創意臺菜。

恆春餐廳。虎炊稻 Höo Triptown

地址：屏東縣恆春鎮恆公路970巷43號

電話：0967-112-067

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康